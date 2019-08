anime – UCHI NO KO NO TAME NARABA (If It’s for My Daughter) – di Takeyuki Yanase

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai – (うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。)

scritto anche come “Uchinoko” o “Uchi no Musume”

Traduzione letterale: Se è per mia figlia, sconfiggerei persino un signore dei demoni

Titolo internazionale: If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord

Genere: serie tv – avventura, fantasy, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: MX

Tratto: dalla serie di romanzi di CHIROLU

Director: Takeyuki Yanase

Series Composition: Takao Yoshioka

Character design: Kaho Deguchi, Miyako Nishida, Toshihide Masudate

Music: Kōta Yokoseki

Studios: Maho Film

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“I’m with you” by Kanon Takao

Ending

“This is Yūsha, but Zannen!?” by Nobuhiko Okamoto

Trailer



TRAMA

In un mondo fantasy, l’avventuriero Dale si imbatte in un bosco in una bambina demone abbandonata, di nome Latina. Anche se sarebbe un suo nemico, il ragazzo non ha il coraggio di lasciarla sola, anche perchè la piccola ha un corno spezzato, segno che è stata esiliata dalla sua gente.

Decide di portarla con sé nella locanda in cui abita, per crescerla come una bambina normale; cercando sia di continuare il suo lavoro, ma anche di fare il buon padre e non metterla in pericolo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kanon Takao – Latina

Nobuhiko Okamoto – Dale

Katsumi Fukuhara – Anthony

Manami Numakura – Rita

Marika Kōno – Sylvia

Mutsumi Tamura – Rudy

Tsuyoshi Koyama – Kenneth

Yūki Hirose – Marcel

Yūki Kuwahara – Chloe

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai

Manga

– Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Takeyuki Yanase presenti sul sito:

Isekai wa Smartphone to Tomo ni. serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.