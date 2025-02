anime – UBEL BLATT – di Takashi Naoya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Übel Blatt – (~ユーベルブラット~)

Traduzione letterale: Spada Malvagia

Titolo internazionale: Übel Blatt

Genere: serie tv – azione, drammatico, dark fantasy

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza, splatter)

Numero episodi: 5 in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: Sabato alle 00:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Takashi Naoya

Series Composition: Tatsuya Takahashi

Script: Tetsuya Yamada

Character design: Kiyoshi Tateishi

Music: Shun Narita

Studios: Satelight, Staple Entertainment

Titolo in Italia: Übel Blatt

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prive Video, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Prime Video Italia

Sigle

Opening Theme:

“Zainin” by GARNiDELiA

Ending Theme:

“Stella” by Hina Tachibana

Trailer



TRAMA

Quattordici guerrieri partirono per un’impresa che sembrava impossibile: fermare da soli l’invasione del regno. Tre morirono nelle battaglie, quattro tradirono il loro imperatore – e quindi furono giustiziati dagli altri – e sette tornarono vivi, festeggiati come salvatori e chiamati “Eroi dell’Impero”.

Ma, vent’anni dopo, uno spadaccino elfico di nome Köinzell comincia a dare la caccia proprio a questi eroi. Ha una vendetta da compiere e una verità da dimostrare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yūya Hirose – Köinzell

Hina Tachibana – Peepi

OPERE RELATIVE

Manga

– Übel Blatt – opera capostipite

– Übel Blatt 2

LINK relativi all’opera

Altre opere di Takashi Naoya presenti sul sito:

Osamake serie tv, anime

RECENSIONI