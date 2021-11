fumetto – FLOWERS FOR VINCENT – di Cherriuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo: Flowers for Vincent

Autore: Cherriuki

Genere: fantasy, slice of life, romantico, drammatico, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: Novembre 2021 – in corso

Casa Editrice: Èditions H2T

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

In seguito all’alterco con una donna in rosso, il fioraio Vincent accompagna a casa la studentessa Iris. Quando si sveglia, la giovane sembra aver dimenticato tutto dell’episodio del giorno precedente, ma…

