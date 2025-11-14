anime – TWISTED-WONDERLAND THE ANIMATION – di Shin Katagai, Takahiro Natori

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Disney Twisted-Wonderland The Animation: Episode of Heartslabyul – (ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション エピソード オブ ハーツラビュル)
Titolo internazionale: Twisted-Wonderland The Animation – Disney Twisted-Wonderland The Animation
Genere: serie tv – fantasy, mistero, scolastico, isekai
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 4 (in corso) – previsti 8
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: Disney+
Tratto: Videogioco, a sua volta ispirato dai “cattivi” dei classici Disney
Directors: Shin Katagai, Takahiro Natori
Series composition: Takahiro Natori
Script: Yoichi Kato
Character design: Akane Sato, Hanaka Nakano
Music: Takumi Ozawa
Studios: Yumeta Company, Graphinica
Titolo in Italia: Twisted-Wonderland The Animation
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Disney+, sub ita
Edizione italiana: Disney + Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening
“Piece of my world” by Night Ravens
Ending
“Obedience” by Natsuki Hanae, Seiichirō Yamashita, Tatsuyuki Kobayashi, Chiaki Kobayashi and Ryōta Suzuki
Trailer:
TRAMA
Il Night Raven College è una prestigiosa accademia di magia in cui gli studenti sono suddivisi in sette dormitori, ciascuno ispirato ai villain più iconici dei film Disney. In questo mondo finisce, suo malgrado, Yuken “Yu” Enma, un normale liceale del nostro mondo che viene misteriosamente travolto da una carrozza e catapultato in questo universo fantasy.
Poiché solo individui dotati di un talento magico straordinario possono essere ammessi alla scuola, la presenza di Yu – un umano privo di poteri – diventa subito un enigma. Il preside gli promette di cercare un modo per rimandarlo a casa; nel frattempo però gli affida compiti e lavori manuali all’interno del campus.
Qui Yu entra immediatamente in conflitto con Riddle Rosehearts, il severo e potente leader del dormitorio Heartslabyul, ispirato alla Regina di Cuori. Fortunatamente, trova anche nuovi amici: Ace Trappola, impulsivo e ribelle, e Deuce Spade, ex teppista determinato a cambiare vita. Con loro, Yu attraverserà rivalità magiche, misteri scolastici e tensioni fra dormitori, scoprendo un mondo ricco di segreti… forse persino legati al motivo della sua comparsa nel Night Raven College.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Yohei Azakami – Yuken Enma
Chiaki Kobayashi – Deuce Spade
Mitsuru Miyamoto – Dire Crowley
Natsuki Hanae – Riddle Rosehearts
Noriaki Sugiyama – Grim
Ryōta Suzuki – Trey Clover
Seiichirō Yamashita – Ace Trappola
Tatsuyuki Kobayashi – Cater Diamond
OPERE RELATIVE
Videogames
– Twisted-Wonderland
Manga
– Twisted-Wonderland: Anthology
– Twisted-Wonderland – Il manga: Book of Heartslabyul
– Twisted-Wonderland – Il manga: Book of Savanaclaw
– Twisted-Wonderland – Il manga: Book of Octavinelle
– Twisted-Wonderland The Comic – Episode of Scarabia
Light Novel
– Twisted-Wonderland – Il romanzo
