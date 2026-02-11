anime – YOU AND I ARE POLAR OPPOSITES – di Takakazu Nagatomo

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Seihantai na Kimi to Boku – (正反対な君と僕)
Titolo internazionale: You and I Are Polar Opposites
Genere: serie tv – commedia sentimentale, scolastico
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 6 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Rete tv giapponese: AT-X
Trasmissione: domenica alle 17:00 (JST)
Tratto: dal manga “You and I Are Polar Opposites”
Director: Takakazu Nagatomo
Series composition: Teruko Utsumi
Director of Photography: Tomoyuki Shiokawa
Character design: Mako Miyako
Music: tofubeats
Studios: Lapin Track
Titolo in Italia: You and I Are Polar Opposites
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening:
“Megane wo Hazushite” by Noa
Ending:
“Pure” by PAS TASTA ft. Eriko Hashimoto
Trailer:
TRAMA
Suzuki è una liceale solare, impulsiva e piena di entusiasmo, ma anche terribilmente insicura quando si tratta d’amore. Il ragazzo che le piace, Yusuke, è il suo esatto opposto: silenzioso, impassibile, razionale, sempre composto dove lei è un turbine di emozioni.
Eppure, proprio quelle differenze la attirano irresistibilmente. Decisa a non lasciarsi bloccare dall’ansia e dalle sue mille paranoie, Suzuki trova il coraggio di avvicinarsi a lui e provare a confessare i suoi sentimenti.
Una romantica commedia scolastica che gioca sul contrasto tra personalità opposte, dimostrando che, forse, gli opposti non solo si attraggono… ma si completano.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Sayumi Suzushiro – Suzuki
Shōgo Sakata – Tani
Anji Iwata – Yamada
Kokoro Ōmori – Nishi
Konatsu Hirabayashi – Sato
Miyuri Shimabukuro – Azuma
