fumetto – GRAAAAL! – di Luciano Damiano

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Graaaal!
Autore: Luciano Damiano
Genere: manga occidentale – avventura, fantasy (medievale), azione
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Francia
Anno di pubblicazione: 2026 – in corso
Casa Editrice: Vega-Dupuis
Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, un gruppo tutt’altro che esemplare e scapestrato, partono alla ricerca del Santo Graal. Sarà Percival a guidarli fino alla meta, ma la delusione arriva quando essa non conferisce a nessuno l’immortalità promessa… e sul campo di battaglia accade qualcosa di del tutto inatteso.

RECENSIONI

