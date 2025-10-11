anime – TOUGEN ANKI – di Ato Nonaka

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Tougen Anki – (桃源暗鬼)
Titolo internazionale: Tougen Anki
Genere: azione, fantasy, mitologia
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza, sangue)
Numero episodi: 14 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025
Rete tv giapponese: Nippon TV
Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)
Tratto: dal manga “Togen Anki – Sangue maledetto”.
Director: Ato Nonaka
Series composition: Yukie Sugawara
Script: Yukie Sugawara
Character design: Ryoko Amisaki
Music: Kohta Yamamoto
Studios: Studio Hibari
Titolo in Italia: Tougen Anki
Anno di uscita in Italia: Luglio 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: disponibile su Crunchyroll solo sub ita, e su Prime Video e su Netflix anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Crunchyroll Italia, Yamato Video, Netflix Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening Theme:
“OVERNIGHT” by THE ORAL CIGARETTES
Ending Theme:
“What is justice?” by BAND-MAID
Trailer:
TRAMA
Ichinose Shiki è un adolescente ribelle e irrequieto, espulso dal liceo e in costante conflitto con il padre adottivo. Ma la sua vita cambia radicalmente quando scopre una verità sconvolgente: l’uomo che lo ha cresciuto apparteneva al clan dei Momotarou, cacciatori di Oni (orchi della mitologia giapponese), e lo aveva salvato proprio da loro.
Quando il padre viene brutalmente ucciso da un ex compagno del clan, il trauma risveglia in Shiki la linea di sangue demoniaca che scorre nelle sue vene. Travolto da un potere incontrollabile, il ragazzo giura vendetta e decide di entrare in una scuola per Oni, dove potrà imparare a dominare le proprie abilità e scoprire la verità sulle origini della sua stirpe.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiaggio italiano: Iyuno Media Group
Direzione del doppiaggio: Massimo Còrizza
Dialoghi: Enrica Fieno
DOPPIATORI ITALIANO
Stefano Broccoletti – Shiki Ichinose
Dario Sansalone – Naito Mudano
Matteo Costantini – Jin Kōgasaki
Alessandro Parise – Tsuyoshi Ichinose
Camilla Marcucci – Kuina Sazanami
Daniela Abruzzese – Preside
Federico Campaiola – Tsubakiri Momomiya
Jona Mennite – Rokuro Kiriyama
Martina Felli – Yomogi Momokusa
Omar Vitelli – Juji Yusurube
Riccardo Lombardo – Samidare Momoya
Simone Lupinacci – Ikari Yaoroshi
Alberto Bognanni – Narratore
DOPPIATORI GIAPPONESI
Hiroshi Kamiya – Naito Mudano
Kazuki Ura – Shiki Ichinose
Kōtarō Nishiyama – Jin Kōgasaki
RECENSIONI