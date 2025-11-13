anime – WADANCE – di Michiya Kato

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Wandance – (ワンダンス)
Titolo internazionale: Wandance
Genere: danza (hip hop), scolastico
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 7 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: TV Asahi
Trasmissione: mercoledì alle 23:45 (JST)
Tratto: Manga “Wandance”.
Director: Michiya Kato
Series composition: Michiya Kato
Script: Michiya Kato
Character design: Satoshi Tasaki, Taiki Imamura
Music: Naoki “naotyu-” Chiba
Studios: Madhouse , Cyclone Graphics
Titolo in Italia: Wandance
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: su Disney+ , sub ita
Edizione italiana: Disney Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Stare In Wonder” by BE:FIRST
Ending Theme:
“Wondrous” by ELSEE
Trailer:
TRAMA
Kaboku Kotani inizia il liceo con un solo obiettivo: passare inosservato. È un ragazzo timido, riservato, e la sua balbuzie gli rende difficile anche solo parlare in pubblico. Tuttavia, tutto cambia quando vede la compagna di classe Hikari Wanda danzare hip hop con libertà e passione: un momento che accende in lui qualcosa di nuovo.
Quando i due iniziano a conoscersi, Hikari confessa di non sentirsi a suo agio con le parole: la danza è il suo linguaggio, il modo in cui esprime ciò che prova. Ispirato da lei, Kabo trova il coraggio di entrare nel club di danza della scuola, affrontando le proprie paure e un passato che lo tiene ancorato al silenzio.
Attraverso il ritmo, il movimento e la forza del gruppo, Kabo impara a comunicare con il corpo ciò che non riesce a dire con la voce, intraprendendo un percorso di crescita e libertà personale dove ogni passo diventa una conquista.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Koki Uchiyama – Kaboku Kotani
Hina Yomiya – Hikari Wanda
OPERE RELATIVE
Manga
– Wadance
RECENSIONI