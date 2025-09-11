anime – UNA SIRENETTA FRA NOI – di Yugo Serigawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Mahou no Mako-chan – (魔法のマコちゃん)

Titolo internazionale: Mako the Mermaid

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 48 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1970

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: storia originale, ma che prende spunto dall’inizio della fiaba “La Sirenetta” di Hans Christian Andersen.

Director: Yugo Serigawa

Music: Takeo Watanabe

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Una sirenetta fra noi – Una sirenetta tra noi

Anno di uscita in Italia: 1988

Trasmissione Tv: reti Mediaset, reti locali

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: non disponibile (in Giappone, invece, è uscito in Blu-ray rimasterizzato)

Sigle

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme:

“Mahō no Mako-chan” by Mitsuko Horie

Ending Theme:

“BOKU wa MAKO ni tsuite yuku” by Horie Mitsuko

SIGLA ITALIANA

“Una sirenetta fra noi” di Cristina D’Avena

TRAMA

La protagonista è Ginny (Mako nell’originale giapponese), giovane sirena e figlia del Re del Mare. Durante una tempesta salva Alex (Akira), naufragato con la sua nave, e se ne innamora perdutamente. Desiderosa di vivere accanto a lui e di conoscere il mondo degli esseri umani, si rivolge alla Strega del Mare, che le concede il dono di trasformarsi in una liceale.

Sulla terraferma Ginny cerca di adattarsi alla vita quotidiana degli umani, mostrando un carattere dolce, altruista e pieno di ideali. Ma quando si trova davanti a ingiustizie e difficoltà, può contare sul suo ciondolo magico, la “Lacrima della Sirena”, che le permette di difendere gli innocenti e diffondere amore e giustizia.

DOPPIATORI

DOPPIATORI ITALIANI

Ginny (Mako) — Rossella Acerbo

Alex — Vittorio Guerrieri

Ghiri — Corrado Conforti

Goro — Julian Olivieri Orioles

Camilla — Antonella Baldini

Vanilla — Rita Baldini

Mirko — Fabrizio Manfredi

Gregory — Riccardo Rossi

Genny — Barbara De Bortoli

Madre di Ginny — Daniela Caroli

Padre di Ginny — Giorgio Locuratolo