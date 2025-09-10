anime – WIND BREAKER – di Toshifumi Akai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Wind Breaker – (ウィンドブレイカー)

Titolo internazionale: Wind Breaker

Genere: serie tv – azione, bande di teppisti, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi:

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024

Rete tv giapponese: At-X

Trasmissione: venerdì alle 00:26 (JST)

Tratto: dal manga Wind Breaker.

Director: Toshifumi Akai

Series composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Taishi Kawakami

Music: Ryo Takahashi

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: Wind Breaker

Anno di uscita in Italia: Aprile 2024

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: disponibile su Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening Theme:

“Zettai Reido” by natori

Ending Theme:

“Muteki” by Young Kee

Trailer:



TRAMA

Sakura Haruka è uno studente delle superiori che si distingue per il colore insolito dei suoi occhi e dei suoi capelli, tratti che lo hanno reso un emarginato. Vittima di pregiudizi da parte dei compagni e persino dei genitori, finisce per essere espulso da scuola e costretto a vivere da solo in una nuova città.

Etichettato come delinquente senza esserlo davvero, Haruka decide di iscriversi al liceo Fuurin, una scuola nota per ospitare i ragazzi più turbolenti e i combattenti più forti in circolazione. Qui non cerca solo scontri e rivalità, ma anche un motivo per continuare a lottare, sperando di trovare finalmente un posto dove sentirsi accettato.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

DOPPIAGGIO ITALIANO

Dubbing Studio: Transperfect Italia

Dubbing Director: Simone Marzola

Dialogues: Luca Sandri, Simone Lupinacci

Doppiatori italiani

Federico Viola – Haruka Sakura

Jacopo Calatroni – Hajime Umemiya

Marcello Gobbi – Hayato Suo

Matteo Garofalo – Akihiko Nirei

Alberto Franco – Taiga Tsugeura

Andrea Colombo Giardinelli – Kyotaro Sugishita

Andrea Oldani – Jo Togame

Ezio Vivolo – Kota Sako

Francesco Rizzi – Toma Hiragi

Joy Saltarelli – Kotoha Tachibana

Lorenzo Briganti – Mitsuki Kiryu

Alessandro Fattori – Kenji Enomoto

Gabriele Bigioni – Ren Kaji

Lorenzo Del Romano – Nagato

Marco Briglione – Masaki Anzai

OPERE RELATIVE

Manga

– Wind Breaker – opera capostipite

Anime

– Wind Breaker 2 – serie tv – sequel

Live action

– Wind Breaker – film