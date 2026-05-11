fumetto – BANANA SIOULE – di Michael Sanlaville

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Banana Sioule

Autore: Michaël Sanlaville

Genere: fumetto – sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Stati Uniti

Anno di pubblicazione: 2025

Casa Editrice: Magnetic Press

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Banana Sioule

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: Gaijin

Pagine 208, brossurato con alette, bianco e nero, prezzo 7,90 €

Traduzione: Lara Alanga

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

La Sioule, un mix tra rugby e dodgeball, uno sport tanto popolare e spettacolare quanto pericoloso.

Héléna non avrebbe mai voluto avere a che fare con questo gioco violento, ma basta il contatto con il celebre pallone di cuoio per cambiare tutto. Da quel momento, il suo destino si lega alla Scuola Superiore di Sioule, dove dovrà affrontare allenamenti durissimi, rivalità e uno sport capace di travolgere chiunque.

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