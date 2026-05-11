fumetto – BANANA SIOULE – di Michael Sanlaville

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Banana Sioule
Autore: Michaël Sanlaville
Genere: fumetto – sportivo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2025
Casa Editrice: Magnetic Press
Volumi: 3 (concluso)
Titolo in Italia: Banana Sioule
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa Editrice italiana: Gaijin
Pagine 208, brossurato con alette, bianco e nero, prezzo 7,90 €
Traduzione: Lara Alanga
Volumi: 3 (concluso)
TRAMA
La Sioule, un mix tra rugby e dodgeball, uno sport tanto popolare e spettacolare quanto pericoloso.
Héléna non avrebbe mai voluto avere a che fare con questo gioco violento, ma basta il contatto con il celebre pallone di cuoio per cambiare tutto. Da quel momento, il suo destino si lega alla Scuola Superiore di Sioule, dove dovrà affrontare allenamenti durissimi, rivalità e uno sport capace di travolgere chiunque.
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RECENSIONI