anime – UNA SIRENETTA FRA NOI – di Yugo Serigawa

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Mahou no Mako-chan – (魔法のマコちゃん)
Titolo internazionale: Mako the Mermaid
Genere: serie tv – fantasy, sentimentale
Rating: consigliato a tutti
Numero episodi: 48 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: 1970
Rete tv giapponese: TV Asahi
Tratto: storia originale, ma che prende spunto dall’inizio della fiaba “La Sirenetta” di Hans Christian Andersen.
Director: Yugo Serigawa
Music: Takeo Watanabe
Studios: Toei Animation
Titolo in Italia: Una sirenetta fra noi – Una sirenetta tra noi
Anno di uscita in Italia: 1988
Trasmissione Tv: reti Mediaset, reti locali
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione home video italiana: non disponibile (in Giappone, invece, è uscito in Blu-ray rimasterizzato)
Sigle
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme:
“Mahō no Mako-chan” by Mitsuko Horie
Ending Theme:
“BOKU wa MAKO ni tsuite yuku” by Horie Mitsuko
SIGLA ITALIANA
“Una sirenetta fra noi” di Cristina D’Avena
TRAMA
La protagonista è Ginny (Mako nell’originale giapponese), giovane sirena e figlia del Re del Mare. Durante una tempesta salva Alex (Akira), naufragato con la sua nave, e se ne innamora perdutamente. Desiderosa di vivere accanto a lui e di conoscere il mondo degli esseri umani, si rivolge alla Strega del Mare, che le concede il dono di trasformarsi in una liceale.
Sulla terraferma Ginny cerca di adattarsi alla vita quotidiana degli umani, mostrando un carattere dolce, altruista e pieno di ideali. Ma quando si trova davanti a ingiustizie e difficoltà, può contare sul suo ciondolo magico, la “Lacrima della Sirena”, che le permette di difendere gli innocenti e diffondere amore e giustizia.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
DOPPIATORI ITALIANI
Ginny (Mako) — Rossella Acerbo
Alex — Vittorio Guerrieri
Ghiri — Corrado Conforti
Goro — Julian Olivieri Orioles
Camilla — Antonella Baldini
Vanilla — Rita Baldini
Mirko — Fabrizio Manfredi
Gregory — Riccardo Rossi
Genny — Barbara De Bortoli
Madre di Ginny — Daniela Caroli
Padre di Ginny — Giorgio Locuratolo
RECENSIONI