anime – WIND BREAKER – di Toshifumi Akai

SCHEDA
Titolo originale: Wind Breaker – (ウィンドブレイカー)
Titolo internazionale: Wind Breaker
Genere: serie tv – azione, bande di teppisti, scolastico
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi:
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024
Rete tv giapponese: At-X
Trasmissione: venerdì alle 00:26 (JST)
Tratto: dal manga Wind Breaker.
Director: Toshifumi Akai
Series composition: Hiroshi Seko
Script: Hiroshi Seko
Character design: Taishi Kawakami
Music: Ryo Takahashi
Studios: CloverWorks
Titolo in Italia: Wind Breaker
Anno di uscita in Italia: Aprile 2024
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: disponibile su Crunchyroll, anche doppiato in italiano
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening Theme:
“Zettai Reido” by natori
Ending Theme:
“Muteki” by Young Kee
Trailer:
TRAMA
Sakura Haruka è uno studente delle superiori che si distingue per il colore insolito dei suoi occhi e dei suoi capelli, tratti che lo hanno reso un emarginato. Vittima di pregiudizi da parte dei compagni e persino dei genitori, finisce per essere espulso da scuola e costretto a vivere da solo in una nuova città.
Etichettato come delinquente senza esserlo davvero, Haruka decide di iscriversi al liceo Fuurin, una scuola nota per ospitare i ragazzi più turbolenti e i combattenti più forti in circolazione. Qui non cerca solo scontri e rivalità, ma anche un motivo per continuare a lottare, sperando di trovare finalmente un posto dove sentirsi accettato.
DOPPIATORI
DOPPIAGGIO ITALIANO
Dubbing Studio: Transperfect Italia
Dubbing Director: Simone Marzola
Dialogues: Luca Sandri, Simone Lupinacci
Doppiatori italiani
Federico Viola – Haruka Sakura
Jacopo Calatroni – Hajime Umemiya
Marcello Gobbi – Hayato Suo
Matteo Garofalo – Akihiko Nirei
Alberto Franco – Taiga Tsugeura
Andrea Colombo Giardinelli – Kyotaro Sugishita
Andrea Oldani – Jo Togame
Ezio Vivolo – Kota Sako
Francesco Rizzi – Toma Hiragi
Joy Saltarelli – Kotoha Tachibana
Lorenzo Briganti – Mitsuki Kiryu
Alessandro Fattori – Kenji Enomoto
Gabriele Bigioni – Ren Kaji
Lorenzo Del Romano – Nagato
Marco Briglione – Masaki Anzai
OPERE RELATIVE
Manga
– Wind Breaker – opera capostipite
Anime
– Wind Breaker 2 – serie tv – sequel
Live action
– Wind Breaker – film
