trilogia di film – 20TH CENTURY BOYS – di Yukihiko Tsutsumi

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale:

1 – 20-seiki Shōnen: Honkaku kagaku bōken eiga – 20th Century Boys 1: Beginning of the End – 20世紀少年

2 – 20-seiki Shōnen: Dai-ni-shō – Saigo no kibō – 20th Century Boys 2: The Last Hope – 20世紀少年 第二章 / 20世紀少年<第2章> 最後の希望

3 – 20-seiki Shōnen: Saishū-shō – Bokura no hata – 20th Century Boys 3: Redemption –

Genere: trilogia di film cinematografici – Live Action, Mistero, Thriller, Fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Giappone

Durata: 142 min. – 139 min. – 155 min.

Anno di uscita: 2008 – 2009

Tratto: dal manga “20th Century Boys” di Naoki Urasawa.

Director: Yukihiko Tsutsumi

Series composition: Yasushi Fukuda

Production: Cine Bazar, Toho

In Italia: Da noi in Italia è disponibile solo il primo film – “20th Century Boys 1: Beginning of the End” – su Google Play (sottotitolato)

Reperibilità: negli USA i film sono disponibili su Netflix e in alcuni paesi europei su Prime Video (da noi no)

TRAMA

Parte 1

Kenji Endo è un uomo comune che gestisce un minimarket e si prende cura della nipotina Kanna. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando scopre che una setta misteriosa, guidata da un uomo noto solo come “L’Amico”, sta guadagnando consensi in tutto il Giappone. Il simbolo usato dalla setta è lo stesso inventato da Kenji e i suoi amici d’infanzia, e i piani della setta sembrano ricalcare un “Libro delle Profezie” scritto da loro da bambini. Quando esplosioni e attentati iniziano davvero ad avvenire, Kenji capisce che deve fermare L’Amico prima che realizzi l’apocalisse.

Parte 2

Il Giappone è ormai sotto il controllo della setta, e L’Amico è diventato una figura quasi messianica. Kenji è scomparso, e la resistenza è guidata da Kanna, ormai cresciuta. Mentre la ragazza cerca di smascherare l’identità del dittatore e di radunare gli ex amici dello zio, nuove profezie minacciano l’umanità. Le verità sul passato dell’Amico iniziano lentamente a emergere, e Kanna si prepara allo scontro finale.

Parte 3

Nel futuro distopico del 2015, il mondo è ancora sotto l’influenza della setta. Ma un evento inaspettato riporta in scena Kenji. La battaglia finale tra i “Bambini del passato” e l’Amico è vicina, e i misteri lasciati in sospeso trovano finalmente risposta. Chi è davvero l’Amico? Qual è il destino dell’umanità?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Toshiaki Karasawa – Kenji Endo

Etsushi Toyokawa – Otcho

Takako Tokiwa – Yukiji

Teruyuki Kagawa – Yoshitsune

Takashi Ukaji – Mon-chan

Kuranosuke Sasaki – Fukube

OPERE RELATIVE

Manga

– 20th Century Boys – opera capostipite

– 21st Century Boys

– 20th Century Boys: La raccolta delle opere di Ujiko Ujio – spinoff