film – MORTAL KOMBAT II – di Simon McQuoid

Scheda a cura di Wizard09.
SCHEDA
Titolo originale: Mortal Kombat II
Titolo internazionale: Mortal Kombat II
Genere: film cinematografico – azione, avventura, fantastico, fantascienza, thriller
Paese: Usa
Rating: distribuito con + 16 anni
Durata: 116 minuti
Anno di uscita: 2026
Tratto: dall’omonimo videogioco di Ed Boon e John Tobias. È il sequel di Mortal Kombat (2021).
Director: Simon McQuoid
Sceneggiatura: Jeremy Slater
Produttori: Todd Garner, James WanToby, Emmerich E. Bennett, Walsh, Simon McQuoid
Titolo in Italia: Mortal Kombat II
Anno di pubblicazione in Italia: 2026 al cinema
Edizione italiana: Warner Bros. Pictures
Trailer italiano
TRAMA
Molto tempo fa, Shao Kahn, imperatore del Regno Esterno, affrontò e uccise il re di Edenia, Jerrod, durante il torneo di Mortal Kombat. Dopo aver sottomesso la regina Sindel e il suo popolo, decise di adottare la principessa Kitana come propria figlia.
Nel presente, il torneo di Mortal Kombat è ormai imminente. Gli dei anziani scelgono così un quinto combattente per la fazione terrestre: Johnny Cage, attore decaduto ormai lontano dai suoi giorni di gloria.
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CAST E DOPPIATORI
Cast:
Karl Urban: Johnny Cage
Adeline Rudolph: Kitana
Jessica McNamee: Sonya Blade
Josh Lawson: Kano
Ludi Lin: Liu Kang
Mehcad Brooks: Jackson “Jax” Briggs
Tati Gabrielle: Jade
Lewis Tan: Cole Young
Damon Herriman: Quan Chi
Chin Han: Shang Tsung
Tadanobu Asano: Lord Raiden
Hiroyuki Sanada: Hanzo Hasashi / Scorpion
Martyn Ford: Shao Kahn
Desmond Chiam: re Jerrod
Ana Thu Nguyen: regina Sindel
Max Huang: Kung Lao
CJ Bloomfield: Baraka
Joe Taslim: Bi-Han / Noob Saibot
Sophia Xu: Kitana giovane
Doppiatori italiani
Francesco Bulckaen: Johnny Cage
Luisa D’Aprile: Kitana
Elena Perino: Sonya Blade
Raffaele Carpentieri: Bi-Han / Noob Saibot
Massimo Triggiani: Liu Kang
Alessandro Ballico: Jackson “Jax” Briggs
Simone Mori: Kano
Riccardo Scarafoni: Lord Raiden
Emanuele Ruzza: Cole Young
Massimo De Ambrosis: Shang Tsung
Flavio Aquilone: Kung Lao
Francesco De Francesco: Baraka
Gabriele Pellicanò: re Jerrod
PERSONAGGI
Personaggi (Spoiler allert!!!):
Johnny Cage: Ex campione di arti marziali pieno di titoli e cinture nere, ha perso fiducia in sé stesso come qualsiasi protagonista cliché moderno. Il film pare venderlo come protagonista principale, ma alla fine sembra più una presenza scenica che il vero centro della storia. L’unico scontro davvero decente lo fa con Baraka, che inspiegabilmente sembra sviluppare una specie di adorazione per lui.
Karl Urban è azzeccatissimo esteticamente, il problema è che sembra di vedere una versione annacquata di Billy Butcher di The Boys catapultata dentro Mortal Kombat.
Sonya Blade: probabilmente il personaggio più autorevole del gruppo, tanto che finisce quasi per fare il lavoro che dovrebbe fare Raiden. Recluta Johnny Cage, organizza, prende decisioni e prova a tenere insieme la situazione mentre il dio del tuono passa il tempo a preoccuparsi dell’inizio del torneo. Tuttavia, dopo la sua prima vittoria, avrà un ruolo sempre meno essenziale nella storia.
Jackson “Jax” Briggs: praticamente relegato al ruolo di spalla per quasi tutto il film. Quasi anonimo fin dall’inizio, vince il suo incontro e poi si limita ad accompagnare il gruppo senza lasciare davvero il segno. Verrà infine ucciso da Shao Kahn.
Cole Young: ancora più anonimo degli altri, nonostante fosse il protagonista della pellicola precedente. Fa lo spaccone dicendo di aver rinunciato a tutto per combattere nel torneo e inizialmente sembra persino mettere in difficoltà Shao Kahn. Peccato che quest’ultimo sia diventato immortale grazie all’amuleto di Shinnok, quindi Cole finirà brutalmente ucciso.
La cosa più divertente è che la sua morte passa quasi inosservata: nessuno sembra particolarmente colpito o dispiaciuto dalla sua scomparsa.
Liu Kang: inizialmente abbastanza anonimo, torna leggermente sotto la luce dei riflettori prima nello scontro insieme a Kung Lao e poi durante i combattimenti contro Shao Kahn. Qui però non viene presentato come il classico prescelto destinato a sconfiggere l’imperatore di Outworld, anzi sarà lui stesso a dire di non essere predestinato a uccidere Shao Kahn. Anche lui finirà ucciso e sinceramente non si capisce molto il senso della sua specie di ascensione finale fra dragoni e fiamme, che il film butta lì senza spiegare praticamente nulla e di cui non si parlerà praticamente più.
Raiden: completamente privo di carisma, più che il dio del tuono sembra un manichino lasciato fermo in mezzo alle scene. Rimane per tutto il film con quest’aria impalata, mentre Sonya finisce praticamente per fare il lavoro che dovrebbe spettare a lui, cioè tenere insieme i guerrieri della Terra. Il suo vero ruolo nella trama è sostanzialmente quello di farsi ferire mortalmente per poi farsi rubare i poteri tramite l’amuleto, così da rendere Shao Kahn praticamente immortale. Fine. Tutta la presenza di Raiden nel film serve praticamente a questo.
Kitana: probabilmente il personaggio più importante della storia, molto più protagonista lei di Johnny Cage. A differenza di molti altri personaggi, qui si comporta effettivamente come la sua controparte videoludica: collabora con i guerrieri della Terra per ribellarsi a Shao Kahn e liberare il suo popolo. Abile nel combattimento e tutto sommato coerente per tutta la durata del film, risulta uno dei personaggi meglio riusciti della pellicola, tanto che sarà proprio lei a sconfiggere definitivamente Shao Kahn.
Jade: probabilmente uno dei personaggi più fedeli ai videogiochi, se non fosse per l’aspetto leggermente diverso, soprattutto per via dei capelli rasati che la allontanano un po’ dall’estetica che aveva nel videogioco. Per il resto però il personaggio funziona: proprio come nella saga, rimane in bilico tra la fedeltà verso l’imperatore e quella verso Kitana, finendo infine per schierarsi dalla parte della principessa. Non sarà centrale nella storia, ma risulta comunque coerente e tutto sommato ben riuscita.
Sindel: nel passato prova inizialmente a ribellarsi a Shao Kahn, ma finirà per sottomettersi pur di salvare il suo popolo. Durante il torneo la ritroviamo come Revenant e da lì si intuisce che sia stata uccisa e resuscitata diverse volte, diventando praticamente una marionetta nelle mani dell’imperatore. Verrà sconfitta senza troppi problemi da Sonya e successivamente utilizzata come mezzo per ricattare Kitana, anche se fa abbastanza ridere vedere Shao Kahn minacciare di ucciderla quando ormai sarà già stata, probabilmente, riportata in vita un’infinità di volte. Considerando l’importanza che dovrebbe avere nella storia di Mortal Kombat, Sindel risulta alla fine un personaggio che non ha praticamente peso nella storia.
Kung Lao: dopo essere stato ucciso nel primo film, viene riportato in vita da Quan Chi come Revenant e trasformato in un guerriero della fazione di Shao Kahn. Combatterà contro Liu Kang, che dopo averlo sconfitto gli prometterà di trovare un modo per riportarlo indietro. Peccato che da lì in poi il film non sviluppi praticamente più nulla della questione. Per il resto rimane un personaggio abbastanza silenzioso e marginale.
Kano: morto nel primo film, viene riportato in vita da Quan Chi in quanto unico a sapere dove si trovi l’amuleto che ha rubato nel tempio di Shang Tsung.
In cambio della sua collaborazione riceverà un nuovo occhio in grado di sparare raggi laser, giusto per giustificare il ritorno dei suoi poteri iconici dopo che il film sembra essersi dimenticato completamente della storia del marchio e dell’Arcana. Per il resto il mercenario si alleerà con i guerrieri della Terra non per eroismo, ma semplicemente perché non vuole perdere comodità come l’aria condizionata, la birra o la possibilità di fare cose a tre. Rimane quindi la solita spalla comica sboccata e praticamente inutile nei combattimenti, anche se paradossalmente è uno dei personaggi che spicca di più.
Shang Tsung: personaggio praticamente irrilevante ai fini della trama. A parte una breve incursione nel tempio di Raiden, non fa praticamente nulla per tutta la durata del film, tanto che la storia cambierebbe pochissimo anche senza la sua presenza. Rimane sempre lì con quell’aspetto da cattivo uscito da La Tigre e il Dragone, ma senza mai risultare davvero minaccioso o incisivo.
Quan Chi: negromante al servizio di Shao Kahn, è il personaggio che si occupa di riportare in vita i morti e trasformarli eventualmente in Revenant. È anche colui che sa come utilizzare l’amuleto per rendere l’imperatore praticamente immortale. Per il resto non combatte praticamente mai e rimane relegato a un ruolo abbastanza marginale per tutta la durata del film. Alla fine, verrà catturato dai guerrieri della Terra per essere utilizzato come una specie di Drago Shenron e riportare in vita i combattenti caduti, cosa che probabilmente avverrà off-screen. Kano lo ha soprannominato affettuosamente “scroto di Voldemort”.
Baraka: esteticamente è probabilmente uno dei personaggi meglio realizzati del film e sembra davvero uscito dal videogioco. I guerrieri della Terra avranno bisogno di lui per poter accedere a una via segreta verso il castello di Shao Kahn e inizialmente Baraka si rifiuterà di aiutarli, salvo poi cedere alle provocazioni di Johnny Cage e affrontarlo in combattimento, venendo sconfitto.
La cosa assurda è che da quel momento inizierà quasi ad ammirare l’attore, trattandolo praticamente come una specie di maestro. È questo il lato più ridicolo del personaggio: da una parte rimane un mostro inquietante e feroce, dall’altra sembra quasi un gigantesco giuggiolone impressionabile. Dopo il combattimento sparirà dal film, salvo poi riapparire nel finale mentre ascolta affascinato le balle eroiche di Johnny Cage, davanti a un falò, insieme ai bambini Tarkatan.
Bi-Han / Sub-Zero / Noob Saibot: dopo essere stato ucciso nel primo film, Bi-Han viene riportato in vita da Quan Chi su ordine di Shao Kahn e trasformato in Noob Saibot. Recupererà l’amuleto per poi nascondersi nel Netherrealm, dove verrà affrontato da Johnny Cage, Kano, Jade e Scorpion. Esteticamente funziona abbastanza bene ed è inquietante il giusto, ma narrativamente sembra più una reference ai videogiochi che una vera evoluzione del personaggio.
Fondamentalmente appare e scompare dalla storia solo perché deve esserci lo scontro fra Sub-Zero e Scorpion, i due eterni rivali della saga.
Hanzo Hasashi / Scorpion: vive nel Netherrealm in una specie di dimensione personale fatta di giardini zen e alberi di pesco in fiore. Accetterà di aiutare i guerrieri della Terra soltanto perché scopre che c’è di mezzo Sub-Zero (Noob Saibot), ingaggiando con lui uno scontro molto scenico ma è più fan service che per reale sviluppo narrativo.
Scordatevi però il leggendario ninja spettrale della saga: qui Scorpion mantiene praticamente sempre il suo aspetto umano, limitandosi a indossare l’iconico costume. Persino la sua storica fatality viene ridotta a lui che vomita fuoco senza nemmeno mostrare il classico volto scheletrico.
Spero inoltre che sia solo un problema dell’adattamento italiano, in quanto gli è stato dato un ridicolo accento giapponese che lo rende involontariamente comico.
Shao Kahn: l’imperatore di Outworld qui non sembra mai davvero una presenza minacciosa, ma più semplicemente un gigantesco uomo muscoloso armato di martello. La sua forza deriva quasi unicamente dal fatto di essere diventato immortale grazie all’amuleto, visto che praticamente tutti riescono a ferirlo, anche mortalmente, salvo poi vederlo rigenerarsi immediatamente. Persino Cole riesce a infliggergli ferite teoricamente fatali senza troppi problemi. Combatte con il suo enorme martello, anche se sembra preferire impalare continuamente i nemici usando il manico appuntito invece di sfruttarne davvero la potenza devastante. Alla fine, non trasmette mai la sensazione di essere quell’avversario quasi imbattibile e mostruosamente potente che dovrebbe essere nella saga di Mortal Kombat. Ma poi, dove sono finite le sue armate di sterminio? Quelle con i quali conquistava interi mondi? Ma si, quelle composte da Trakatan, Shokan e Centauri? Mica vorranno farci credere che quei tre soldati in croce vestiti come dei settari? Mi sa proprio di si…
Ed Boon: uno dei creatori originali di Mortal Kombat compare nel film in un breve cameo interpretando praticamente sé stesso come gestore di un bar. Da quanto si capisce conosce Johnny Cage da tempo e i due sembrano avere una certa confidenza. Una comparsata simpatica e probabilmente uno dei fan service meno forzati dell’intera pellicola.
OPERE RELATIVE
Videogames:
serie principale
– Mortal Kombat
– Mortal Kombat 2
– Mortal Kombat 3
– Mortal Kombat 3 Ultimate
– Mortal Kombat IV
– Mortal Kombat Gold
– Mortal Kombat: Deadly Alliance
– Mortal Kombat: Deception
– Mortal Kombat: Armageddon
– Mortal Kombat IX
– Mortal Kombat X
– Mortal Kombat XI
altri titoli
– Mortal Kombat Trilogy
– Mortal Kombat VS DC Universe
– Mortal Kombat Shaolin Monks
Film Live Action
– Mortal Kombat: Distruzione Totale film
– Mortal Kombat (2021) film
LINK inerenti alla serie
Materiale su “Mortal Kombat” presente sul sito:
RECENSIONI
Spoiler Allert!!!
Mortal Kombat 2 migliora parecchio rispetto al primo film, ma allo stesso tempo continua ad avere molti dei problemi che si trascinava dietro il reboot precedente. La differenza è che qui la pellicola sembra aver capito cosa i fan volessero davvero: più personaggi iconici, più combattimenti, più fatality e molto più fan service. Il problema è che spesso sembra esistere soltanto quello.
La prima parte del film sembra quasi un reboot accelerato del capitolo precedente. La storia del marchio e dell’Arcana viene praticamente cancellata senza troppe spiegazioni e molti personaggi vengono reintrodotti come se il primo film non fosse mai esistito. La cosa fa ancora più ridere se si pensa a Sonya: nel primo film era probabilmente quella più determinata a proteggere la Terra, ma veniva continuamente esclusa perché priva del marchio. Qui invece sembra che basti allenarsi con Raiden per sviluppare poteri, rendendo tutta la questione dell’Arcana del primo capitolo ancora più inutile e incoerente.
Anche il ritmo della trama è stranissimo, soprattutto all’inizio. Il reclutamento di Johnny Cage, l’avvio del torneo e tutti gli eventi principali vengono liquidati in maniera velocissima e molto sbrigativa. La cosa fa abbastanza sorridere se si pensa che il primo film aveva praticamente impiegato due ore soltanto per ripetere continuamente che “il torneo sta arrivando”, salvo poi non mostrarlo nemmeno davvero.
Il risultato è una trama molto confusionaria, che procede continuamente per scorciatoie narrative, resurrezioni e combattimenti scollegati.
Il torneo stesso non trasmette mai davvero la sensazione di essere il Mortal Kombat. Nei videogiochi c’era ritualità, atmosfera e la percezione di assistere a qualcosa di enorme. Qui invece i personaggi vengono continuamente teletrasportati da una parte all’altra, spesso nella stessa “piazza del mercato”, senza che il torneo abbia mai un vero peso o una struttura chiara.
Ho però apprezzato la presenza di arene iconiche come il fondo della fossa o la piscina di acido.
Il problema più grosso è probabilmente il modo in cui il film utilizza la lore. Molte cose sembrano inserite dando per scontato che lo spettatore conosca già perfettamente la storia dei videogiochi. Sindel, per esempio, appare viva nel passato, poi Revenant, poi muore di nuovo e infine ritorna ancora una volta per poi uscire di scena. Tutto questo però avviene senza che il film spieghi realmente cosa stia succedendo. Lo stesso discorso vale per tantissimi altri elementi della saga: vengono inseriti perché “nei giochi succede così”, ma senza costruire davvero un collegamento narrativo sensato all’interno del film.
Il film punta moltissimo sul fan service e in alcuni momenti funziona anche bene. Esteticamente diversi personaggi sembrano davvero usciti dai videogiochi, alcune fatality sono rese bene e certe scene riescono effettivamente a intrattenere. Peccato per lo scontro fra Scorpion e Sub-Zero/Noob Saibot che trovo un po’ sprecato e messo lì solo perché “fa figo”.
Anche il tono del film è molto diverso rispetto al precedente. Con l’arrivo di Johnny Cage interpretato da Karl Urban, la pellicola assume spesso un’atmosfera che ricorda più The Boys che Mortal Kombat. Il problema non è tanto la presenza di parolacce o volgarità in sé, quanto il loro abuso continuo. In certi momenti sembra quasi che il film debba forzatamente inserire turpiloquio in ogni dialogo per contratto, ma senza che questo si sposi davvero con il contesto della storia.
Un altro problema rimane comunque la quasi totale assenza del peso della morte. I personaggi vengono uccisi, resuscitati, trasformati in Revenant e riportati in vita con una facilità tale che dopo un po’ non si percepisce più alcuna tensione. Nell’ultima scena i buoni catturano Quan Chi per utilizzarlo praticamente come le Sfere del Drago e riportare in vita i caduti, il tutto accompagnato da una camminata eroica al rallenty che dovrebbe sembrare epica ma finisce involontariamente per risultare piuttosto ridicola.
Nonostante tutti questi problemi, Mortal Kombat 2 rimane comunque più divertente del primo film. È più fedele ai videogiochi, più spettacolare e decisamente meno timido nel mostrare personaggi, mosse iconiche e combattimenti. Tuttavia, continua a dare l’impressione di usare la lore più come una raccolta di reference e fan service che come una vera storia da sviluppare. Per apprezzarlo bisogna praticamente spegnere il cervello e lasciarsi trascinare dal caos generale, perché se ci si ferma a riflettere troppo su trama, personaggi o coerenza narrativa, il film inizia rapidamente a crollare su sé stesso.