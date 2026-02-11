anime – YOU AND I ARE POLAR OPPOSITES – di Takakazu Nagatomo

4 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Seihantai na Kimi to Boku – (正反対な君と僕)

Titolo internazionale: You and I Are Polar Opposites

Genere: serie tv – commedia sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 17:00 (JST)

Tratto: dal manga “You and I Are Polar Opposites”

Director: Takakazu Nagatomo

Series composition: Teruko Utsumi

Director of Photography: Tomoyuki Shiokawa

Character design: Mako Miyako

Music: tofubeats

Studios: Lapin Track

Titolo in Italia: You and I Are Polar Opposites

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening:

“Megane wo Hazushite” by Noa

Ending:

“Pure” by PAS TASTA ft. Eriko Hashimoto

Trailer:



TRAMA

Suzuki è una liceale solare, impulsiva e piena di entusiasmo, ma anche terribilmente insicura quando si tratta d’amore. Il ragazzo che le piace, Yusuke, è il suo esatto opposto: silenzioso, impassibile, razionale, sempre composto dove lei è un turbine di emozioni.

Eppure, proprio quelle differenze la attirano irresistibilmente. Decisa a non lasciarsi bloccare dall’ansia e dalle sue mille paranoie, Suzuki trova il coraggio di avvicinarsi a lui e provare a confessare i suoi sentimenti.

Una romantica commedia scolastica che gioca sul contrasto tra personalità opposte, dimostrando che, forse, gli opposti non solo si attraggono… ma si completano.

DOPPIATORI

Sayumi Suzushiro – Suzuki

Shōgo Sakata – Tani

Anji Iwata – Yamada

Kokoro Ōmori – Nishi

Konatsu Hirabayashi – Sato

Miyuri Shimabukuro – Azuma