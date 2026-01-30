fumetto – GRAAAAL! – di Luciano Damiano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Graaaal!

Autore: Luciano Damiano

Genere: manga occidentale – avventura, fantasy (medievale), azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2026 – in corso

Casa Editrice: Vega-Dupuis

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, un gruppo tutt’altro che esemplare e scapestrato, partono alla ricerca del Santo Graal. Sarà Percival a guidarli fino alla meta, ma la delusione arriva quando essa non conferisce a nessuno l’immortalità promessa… e sul campo di battaglia accade qualcosa di del tutto inatteso.

Altre opere di Luciano Damiano presenti sul sito:

