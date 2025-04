anime – WITCH WATCH – di Hiroshi Ikehata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Witch Watch – (ウィッチウォッチ)

Titolo internazionale: Witch Watch

Genere: serie tv – commedia, fantasy, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 26)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: manga “Witch Watch” di Kenta Shinohara.

Director: Hiroshi Ikehata

Series Composition: Deko Akao

Character design: Haruko Iizuka

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Bibury Animation Studios

Titolo in Italia: Witch Watch

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Watch Me!” by YOASOBI

Ending Theme:

“Mahō wa Supaisu” by Aooo

Trailer



TRAMA

Otogi Morihito, discendente di una lunga stirpe di orchi (oni), ha una grande forza fisica, ma vive una vita banale e perfettamente normale. Finché la sua amica d’infanzia, Nico, non torna a casa. La ragazza è una strega ed è stata via per studiare la magia, e ora ha bisogno di un famiglio; e la madre di lei insiste che sia proprio Morihito. Così ora dovrà non solo proteggerla, ma anche fare attenzione affinché la goffaggine di Nico non provochi troppi guai a scuola.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Wakatsuki Nico – Kawaguchi Rina

Otogi Morihito – Suzuki Ryouta

Magami Keigo – Ishikawa Kaito

Miyao Nemu- Kusunoki Tomori

Kazamatsuri Kanshi – Amasaki Kouhei

Kiyomiya Tenryuu – Matsuoka Yoshitsugu

Matsuoka Yoshitsugu – Minami Kara

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hiroshi Ikehata presenti sul sito:

RECENSIONI