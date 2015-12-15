anime – WILD ADAPTER – di Naoyuki Kuzuya

Scheda a cura di Sophitia.
SCHEDA
Titolo originale: Wild Adapter – (ワイルドアダプター)
Titolo internazionale: Wild Adapter
Genere: oav – azione, drammatico, mistero, shounen-ai, psicologico
Target: josei
Rating:consigliato ad un pubblico adulto
Numero episodi: 2 Oav (concluso), di 30 minuti ciascuno
Anno di uscita in Giappone: 2014
Tratto: dal manga “Wild Adapter“.
Director: Naoyuki Kuzuya
Series composition: Hisashi Hoshino
Script: Hisashi Hoshino
Character design: Minefumi Harada
Music: Kenji Fujisawa
Studios: Anpro, Creators in Pack
In Italia: inedito
Sigle:
Opening
“Hyōryōsha” by Morikawa Toshiyuki & Ishikawa Hideo
TRAMA
Il primo episodio introduce Makoto Kubota, giovane yakuza dal carattere freddo e controllato, e la sua improvvisa decisione di lasciare l’organizzazione criminale dopo un evento che lo segna profondamente.
È in questo contesto che incontra Tokito, un ragazzo misterioso trovato in un vicolo, con il corpo segnato da una trasformazione animalesca dovuta alla pericolosa droga Wild Adapter. Tokito, sopravvissuto contro ogni previsione, ha perso la memoria e non ricorda nulla del proprio passato.
Il secondo episodio si concentra sul fragile equilibrio tra i due protagonisti, sul legame che inizia a formarsi e sul ritorno di Kubota in un mondo fatto di pericoli, traffici oscuri e violenza.
Purtroppo gli OVA si interrompono bruscamente, lasciando la storia incompleta e senza risposte ai grandi enigmi del manga.
DOPPIATORI
Toshiyuki Morikawa – Makoto Kubota
Hideo Ishikawa – Tokito
OPERE RELATIVE
Manga
– Wild Adapter
