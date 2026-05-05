fumetto – DEVIL’S CANDY – di Bikkuri, Rem

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Devil’s Candy
Autore: Bikkuri
Illustrazioni: Rem
Genere: fumetto – avventura, azione, commedia, horror, scolastico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2021 – in corso
Casa Editrice: Viz Media
Volumi: 4 (in corso) – disponibile sia cartaceo sia digitale
Info utili: quinto volume in preordine.

TRAMA

Al liceo di Hemlock, nulla è davvero normale: tra sfilate di moda fuori dagli schemi, fenomeni soprannaturali e caotici esperimenti scientifici, la quotidianità prende sempre una piega imprevedibile.
In questo ambiente eccentrico, studenti e insegnanti si muovono tra situazioni assurde e momenti sopra le righe.

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