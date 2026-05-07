fumetto – RITORNO A TOMIOKA – di Laurent Galandon, Michael Crouzat

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Retour à Tomioka

Autori: Laurent Galandon

Disegni: Michaël Crouzat

Genere: fumetto – slice of lice, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2024

Casa Editrice: Jungle

Volumi: 1 (concluso)

Info utili: manga francese vincitore del Premio “Jeunesse” al Festival di Angoulême.

Titolo in Italia: Ritorno a Tomioka

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: Gaijin

104 pagine a colori, brossurato con alette, 14,90 euro

Traduzione: Isabella Donato

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Osamu condivide con la nonna una profonda passione per il mondo del fantastico. Cresciuto tra gli yokai, creature magiche e dispettose della tradizione giapponese, si è progressivamente allontanato dagli esseri umani dopo l’evacuazione di Tomioka seguita al disastro nucleare di Fukushima.

Un evento drammatico costringe lui e sua sorella a mettersi in viaggio… ma la loro meta è tutt’altro che facile da raggiungere.

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