Annunci MANGA e ANIME del Lucca Comics 2021

RIASSUNTONE DEI TANTI ANNUNCI MANGA E ANIME DEL LUCCA COMICS!

Ecco le opere che usciranno nel 2022 in Italia

Case editrici e annunci in Ordine Alfabetico! Clicca su un titolo per leggerne la scheda su questo sito.

DYNIT MANGA

– Adabana – 3 volumi (concluso)

– Big GTO: Black Edition – 13 volumi (concluso)

– Deep Sky – volume unico (concluso)

– Dragon Slayer – 3 volumi (concluso)

– Fool Night – 2 volumi (in corso)

– Hello Spank – 7 volumi (concluso)

– Il castello invisibile – 4 volumi (in corso)

– Junket Bank – 4 volumi (in corso)

– Ookamirise – 4 volumi (in corso)

– Saiyuki New Edition – 9 volumi (concluso)

– Summer of Lava – volume unico (concluso)

– Ultima Opera, Trilogia di Nagasaki – 2 volumi (in corso)

DINYT ANIME

Anime che saranno doppiati

– Bleach – la stagione 6 e la 7 arrivano il 25 gennaio, le altre a seguire su Prime Video

– Demon Slayer: The Movie Il Treno Mugen – al cinema solo il 17-18-19 gennaio 2022

– Fortune Favors Lady Nikuko – data da definire

– Hunter X Hunter 2011 – dall 30 novembre su Amazon Prime Video. Verranno doppiati tutti gli episodi

– Kemono Jihen – a dicembre su Netflix

– L’Attacco dei Giganti S4 – Home Video Blu-ray e Dvd

– My Hero Academia World Heroes’ Mission – al cinema dal 18 al 21 novembre

– Sword Art Online Progressive – Il film dovrebbe arrivare al cinema, data da definire

FLASHBOOK

– CHANGE WORLD – serie di 2 volumi (concluso)

– LOVE NEST – serie di 2 volumi (concluso)

– LOVE NEST 2 – serie di 2 volumi (concluso)

– SAYONARA GAME – volume unico (concluso)

GOEN

– Drifting Net Cafe – di Shuzo Oshimi – 7 volumi, serie completa

– Due come noi: Sagawa, the Hero – di Hiroyuki Nishimori – volume unico

– Lunatic Circus – di Usamaru Furuya – 1 volume, in corso

– Single per sempre? di Mari Okazaki – volume unico

JPOP

– A Cruel God Reigns – di Moto Hagio – 17 volumi, serie completa

– Alabaster – di Osamu Tezuka – 2 volumi, serie completa

– Alice in Borderland + Alice in Borderland Retry di Haro Aso – 18 volumi completo + 2 volumi completo

– Alma – di Shinji Mito – 4 volumi, serie completa

– Ashidaka The Iron Hero – di Ryo Sumiyoshi – 4 volumi, serie completa

– Blue Giants – di Shinichi Ishizuka – 10 volumi, serie completa

– Garon – di Osamu Tezuka – 2 volumi, serie completa

– Happy Kuso Life – di Harada – 2 volumi (in corso)

– Happy of the End – di Tanaka Ogeretsu – 1 volume, in corso

– Il mio Son Goku – di Osamu Tezuka – 8 volumi, serie completa

– Kakegurui Midari Box – di Homura Kawamoto (storia) e Yuuichi Hiiragi (disegni) – 4 volumi, serie completa

– Microid – di Osamu Tezuka – 3 volumi, serie completa

– Miss Kobayashi’s Dragon Maid – di Cool Kyoushinsha – 11 volumi (in corso)

– Monotone Blue – di Nagabe – volume unico

– My Alcoholic Escape from Reality – di Kabi Nagata – volume unico

– My Dress-Up Darling – di Shinichi Fukuda – 8 volumi (in corso)

– Oshi no Ko – di Aka Akasaka (storia) e Mengo Yokoyari (disegni) – 5 volumi (in corso)

– Ride-on King – di Yasushi Baba – 7 volumi (in corso)

– Sasuke Sarutobi – di Osamu Tezuka – Volume unico

– Secchan – di Tomoko Oshima – volume unico

– Showa Ichidai Onna – di Ikki Kajiwara (storia) e Kazuo Kamimura (disegni) – Volume unico

– Smile Down the Runway – di Kotoba Inoya – 22 volumi, serie completa

– Stray Warrior – di Kabi Nagata – volume unico

– Sword Art Online Progressive: Barcarolle of Froth Box – di Reki Kawahara (storia) e Shiomi Miyoshi (disegni) – 2 volumi, serie completa

– Tsukiiro no Invader – di Ran Yamano – 2 volumi, serie completa

– Yofukashi no Uta – di Kotoyama – 8 volumi (in corso)

– Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai – di Shizuki Fujisawa – 9 volumi (in corso)

PLANET MANGA

– Belle (Romanzi e Anime Book)

– Bokura no Shikisai – 3 volumi (concluso)

– Bungou Stray Dogs Beast – 3 volumi (in corso)

– Citrus Plus – 3 volumi (in corso)

– Derail – volume unico (concluso)

– Kitchen of Witch Hat – 3 volumi (in corso)

– Namaikizakari – 22 volumi (in corso)

– Proteggi la mia terra (Nuova edizione) – 12 volumi (concluso)

– Sakamoto Days – 3 volumi (in corso)

– Sasaki e Miyano – 7 volumi (in corso)

– Shangri-la Frontier – 5 volumi (in corso)

– Slave of the Magic Capital’s Elite Troops – 8 volumi (in corso)

– Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki – 2 volumi (concluso)

– Yu-Gi-Oh! (3 in 1) – nuova edizione, ogni numero accorperà 3 originali – 13 volumi (concluso)

STAR COMICS

– A SIGN OF AFFECTION di Suu Morishita – 5 volumi, in corso

– FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE di Nakaba Suzuki – 3 volumi, in corso

– KAIJU No. 8 di Naoya Matsumoto – 5 volumi, in corso

– OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE di Mone Sorai – 2 volumi, in corso

– RUN AWAY WITH ME, GIRL di Battan – 4 volumi, concluso

– RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION di Nobuhiro Watsuki – 22 volumi, concluso

– SAINT TAIL NEW EDITION di Megumi Tachikawa – 4 volumi, conclusa

– SANCTUARY NEW EDITION di Buronson, Ryoichi Ikegami – 6 volumi, concluso

– SWEET HOME di Carnby Kim, Young Chan Hwang – 12 volumi, concluso

– THE DECAGON HOUSE MURDERS di Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara – 4 volumi, in corso

– THE GOD OF HIGH SCHOOL di Yongje Park – serie in corso

– TRILLION GAME di Riichiro Inagaki, Ryoichi Ikegami – 2 volumi, in corso

– TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION di Mika Yamamori – 14 volumi, concluso

– UNTIL I MEET MY HUSBAND di Ryosuke Nanasaki e Yoshi Tsukizuki – volume unico – MANGA e ROMANZO

– URUWASHI NO YOI NO TSUKI di Mika Yamamori – 2 volumi, in corso