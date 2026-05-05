fumetto – DEVIL’S CANDY – di Bikkuri, Rem

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Devil’s Candy

Autore: Bikkuri

Illustrazioni: Rem

Genere: fumetto – avventura, azione, commedia, horror, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Stati Uniti

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Viz Media

Volumi: 4 (in corso) – disponibile sia cartaceo sia digitale

Info utili: quinto volume in preordine.

TRAMA

Al liceo di Hemlock, nulla è davvero normale: tra sfilate di moda fuori dagli schemi, fenomeni soprannaturali e caotici esperimenti scientifici, la quotidianità prende sempre una piega imprevedibile.

In questo ambiente eccentrico, studenti e insegnanti si muovono tra situazioni assurde e momenti sopra le righe.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Rem presenti sul sito:

Vampire Kisses fumetto