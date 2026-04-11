anime – WITCH HAT ATELIER – di Ayumu Watanabe

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Tongari Boushi no Atelier – (とんがり帽子のアトリエ)
Titolo internazionale: Witch Hat Atelier
Genere: serie tv – avventura, fantasy
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: lunedì alle 23:00 (JST)
Tratto: manga “Atelier Witch Hat“.
Director: Ayumu Watanabe
Series composition: Hiroshi Seko
Script: Hiroshi Seko
Character design: Kairi Unabara
Music: Yuka Kitamura
Studios: BUG FILMS
Titolo in Italia: Witch Hat Atelier
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening Theme:
“Kaze no Anthem” by Eve feat. suis
Ending Theme:
“Tada Utsukushii no Noroi” by Nakamura Hak
Trailer italiano:
TRAMA
Coco, la giovane figlia di una sarta, ha sempre sognato di diventare una strega, affascinata da un mondo che tutti le hanno detto però essere irraggiungibile. Anni prima, un misterioso individuo le aveva venduto uno strano pennino e un libro illustrato pieno di sigilli… destinato a cambiare la sua vita.
Quando il mago Qifrey arriva in città, Coco scopre che quei disegni sono in realtà veri incantesimi. Spinta dall’entusiasmo prova ad usarli, ma provoca un grave incidente. Salvata proprio da Qifrey, riceve da lui una seconda possibilità: entrare nel suo atelier e studiare la magia.
Mentre Coco affronta il suo addestramento e una nuova vita, il mistero sul libro e su chi glielo ha donato si infittisce, rivelando l’esistenza di forze oscure pronte a sconvolgere ogni cosa.
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DOPPIATORI
Doppiatori italiani
Coco: Chiara Fabiano
Qifrey: Alessandro Campaiola
Agate: Arianna Vignoli
Tetia: Veronica Cuscusa
Riche: Agnese Marteddu
Orugio: Alessandro Parise
Doppiatori giapponesi
Coco: Rena Motomura
Qifrey: Natsuki Hanae
Agate: Hibiku Yamamura
Tetia: Kurumi Haruki
Riche: Hika Tsukishiro
Orugio: Yūichi Nakamura
OPERE RELATIVE
Manga
– Atelier Witch Hat – opera capostipite
– Kitchen of Witch Hat – spinoff
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Ayumu Watanabe presenti sul sito:
- Doraemon the movie: Il dinosauro di Nobita film d’animazione
- I Figli del Mare film d’animazione
- La fortuna di Nikuko film d’animazione
- Summer Time Rendering serie tv, anime
- You are Ms. Servant serie tv, anime
RECENSIONI