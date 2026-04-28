fumetto – BETWIXT: A Horror Manga Anthology

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Betwixt – A Horror Manga Anthology

Autori: Michael W. Conrad & Becky Cloonan, Sloane Leong & Leslie Hung, Huahua Zhu, Ryo Hanada, Aki Shimizu, e Shima Shinya Foreword

Genere: raccolta di racconti – horror

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Stati Uniti

Anno di pubblicazione: 2023

Casa Editrice: Viz Media

Volumi: 1 (concluso) – disponibile sia cartaceo che digitale

In Italia: inedito

TRAMA

“Betwixt: A Horror Manga Anthology” è una raccolta di storie horror realizzate da mangaka giapponesi e statunitensi, con una copertina firmata dal celebre Junji Ito.

Sei racconti brevi che esplorano una paura universale: quella dello spazio sospeso tra il noto e l’ignoto. Un confine sottile e inquietante, che qualcuno potrebbe decidere di oltrepassare?

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