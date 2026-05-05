fumetto – FANGIRL: IL MANGA – di Sam Maggs, Gabi Nam

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Fangirl
Sceneggiatore: Sam Maggs
Illustrazioni: Gabi Nam
Genere: fumetto – romanticismo, drammatico, scolastico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2020
Casa Editrice: Viz Media
Tratto: l’adattamento manga dell’omonimo romanzo bestseller di Rainbow Rowell
Volumi: 4 (concluso)
Titolo in Italia: Fangirl – il manga
Anno di pubblicazione in Italia: 2023
Casa Editrice italiana: Tunè
edizione con sovracopertina, a 14,50 €
Traduzione:
Volumi: 4 (concluso)
TRAMA
Cath è sempre stata convinta di non aver bisogno di amici. Tra il legame con la sorella e le sue fanficiont, aveva già tutto ciò che le serviva. Ma quando iniziano il college e le loro strade si dividono, la sua “comfort zone” inizia a crollare.
Costretta ad affrontare nuove conoscenze e una realtà che la mette alla prova, Cath si ritrova sempre più distante dalla sorella, mentre cerca di trovare il suo posto in un mondo che non può più evitare.
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RECENSIONI