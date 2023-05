anime – TRIBE NINE – di Yu Aoki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tribe Nine – (トライブナイン)

Titolo internazionale: Tribe Nine

Genere: serie tv – fantascienza, sportivo

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2022

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 22:30 (JST)

Tratto: storia originale di Akatsuki e Tokyo Games – in contemporanea con l’anime ne è stato pubblicato anche il videogioco e un web comics.

Director: Yu Aoki

Series Composition: Michiko Yokote

Character design: Rui Komatsuzaki, Simadoriru

Music: Masafumi Takada

Studios: LIDENFILMS

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Strike It Out” by MIYAVI

Ending

“Infocus” by Void_Chords feat. LIO

Trailer



TRAMA

Nel futuro, Neo Tokyo è una città-stato divisa tra 23 diverse tribù che si contengono il territorio, con violenze tra le strade. Il governo decide così di varare la legge XB, che stabilisce che tutti i conflitti intertribali devono essere risolti attraverso uno sport: il pericoloso “Extreme Baseball”, una versione futuristica del baseball con regole in parte modificate, meno restrizioni, e bizzarre applicazioni tecnologiche.

DOPPIATORI

Akira Ishida – Shun Kamiya

Chiharu Sawashiro – Taiga

Mai Fuchigami – Saori Arisugawa

Shun Horie – Haru Shirokane

