anime – WADANCE – di Michiya Kato

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Wandance – (ワンダンス)

Titolo internazionale: Wandance

Genere: danza (hip hop), scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: mercoledì alle 23:45 (JST)

Tratto: Manga “Wandance”.

Director: Michiya Kato

Series composition: Michiya Kato

Script: Michiya Kato

Character design: Satoshi Tasaki, Taiki Imamura

Music: Naoki “naotyu-” Chiba

Studios: Madhouse , Cyclone Graphics

Titolo in Italia: Wandance

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: su Disney+ , sub ita

Edizione italiana: Disney Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Stare In Wonder” by BE:FIRST

Ending Theme:

“Wondrous” by ELSEE

Trailer:



TRAMA

Kaboku Kotani inizia il liceo con un solo obiettivo: passare inosservato. È un ragazzo timido, riservato, e la sua balbuzie gli rende difficile anche solo parlare in pubblico. Tuttavia, tutto cambia quando vede la compagna di classe Hikari Wanda danzare hip hop con libertà e passione: un momento che accende in lui qualcosa di nuovo.

Quando i due iniziano a conoscersi, Hikari confessa di non sentirsi a suo agio con le parole: la danza è il suo linguaggio, il modo in cui esprime ciò che prova. Ispirato da lei, Kabo trova il coraggio di entrare nel club di danza della scuola, affrontando le proprie paure e un passato che lo tiene ancorato al silenzio.

Attraverso il ritmo, il movimento e la forza del gruppo, Kabo impara a comunicare con il corpo ciò che non riesce a dire con la voce, intraprendendo un percorso di crescita e libertà personale dove ogni passo diventa una conquista.

DOPPIATORI

Koki Uchiyama – Kaboku Kotani

Hina Yomiya – Hikari Wanda

OPERE RELATIVE

Manga

– Wadance