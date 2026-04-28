fumetto – BETWIXT: A Horror Manga Anthology

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Betwixt – A Horror Manga Anthology
Autori: Michael W. Conrad & Becky Cloonan, Sloane Leong & Leslie Hung, Huahua Zhu, Ryo Hanada, Aki Shimizu, e Shima Shinya Foreword
Genere: raccolta di racconti – horror
Rating: adatto ad un pubblico adulto
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2023
Casa Editrice: Viz Media
Volumi: 1 (concluso) – disponibile sia cartaceo che digitale
In Italia: inedito
TRAMA
“Betwixt: A Horror Manga Anthology” è una raccolta di storie horror realizzate da mangaka giapponesi e statunitensi, con una copertina firmata dal celebre Junji Ito.
Sei racconti brevi che esplorano una paura universale: quella dello spazio sospeso tra il noto e l’ignoto. Un confine sottile e inquietante, che qualcuno potrebbe decidere di oltrepassare?
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RECENSIONI