fumetto – FANGIRL: IL MANGA – di Sam Maggs, Gabi Nam

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Fangirl

Sceneggiatore: Sam Maggs

Illustrazioni: Gabi Nam

Genere: fumetto – romanticismo, drammatico, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Stati Uniti

Anno di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Viz Media

Tratto: l’adattamento manga dell’omonimo romanzo bestseller di Rainbow Rowell

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Fangirl – il manga

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Tunè

edizione con sovracopertina, a 14,50 €

Traduzione:

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Cath è sempre stata convinta di non aver bisogno di amici. Tra il legame con la sorella e le sue fanficiont, aveva già tutto ciò che le serviva. Ma quando iniziano il college e le loro strade si dividono, la sua “comfort zone” inizia a crollare.

Costretta ad affrontare nuove conoscenze e una realtà che la mette alla prova, Cath si ritrova sempre più distante dalla sorella, mentre cerca di trovare il suo posto in un mondo che non può più evitare.

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