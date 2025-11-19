anime – WITH YOU, OUR LOVE WILL MAKE IT THROUGH – di Hiromi Kimura, Shin Itagaki

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kimi to Koete Koi ni Naru – (キミと越えて恋になる)

Titolo internazionale: With You, Our Love Will Make It Through – Crossing the Walls of Love with You, Beyond Border, in Love We Are.

Genere: urban fantasy, sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: dal manga “Kimi to Koete Koi ni Naru”

Director: Hiromi Kimura, Shin Itagaki

Series composition: Shin Itagaki

Script: Shin Itagaki

Character design: Hiromi Kimura

Music: Akiyoshi Yasuda

Studios: Millepensee

Titolo in Italia: With You, Our Love Will Make It Through

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening:

“Kusuguttai” by CHICO with Honeyworks

Ending:

“Kimi ni Naretara” by Yoh Kamiyama

Trailer:



TRAMA

In un mondo contemporaneo alternativo, umani e uomini-bestia convivono in una pace fragile segnata da sospetti, discriminazioni e vecchi pregiudizi. In questo contesto vive Mari Asaka, una normale studentessa liceale che non ha mai davvero messo in discussione ciò che la società le ha insegnato sugli uomini-bestia; finché nella sua classe non arriva Tsunagu Hidaka.

Tsunagu è un uomo-bestia riservato, gentile e dal corpo imponente, la cui sola presenza manda Mari in confusione: la ragazza si scopre combattuta tra diffidenza, curiosità e un senso di attrazione che non riesce a spiegare. I due iniziano a fare amicizia e il loro legame cresce, ma è tutto fuorché semplice: differenze culturali, aspettative sociali e discriminazioni metteranno alla prova la loro relazione.

DOPPIATORI

Manaka Iwami – Mari Asaka

Takuya Eguchi – Tsunagu Hidaka

Ai Kakuma – Kisara

Kōtarō Nishiyama – Yukihiro Aida

OPERE RELATIVE

Manga

– Kimi to Koete Koi ni Naru

– Hana & Mr. Beast

