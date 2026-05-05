fumetto – I’M THE GRIM REAPER – di GRAVEWEAVER

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: I’m the Grim Reaper
Autore: GRAVEWEAVER
Genere: fumetto – azione, avventura, horror sovrannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2024
Casa Editrice: Viz Media
Volumi: 3 (in corso)
Info utili: adattamento cartaceo dell’omonimo webtoon con contenuti aggiuntivi.
TRAMA
Scarlett è una Mietitrice al servizio dell’Inferno: per evitare la dannazione eterna, deve uccidere peccatori nel mondo dei vivi, legata a un patto con Satana.
Quando incontra un detective coinvolto in un caso legato al suo passato, di cui ricorda poco o nulla, decide di aiutarlo, nascondendogli però la sua vera natura. Ma più si avvicina alla verità, più le cose si complicano…
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RECENSIONI