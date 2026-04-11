anime – WITCH HAT ATELIER – di Ayumu Watanabe

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tongari Boushi no Atelier – (とんがり帽子のアトリエ)

Titolo internazionale: Witch Hat Atelier

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 23:00 (JST)

Tratto: manga “Atelier Witch Hat“.

Director: Ayumu Watanabe

Series composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Kairi Unabara

Music: Yuka Kitamura

Studios: BUG FILMS

Titolo in Italia: Witch Hat Atelier

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening Theme:

“Kaze no Anthem” by Eve feat. suis

Ending Theme:

“Tada Utsukushii no Noroi” by Nakamura Hak

Trailer italiano:



TRAMA

Coco, la giovane figlia di una sarta, ha sempre sognato di diventare una strega, affascinata da un mondo che tutti le hanno detto però essere irraggiungibile. Anni prima, un misterioso individuo le aveva venduto uno strano pennino e un libro illustrato pieno di sigilli… destinato a cambiare la sua vita.

Quando il mago Qifrey arriva in città, Coco scopre che quei disegni sono in realtà veri incantesimi. Spinta dall’entusiasmo prova ad usarli, ma provoca un grave incidente. Salvata proprio da Qifrey, riceve da lui una seconda possibilità: entrare nel suo atelier e studiare la magia.

Mentre Coco affronta il suo addestramento e una nuova vita, il mistero sul libro e su chi glielo ha donato si infittisce, rivelando l’esistenza di forze oscure pronte a sconvolgere ogni cosa.

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DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Coco: Chiara Fabiano

Qifrey: Alessandro Campaiola

Agate: Arianna Vignoli

Tetia: Veronica Cuscusa

Riche: Agnese Marteddu

Orugio: Alessandro Parise

Doppiatori giapponesi

Coco: Rena Motomura

Qifrey: Natsuki Hanae

Agate: Hibiku Yamamura

Tetia: Kurumi Haruki

Riche: Hika Tsukishiro

Orugio: Yūichi Nakamura

OPERE RELATIVE

Manga

– Atelier Witch Hat – opera capostipite

– Kitchen of Witch Hat – spinoff

LINK inerenti alla serie

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