film – MORTAL KOMBAT II – di Simon McQuoid

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Wizard09.

SCHEDA

Titolo originale: Mortal Kombat II

Titolo internazionale: Mortal Kombat II

Genere: film cinematografico – azione, avventura, fantastico, fantascienza, thriller

Paese: Usa

Rating: distribuito con + 16 anni

Durata: 116 minuti

Anno di uscita: 2026

Tratto: dall’omonimo videogioco di Ed Boon e John Tobias. È il sequel di Mortal Kombat (2021).

Director: Simon McQuoid

Sceneggiatura: Jeremy Slater

Produttori: Todd Garner, James WanToby, Emmerich E. Bennett, Walsh, Simon McQuoid

Titolo in Italia: Mortal Kombat II

Anno di pubblicazione in Italia: 2026 al cinema

Edizione italiana: Warner Bros. Pictures

Trailer italiano



TRAMA

Molto tempo fa, Shao Kahn, imperatore del Regno Esterno, affrontò e uccise il re di Edenia, Jerrod, durante il torneo di Mortal Kombat. Dopo aver sottomesso la regina Sindel e il suo popolo, decise di adottare la principessa Kitana come propria figlia.

Nel presente, il torneo di Mortal Kombat è ormai imminente. Gli dei anziani scelgono così un quinto combattente per la fazione terrestre: Johnny Cage, attore decaduto ormai lontano dai suoi giorni di gloria.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

Cast:

Karl Urban: Johnny Cage

Adeline Rudolph: Kitana

Jessica McNamee: Sonya Blade

Josh Lawson: Kano

Ludi Lin: Liu Kang

Mehcad Brooks: Jackson “Jax” Briggs

Tati Gabrielle: Jade

Lewis Tan: Cole Young

Damon Herriman: Quan Chi

Chin Han: Shang Tsung

Tadanobu Asano: Lord Raiden

Hiroyuki Sanada: Hanzo Hasashi / Scorpion

Martyn Ford: Shao Kahn

Desmond Chiam: re Jerrod

Ana Thu Nguyen: regina Sindel

Max Huang: Kung Lao

CJ Bloomfield: Baraka

Joe Taslim: Bi-Han / Noob Saibot

Sophia Xu: Kitana giovane

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Johnny Cage

Luisa D’Aprile: Kitana

Elena Perino: Sonya Blade

Raffaele Carpentieri: Bi-Han / Noob Saibot

Massimo Triggiani: Liu Kang

Alessandro Ballico: Jackson “Jax” Briggs

Simone Mori: Kano

Riccardo Scarafoni: Lord Raiden

Emanuele Ruzza: Cole Young

Massimo De Ambrosis: Shang Tsung

Flavio Aquilone: Kung Lao

Francesco De Francesco: Baraka

Gabriele Pellicanò: re Jerrod

PERSONAGGI

Personaggi (Spoiler allert!!!):

Johnny Cage: Ex campione di arti marziali pieno di titoli e cinture nere, ha perso fiducia in sé stesso come qualsiasi protagonista cliché moderno. Il film pare venderlo come protagonista principale, ma alla fine sembra più una presenza scenica che il vero centro della storia. L’unico scontro davvero decente lo fa con Baraka, che inspiegabilmente sembra sviluppare una specie di adorazione per lui.

Karl Urban è azzeccatissimo esteticamente, il problema è che sembra di vedere una versione annacquata di Billy Butcher di The Boys catapultata dentro Mortal Kombat.

Sonya Blade: probabilmente il personaggio più autorevole del gruppo, tanto che finisce quasi per fare il lavoro che dovrebbe fare Raiden. Recluta Johnny Cage, organizza, prende decisioni e prova a tenere insieme la situazione mentre il dio del tuono passa il tempo a preoccuparsi dell’inizio del torneo. Tuttavia, dopo la sua prima vittoria, avrà un ruolo sempre meno essenziale nella storia.

Jackson “Jax” Briggs: praticamente relegato al ruolo di spalla per quasi tutto il film. Quasi anonimo fin dall’inizio, vince il suo incontro e poi si limita ad accompagnare il gruppo senza lasciare davvero il segno. Verrà infine ucciso da Shao Kahn.

Cole Young: ancora più anonimo degli altri, nonostante fosse il protagonista della pellicola precedente. Fa lo spaccone dicendo di aver rinunciato a tutto per combattere nel torneo e inizialmente sembra persino mettere in difficoltà Shao Kahn. Peccato che quest’ultimo sia diventato immortale grazie all’amuleto di Shinnok, quindi Cole finirà brutalmente ucciso.

La cosa più divertente è che la sua morte passa quasi inosservata: nessuno sembra particolarmente colpito o dispiaciuto dalla sua scomparsa.

Liu Kang: inizialmente abbastanza anonimo, torna leggermente sotto la luce dei riflettori prima nello scontro insieme a Kung Lao e poi durante i combattimenti contro Shao Kahn. Qui però non viene presentato come il classico prescelto destinato a sconfiggere l’imperatore di Outworld, anzi sarà lui stesso a dire di non essere predestinato a uccidere Shao Kahn. Anche lui finirà ucciso e sinceramente non si capisce molto il senso della sua specie di ascensione finale fra dragoni e fiamme, che il film butta lì senza spiegare praticamente nulla e di cui non si parlerà praticamente più.

Raiden: completamente privo di carisma, più che il dio del tuono sembra un manichino lasciato fermo in mezzo alle scene. Rimane per tutto il film con quest’aria impalata, mentre Sonya finisce praticamente per fare il lavoro che dovrebbe spettare a lui, cioè tenere insieme i guerrieri della Terra. Il suo vero ruolo nella trama è sostanzialmente quello di farsi ferire mortalmente per poi farsi rubare i poteri tramite l’amuleto, così da rendere Shao Kahn praticamente immortale. Fine. Tutta la presenza di Raiden nel film serve praticamente a questo.

Kitana: probabilmente il personaggio più importante della storia, molto più protagonista lei di Johnny Cage. A differenza di molti altri personaggi, qui si comporta effettivamente come la sua controparte videoludica: collabora con i guerrieri della Terra per ribellarsi a Shao Kahn e liberare il suo popolo. Abile nel combattimento e tutto sommato coerente per tutta la durata del film, risulta uno dei personaggi meglio riusciti della pellicola, tanto che sarà proprio lei a sconfiggere definitivamente Shao Kahn.

Jade: probabilmente uno dei personaggi più fedeli ai videogiochi, se non fosse per l’aspetto leggermente diverso, soprattutto per via dei capelli rasati che la allontanano un po’ dall’estetica che aveva nel videogioco. Per il resto però il personaggio funziona: proprio come nella saga, rimane in bilico tra la fedeltà verso l’imperatore e quella verso Kitana, finendo infine per schierarsi dalla parte della principessa. Non sarà centrale nella storia, ma risulta comunque coerente e tutto sommato ben riuscita.

Sindel: nel passato prova inizialmente a ribellarsi a Shao Kahn, ma finirà per sottomettersi pur di salvare il suo popolo. Durante il torneo la ritroviamo come Revenant e da lì si intuisce che sia stata uccisa e resuscitata diverse volte, diventando praticamente una marionetta nelle mani dell’imperatore. Verrà sconfitta senza troppi problemi da Sonya e successivamente utilizzata come mezzo per ricattare Kitana, anche se fa abbastanza ridere vedere Shao Kahn minacciare di ucciderla quando ormai sarà già stata, probabilmente, riportata in vita un’infinità di volte. Considerando l’importanza che dovrebbe avere nella storia di Mortal Kombat, Sindel risulta alla fine un personaggio che non ha praticamente peso nella storia.

Kung Lao: dopo essere stato ucciso nel primo film, viene riportato in vita da Quan Chi come Revenant e trasformato in un guerriero della fazione di Shao Kahn. Combatterà contro Liu Kang, che dopo averlo sconfitto gli prometterà di trovare un modo per riportarlo indietro. Peccato che da lì in poi il film non sviluppi praticamente più nulla della questione. Per il resto rimane un personaggio abbastanza silenzioso e marginale.

Kano: morto nel primo film, viene riportato in vita da Quan Chi in quanto unico a sapere dove si trovi l’amuleto che ha rubato nel tempio di Shang Tsung.

In cambio della sua collaborazione riceverà un nuovo occhio in grado di sparare raggi laser, giusto per giustificare il ritorno dei suoi poteri iconici dopo che il film sembra essersi dimenticato completamente della storia del marchio e dell’Arcana. Per il resto il mercenario si alleerà con i guerrieri della Terra non per eroismo, ma semplicemente perché non vuole perdere comodità come l’aria condizionata, la birra o la possibilità di fare cose a tre. Rimane quindi la solita spalla comica sboccata e praticamente inutile nei combattimenti, anche se paradossalmente è uno dei personaggi che spicca di più.

Shang Tsung: personaggio praticamente irrilevante ai fini della trama. A parte una breve incursione nel tempio di Raiden, non fa praticamente nulla per tutta la durata del film, tanto che la storia cambierebbe pochissimo anche senza la sua presenza. Rimane sempre lì con quell’aspetto da cattivo uscito da La Tigre e il Dragone, ma senza mai risultare davvero minaccioso o incisivo.

Quan Chi: negromante al servizio di Shao Kahn, è il personaggio che si occupa di riportare in vita i morti e trasformarli eventualmente in Revenant. È anche colui che sa come utilizzare l’amuleto per rendere l’imperatore praticamente immortale. Per il resto non combatte praticamente mai e rimane relegato a un ruolo abbastanza marginale per tutta la durata del film. Alla fine, verrà catturato dai guerrieri della Terra per essere utilizzato come una specie di Drago Shenron e riportare in vita i combattenti caduti, cosa che probabilmente avverrà off-screen. Kano lo ha soprannominato affettuosamente “scroto di Voldemort”.

Baraka: esteticamente è probabilmente uno dei personaggi meglio realizzati del film e sembra davvero uscito dal videogioco. I guerrieri della Terra avranno bisogno di lui per poter accedere a una via segreta verso il castello di Shao Kahn e inizialmente Baraka si rifiuterà di aiutarli, salvo poi cedere alle provocazioni di Johnny Cage e affrontarlo in combattimento, venendo sconfitto.

La cosa assurda è che da quel momento inizierà quasi ad ammirare l’attore, trattandolo praticamente come una specie di maestro. È questo il lato più ridicolo del personaggio: da una parte rimane un mostro inquietante e feroce, dall’altra sembra quasi un gigantesco giuggiolone impressionabile. Dopo il combattimento sparirà dal film, salvo poi riapparire nel finale mentre ascolta affascinato le balle eroiche di Johnny Cage, davanti a un falò, insieme ai bambini Tarkatan.

Bi-Han / Sub-Zero / Noob Saibot: dopo essere stato ucciso nel primo film, Bi-Han viene riportato in vita da Quan Chi su ordine di Shao Kahn e trasformato in Noob Saibot. Recupererà l’amuleto per poi nascondersi nel Netherrealm, dove verrà affrontato da Johnny Cage, Kano, Jade e Scorpion. Esteticamente funziona abbastanza bene ed è inquietante il giusto, ma narrativamente sembra più una reference ai videogiochi che una vera evoluzione del personaggio.

Fondamentalmente appare e scompare dalla storia solo perché deve esserci lo scontro fra Sub-Zero e Scorpion, i due eterni rivali della saga.

Hanzo Hasashi / Scorpion: vive nel Netherrealm in una specie di dimensione personale fatta di giardini zen e alberi di pesco in fiore. Accetterà di aiutare i guerrieri della Terra soltanto perché scopre che c’è di mezzo Sub-Zero (Noob Saibot), ingaggiando con lui uno scontro molto scenico ma è più fan service che per reale sviluppo narrativo.

Scordatevi però il leggendario ninja spettrale della saga: qui Scorpion mantiene praticamente sempre il suo aspetto umano, limitandosi a indossare l’iconico costume. Persino la sua storica fatality viene ridotta a lui che vomita fuoco senza nemmeno mostrare il classico volto scheletrico.

Spero inoltre che sia solo un problema dell’adattamento italiano, in quanto gli è stato dato un ridicolo accento giapponese che lo rende involontariamente comico.

Shao Kahn: l’imperatore di Outworld qui non sembra mai davvero una presenza minacciosa, ma più semplicemente un gigantesco uomo muscoloso armato di martello. La sua forza deriva quasi unicamente dal fatto di essere diventato immortale grazie all’amuleto, visto che praticamente tutti riescono a ferirlo, anche mortalmente, salvo poi vederlo rigenerarsi immediatamente. Persino Cole riesce a infliggergli ferite teoricamente fatali senza troppi problemi. Combatte con il suo enorme martello, anche se sembra preferire impalare continuamente i nemici usando il manico appuntito invece di sfruttarne davvero la potenza devastante. Alla fine, non trasmette mai la sensazione di essere quell’avversario quasi imbattibile e mostruosamente potente che dovrebbe essere nella saga di Mortal Kombat. Ma poi, dove sono finite le sue armate di sterminio? Quelle con i quali conquistava interi mondi? Ma si, quelle composte da Trakatan, Shokan e Centauri? Mica vorranno farci credere che quei tre soldati in croce vestiti come dei settari? Mi sa proprio di si…

Ed Boon: uno dei creatori originali di Mortal Kombat compare nel film in un breve cameo interpretando praticamente sé stesso come gestore di un bar. Da quanto si capisce conosce Johnny Cage da tempo e i due sembrano avere una certa confidenza. Una comparsata simpatica e probabilmente uno dei fan service meno forzati dell’intera pellicola.

OPERE RELATIVE

Videogames:

serie principale

– Mortal Kombat

– Mortal Kombat 2

– Mortal Kombat 3

– Mortal Kombat 3 Ultimate

– Mortal Kombat IV

– Mortal Kombat Gold

– Mortal Kombat: Deadly Alliance

– Mortal Kombat: Deception

– Mortal Kombat: Armageddon

– Mortal Kombat IX

– Mortal Kombat X

– Mortal Kombat XI

altri titoli

– Mortal Kombat Trilogy

– Mortal Kombat VS DC Universe

– Mortal Kombat Shaolin Monks

Film Live Action

– Mortal Kombat: Distruzione Totale film

– Mortal Kombat (2021) film

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Mortal Kombat” presente sul sito: