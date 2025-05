fumetto – KILLER QUEEN – di Grimo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Killer Queen

Autori: Soggetto e Sceneggiatura Grimo, Disegni e Copertina Fededeko

Genere: commedia, fantasy, umoristico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2023 – in corso

Casa Editrice: Tora Edizioni

204 pagine in bianco e nero – 9,90 €

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Viremia è una crudele elfa oscura. Si è sposata con il grande eroe diventando regina, e farà di tutto per avere il controllo assoluto dei reami, persino a fare a meno delle amorevoli cure del suo “amato”…

