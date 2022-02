anime – WONDER EGG PRIORITY – di Shin Wakabayashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Wonder Egg Priority – (ワンダーエッグ・プライオリティ)

Titolo internazionale: Wonder Egg Priority

Genere: serie tv – drammatico, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto per gli argomenti trattati

Numero episodi: 12 + 1 special (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2021

Rete tv giapponese:

Trasmissione: mercoledì alle 01:29 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shin Wakabayashi

Series Composition: Shin Wakabayashi

Script: Shinji Nojima

Character design: Saki Takahashi

Music: Mito

Studios: CloverWorks

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Owari Subs.

Sigle:

Opening

“Sudachi no Uta” by Anemonelia

Ending

“Life is Cider” by Anemonelia

Trailer



TRAMA

Ai è una adolescente dalla vita difficile, dato che è vittima di bullismo a scuola e la sua migliore amica Koito si è suicidata.

Ma una misteriosa entità le promette di esaudire un suo desiderio, se riuscirà a salvare alcune ragazze. Il tutto avviene in un mondo onirico e pericoloso, il “Wonder Egg World” dove Ai troverà le persone da proteggere rompendo delle uova.

Ma le cose sono più difficili e complesse di cosa sembrino… Ma presto Ai non sarà sola a fronteggiare gli incubi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kanata Aikawa – Ai Ōto

Hinaki Yano – Momoe Sawaki

Shuka Saitō – Rika Kawai

Tomori Kusunoki – Neiru Aonuma

Azusa Tadokoro – Koito Nagase

Haruka Shiraishi – Tae Ōto

Hiroki Takahashi – Ura-Aka

Masatomo Nakazawa – Shuuichirou Sawaki

Yuya Uchida – Aka

RECENSIONI