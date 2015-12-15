anime – WILD ADAPTER – di Naoyuki Kuzuya

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Wild Adapter – (ワイルドアダプター)

Titolo internazionale: Wild Adapter

Genere: oav – azione, drammatico, mistero, shounen-ai, psicologico

Target: josei

Rating:consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 Oav (concluso), di 30 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: dal manga “Wild Adapter“.

Director: Naoyuki Kuzuya

Series composition: Hisashi Hoshino

Script: Hisashi Hoshino

Character design: Minefumi Harada

Music: Kenji Fujisawa

Studios: Anpro, Creators in Pack

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Hyōryōsha” by Morikawa Toshiyuki & Ishikawa Hideo

TRAMA

Il primo episodio introduce Makoto Kubota, giovane yakuza dal carattere freddo e controllato, e la sua improvvisa decisione di lasciare l’organizzazione criminale dopo un evento che lo segna profondamente.

È in questo contesto che incontra Tokito, un ragazzo misterioso trovato in un vicolo, con il corpo segnato da una trasformazione animalesca dovuta alla pericolosa droga Wild Adapter. Tokito, sopravvissuto contro ogni previsione, ha perso la memoria e non ricorda nulla del proprio passato.

Il secondo episodio si concentra sul fragile equilibrio tra i due protagonisti, sul legame che inizia a formarsi e sul ritorno di Kubota in un mondo fatto di pericoli, traffici oscuri e violenza.

Purtroppo gli OVA si interrompono bruscamente, lasciando la storia incompleta e senza risposte ai grandi enigmi del manga.

DOPPIATORI

Toshiyuki Morikawa – Makoto Kubota

Hideo Ishikawa – Tokito

OPERE RELATIVE

Manga

– Wild Adapter

