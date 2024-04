anime – TONARI NO YOKAI-SAN – di Aimi Yamauchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tonari no Youkai-san – (となりの妖怪さん)

Titolo internazionale: Tonari no Yokai-san

Genere: serie tv – slice of life, soprannaturale, yokai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: Web Manga di noho.

Director: Aimi Yamauchi

Series Composition: Tomoko Konparu

Character design: Jiko Abe

Music: Takehito Shimizu, Toru Watanabe

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Tonari no Yokai-san

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Obake Himawari” by Pii

Ending Theme:

“Iro no Naka” by Aoi Kubo

Trailer



TRAMA

In un paese rurale del Giappone youkai, persone, e divinità vivono insieme.

Buchio, il vecchio gatto di famiglia, si trasforma in un nekomata e inizierà a prendere lezioni di trasformazione da Yuri, una volpe.

Alla piccola Mutsumi manca il padre di cui non si hanno più notizie da tempo, e cerca la compagnia di Jirou un corvo per metà uomo…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Asaki Yuikawa – Mutsumi “Mu-chan” Sugimoto

Ryosuke Higa – Jirobo “Jiro” Enkazan

Yūki Kaji – Buchio Oishi

OPERE RELATIVE

Manga

– Tonari no Yokai-san

