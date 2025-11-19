anime – WITH YOU, OUR LOVE WILL MAKE IT THROUGH – di Hiromi Kimura, Shin Itagaki

Scheda a cura di Anne.
Titolo originale: Kimi to Koete Koi ni Naru – (キミと越えて恋になる)
Titolo internazionale: With You, Our Love Will Make It Through – Crossing the Walls of Love with You, Beyond Border, in Love We Are.
Genere: urban fantasy, sentimentale, scolastico
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 7 – in corso (previsti 12)
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)
Tratto: dal manga “Kimi to Koete Koi ni Naru”
Director: Hiromi Kimura, Shin Itagaki
Series composition: Shin Itagaki
Script: Shin Itagaki
Character design: Hiromi Kimura
Music: Akiyoshi Yasuda
Studios: Millepensee
Titolo in Italia: With You, Our Love Will Make It Through
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening:
“Kusuguttai” by CHICO with Honeyworks
Ending:
“Kimi ni Naretara” by Yoh Kamiyama
Trailer:
TRAMA
In un mondo contemporaneo alternativo, umani e uomini-bestia convivono in una pace fragile segnata da sospetti, discriminazioni e vecchi pregiudizi. In questo contesto vive Mari Asaka, una normale studentessa liceale che non ha mai davvero messo in discussione ciò che la società le ha insegnato sugli uomini-bestia; finché nella sua classe non arriva Tsunagu Hidaka.
Tsunagu è un uomo-bestia riservato, gentile e dal corpo imponente, la cui sola presenza manda Mari in confusione: la ragazza si scopre combattuta tra diffidenza, curiosità e un senso di attrazione che non riesce a spiegare. I due iniziano a fare amicizia e il loro legame cresce, ma è tutto fuorché semplice: differenze culturali, aspettative sociali e discriminazioni metteranno alla prova la loro relazione.
DOPPIATORI
Manaka Iwami – Mari Asaka
Takuya Eguchi – Tsunagu Hidaka
Ai Kakuma – Kisara
Kōtarō Nishiyama – Yukihiro Aida
OPERE RELATIVE
Manga
– Kimi to Koete Koi ni Naru
– Hana & Mr. Beast
LINK inerenti alla serie
RECENSIONI