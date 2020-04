Guida Case editrici italiane Manga

A cura di Marichan

Elenco delle case editrici italiane che si occupano di distribuire manga nel nostro paese in modo principale, a seguire anche chi ne pubblica secondariamente.

Sotto sono segnalate anche altre iniziative (legali!) per leggere manga/manhwa online gratis.

Se avete segnalazioni, scriveteci!

-Case editrici principali di manga in Italia (ordine alfabetico)-

DYNIT

sito ufficiale

FLASHBOOK EDIZIONI

facebook

GOEN (Rw edizioni)

sito ufficiale

JPOP

sito ufficiale

PLANET MANGA (Panini)

sito ufficiale

STAR COMICS

sito ufficiale

YAMATO VIDEO

sito ufficiale

-Altre case editrici (ordine alfabetico)-

BAO PUBLISHING

sito ufficiale

CANICOLA EDIZIONI

sito ufficiale

OBLOMOV EDIZIONI

sito ufficiale

COCONINO PRESS

sito ufficiale

HAZARD EDIZIONI

sito ufficiale

HIKARI (001 edizioni)

sito ufficiale

HOLLOW PRESS

sito ufficiale

IN YOUR FACE WORLD

sito ufficiale

KAPPALAB (Ronin edizioni – Kappa edizioni)

sito ufficiale

MAGIC PRESS

sito ufficiale

MANGASENPAI

sito ufficiale

NIPPON SHOCK EDIZIONI (X Publishing)

sito ufficiale

RIZZOLI LIZARD

sito ufficiale

-Iniziative (legali!) per leggere manga/manhwa online gratis-

MANGA PLUS

pagina ufficiale – sito creato ufficialmente dalla casa editrice giapponese Shueisha, in cui è possibile leggere online alcuni suoi manga; quelli in corso sono costantemente aggiornati. Disponibile in lingua inglese o spagnola.

WEBTOON

pagina ufficiale – sito della casa editrice inglese Line che permette di leggere, ufficialmente, manhwa. Molti sono tradotti anche in lingua italiana. Alcune opere sono totalmente gratuite, di altre sono disponibili solo i primi capitoli. Costantemente aggiornato.

(immagine: illustrazione di Sako)