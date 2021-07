fumetto – AFTER TIME – di Luca Molinaro, Ninfadora

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo: After Time

Autori: Luca Molinaro (storia) e Ninfadora (disegni)

Genere: manga italiano – avventura, azione, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Rivista: pubblicato in puntate sulla rivista “Manga Vibe”

Capitoli: 3 (in corso)

TRAMA

Un ragazzo si risveglia in una foresta senza sapere come vi è arrivato, inoltre improvvisamente dal buio emergono dei mostri che lo attaccano. Salvato da un misterioso guerriero armato di spada, il ragazzo si rende conto di non ricordare né il suo nome né il suo passato…

