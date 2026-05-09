fumetto – KOHVA – di Konata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Kohva

Autore: Konata

Genere: azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Spagna

Anno di pubblicazione: 2024 – in corso

Casa Editrice: Planeta DeAgostini

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Kohva

Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso

Casa Editrice italiana: Gaijin

edizione in bianco e nero con prime tavole a colori, a 8,90€

Traduzione: Rosanna Brusco

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Aki è un ragazzo pronto ad affrontare il rito che lo farà diventare ufficialmente un uomo, sostenuto dal fratello maggiore Yako. Ma proprio nel giorno più importante della sua vita, qualcosa di terribile emerge dal mare, destinato a sconvolgere il villaggio.

Gli abitanti, guerrieri del ghiaccio devoti alla divinità Ylva, dovranno affrontare una minaccia che metterà alla prova la loro fede e la loro sopravvivenza.

IMMAGINI clicca per ingrandire