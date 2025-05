fumetto – KNIGHTS OF RESONANCE – di Giulia Shadi Pennati

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Knights of Resonance

Autori: storia e disegni di Giulia “Shadi” Pennati

Genere: fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2023 – in corso

Casa Editrice: Tora Edizioni

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Degli eventi che hanno avuto inizio 5 anni prima, coinvolgeranno Rhaenys Van Der Bergen, l’erede del più grande casato di Amethys, e il suo vassallo Alatar. Il tutto mentre affronteranno le prove per i Cavalieri della Risonanza…

