anime – TWISTED-WONDERLAND THE ANIMATION – di Shin Katagai, Takahiro Natori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Disney Twisted-Wonderland The Animation: Episode of Heartslabyul – (ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション エピソード オブ ハーツラビュル)

Titolo internazionale: Twisted-Wonderland The Animation – Disney Twisted-Wonderland The Animation

Genere: serie tv – fantasy, mistero, scolastico, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 (in corso) – previsti 8

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: Disney+

Tratto: Videogioco, a sua volta ispirato dai “cattivi” dei classici Disney

Directors: Shin Katagai, Takahiro Natori

Series composition: Takahiro Natori

Script: Yoichi Kato

Character design: Akane Sato, Hanaka Nakano

Music: Takumi Ozawa

Studios: Yumeta Company, Graphinica

Titolo in Italia: Twisted-Wonderland The Animation

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Disney+, sub ita

Edizione italiana: Disney + Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening

“Piece of my world” by Night Ravens

Ending

“Obedience” by Natsuki Hanae, Seiichirō Yamashita, Tatsuyuki Kobayashi, Chiaki Kobayashi and Ryōta Suzuki

Trailer:



TRAMA

Il Night Raven College è una prestigiosa accademia di magia in cui gli studenti sono suddivisi in sette dormitori, ciascuno ispirato ai villain più iconici dei film Disney. In questo mondo finisce, suo malgrado, Yuken “Yu” Enma, un normale liceale del nostro mondo che viene misteriosamente travolto da una carrozza e catapultato in questo universo fantasy.

Poiché solo individui dotati di un talento magico straordinario possono essere ammessi alla scuola, la presenza di Yu – un umano privo di poteri – diventa subito un enigma. Il preside gli promette di cercare un modo per rimandarlo a casa; nel frattempo però gli affida compiti e lavori manuali all’interno del campus.

Qui Yu entra immediatamente in conflitto con Riddle Rosehearts, il severo e potente leader del dormitorio Heartslabyul, ispirato alla Regina di Cuori. Fortunatamente, trova anche nuovi amici: Ace Trappola, impulsivo e ribelle, e Deuce Spade, ex teppista determinato a cambiare vita. Con loro, Yu attraverserà rivalità magiche, misteri scolastici e tensioni fra dormitori, scoprendo un mondo ricco di segreti… forse persino legati al motivo della sua comparsa nel Night Raven College.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yohei Azakami – Yuken Enma

Chiaki Kobayashi – Deuce Spade

Mitsuru Miyamoto – Dire Crowley

Natsuki Hanae – Riddle Rosehearts

Noriaki Sugiyama – Grim

Ryōta Suzuki – Trey Clover

Seiichirō Yamashita – Ace Trappola

Tatsuyuki Kobayashi – Cater Diamond

OPERE RELATIVE

Videogames

– Twisted-Wonderland

Manga

– Twisted-Wonderland: Anthology

– Twisted-Wonderland – Il manga: Book of Heartslabyul

– Twisted-Wonderland – Il manga: Book of Savanaclaw

– Twisted-Wonderland – Il manga: Book of Octavinelle

– Twisted-Wonderland The Comic – Episode of Scarabia

Light Novel

– Twisted-Wonderland – Il romanzo

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shin Katagai presenti sul sito:

Altre opere di Takahiro Natori presenti sul sito: