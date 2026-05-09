fumetto – KOHVA – di Konata

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Kohva
Autore: Konata
Genere: azione, fantasy
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Spagna
Anno di pubblicazione: 2024 – in corso
Casa Editrice: Planeta DeAgostini
Volumi: 3 (in corso)
Titolo in Italia: Kohva
Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso
Casa Editrice italiana: Gaijin
edizione in bianco e nero con prime tavole a colori, a 8,90€
Traduzione: Rosanna Brusco
Volumi: 2 (in corso)
TRAMA
Aki è un ragazzo pronto ad affrontare il rito che lo farà diventare ufficialmente un uomo, sostenuto dal fratello maggiore Yako. Ma proprio nel giorno più importante della sua vita, qualcosa di terribile emerge dal mare, destinato a sconvolgere il villaggio.
Gli abitanti, guerrieri del ghiaccio devoti alla divinità Ylva, dovranno affrontare una minaccia che metterà alla prova la loro fede e la loro sopravvivenza.
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RECENSIONI