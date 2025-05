anime – WHY RAELIANA ENDED UP AT THE DUKE’S MANSION – di Junichi Yamamoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu – (彼女が公爵邸に行った理由)

Titolo internazionale: Why Raeliana Ended up at the Duke’s Mansion

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale, isekai

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2023

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 21:30 (JST)

Tratto: dal manhwa “Geunyeoga Gongjagjeolo Gaya Haessdeon Sajeong”.

Director: Junichi Yamamoto

Series Composition: Mitsutaka Hirota

Script: Mitsutaka Hirota, Yu Murai

Character design: Haruna Hashimoto

Music: Keiji Inai

Studios: Typhoon Graphics

Titolo in Italia: Why Raeliana Ended up at the Duke’s Mansion

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: solo in streaming su Crunchyroll

Sigle:

Opening

“SURVIVE” by MindaRyn

Ending

1 “Always and Forever” by SERRA

2 “Fireworks” by MindaRyn

Trailer



TRAMA

Una ragazza dei giorni nostri viene uccisa e si risveglia dentro un libro che stava leggendo, nei panni della nobile Raeliana. Peccato che nel romanzo il suo personaggio sia cattivo e che venga poi avvelenato dal suo promesso sposo, Francis.

Per evitare di morire di nuovo, Raeliana escogita un piano che vedrà coinvolto il potente duca Noah, ma le cose non andranno come sperato.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yume Miyamoto – Raeliana McMillan

Yūichirō Umehara – Noah Voltaire Wynknight

Akira Ishida – Heika Demint

Junichi Suwabe – Siatrich Newreal Chamos

Shūichirō Umeda – Adam Taylor

Shunichi Toki – Keith Westernberg

Tomokazu Sugita – Justin Shamal

Yumika Yano – Vivian Shamal

OPERE RELATIVE

Manga

– Geunyeoga Gongjagjeolo Gaya Haessdeon Sajeong

LINK relativi all’opera

Altre opere di Junichi Yamamoto presenti sul sito:

More than a Married Couple, but Not Lovers serie tv, anime

RECENSIONI