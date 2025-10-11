anime – TOUGEN ANKI – di Ato Nonaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tougen Anki – (桃源暗鬼)

Titolo internazionale: Tougen Anki

Genere: azione, fantasy, mitologia

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza, sangue)

Numero episodi: 14 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025

Rete tv giapponese: Nippon TV

Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Togen Anki – Sangue maledetto”.

Director: Ato Nonaka

Series composition: Yukie Sugawara

Script: Yukie Sugawara

Character design: Ryoko Amisaki

Music: Kohta Yamamoto

Studios: Studio Hibari

Titolo in Italia: Tougen Anki

Anno di uscita in Italia: Luglio 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: disponibile su Crunchyroll solo sub ita, e su Prime Video e su Netflix anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Crunchyroll Italia, Yamato Video, Netflix Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening Theme:

“OVERNIGHT” by THE ORAL CIGARETTES

Ending Theme:

“What is justice?” by BAND-MAID

Trailer:



TRAMA

Ichinose Shiki è un adolescente ribelle e irrequieto, espulso dal liceo e in costante conflitto con il padre adottivo. Ma la sua vita cambia radicalmente quando scopre una verità sconvolgente: l’uomo che lo ha cresciuto apparteneva al clan dei Momotarou, cacciatori di Oni (orchi della mitologia giapponese), e lo aveva salvato proprio da loro.

Quando il padre viene brutalmente ucciso da un ex compagno del clan, il trauma risveglia in Shiki la linea di sangue demoniaca che scorre nelle sue vene. Travolto da un potere incontrollabile, il ragazzo giura vendetta e decide di entrare in una scuola per Oni, dove potrà imparare a dominare le proprie abilità e scoprire la verità sulle origini della sua stirpe.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: Iyuno Media Group

Direzione del doppiaggio: Massimo Còrizza

Dialoghi: Enrica Fieno

DOPPIATORI ITALIANO

Stefano Broccoletti – Shiki Ichinose

Dario Sansalone – Naito Mudano

Matteo Costantini – Jin Kōgasaki

Alessandro Parise – Tsuyoshi Ichinose

Camilla Marcucci – Kuina Sazanami

Daniela Abruzzese – Preside

Federico Campaiola – Tsubakiri Momomiya

Jona Mennite – Rokuro Kiriyama

Martina Felli – Yomogi Momokusa

Omar Vitelli – Juji Yusurube

Riccardo Lombardo – Samidare Momoya

Simone Lupinacci – Ikari Yaoroshi

Alberto Bognanni – Narratore

DOPPIATORI GIAPPONESI

Hiroshi Kamiya – Naito Mudano

Kazuki Ura – Shiki Ichinose

Kōtarō Nishiyama – Jin Kōgasaki