anime – VAMPIRE DORMITORY – di Nobuyoshi Nagayama

SCHEDA

Titolo originale: Vampire Dormitory – (ヴァンパイア男子寮)

Titolo internazionale: Vampire Dormitory – Vampire Danshiryou – A Vampire Lives in the Dormitory

Genere: serie tv – sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: manga di Ema Toyama.

Director: Nobuyoshi Nagayama

Series Composition: Touko Machida

Character design: Naomi Tsuruta

Music: Rina Tayama

Studios: Blanc.

Titolo in Italia: Vampire Dormitory

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Obake Himawari” by Pii

Ending Theme:

“Iro no Naka” by Aoi Kubo

TRAMA

Più una persona viene amata, più il suo sangue è buono.

Mito ha una vita sfortunata. Dopo aver perso i genitori ed essere stato trattato come un fastidio dagli zii che lo accudivano, è stato cacciato di casa una volta finita la scuola dell’obbligo. Trovato un lavoro, viene cacciato poco tempo dopo perché il proprietario scopre che dorme nel locale e la maggior parte dei suoi clienti sono diventate ragazzine strillanti, mentre i vecchi clienti abituali non riescono più a trovare posto.

Nel cercare riparo per la pioggia si ferma davanti ad un bar, dove però cade procurandosi un piccolo taglio sulla mano.

Ruka aiuta Mito portandolo in un altra stanza e… gli lecca la ferita, lamentandosi poi che il suo sangue fa schifo.

Il ragazzo, tornato in mezzo alla strada in preda a pensieri negativi, si arrampica sul ponte e scivola, ma per fortuna Ruka lo salva e assaggia ancora un po’ del suo sangue ribadendo che fa schifo, e gli propone di diventare suo servo perché ha bisogno di lui.

Mito accetta, e viene ospitato nel dormitorio maschile.

Ruka spiega a Mito che per migliorare il sapore del sangue serve che qualcuno lo ami, e che è stato molto fortunato ad aver trovato un bel ragazzo come Mito, anche perché Ruka non riesce a bere il sangue delle ragazze.

Ma c’è un piccolo problema…

Mito è una donna!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Ichinose – Mito Yamamoto

Shunichi Toki – Ruka Saotome

Wataru Hatano – Komori

Yuichiro Umehara – Ren Nikaidō

Yuki Sakakihara – Juri

Yusuke Shirai – Takara Kagurazaka

Manga

– Vampire Dormitory

