fumetto – RITORNO A TOMIOKA – di Laurent Galandon, Michael Crouzat

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Retour à Tomioka
Autori: Laurent Galandon
Disegni: Michaël Crouzat
Genere: fumetto – slice of lice, soprannaturale
Rating: adatto a tutti
Paese: Francia
Anno di pubblicazione: 2024
Casa Editrice: Jungle
Volumi: 1 (concluso)
Info utili: manga francese vincitore del Premio “Jeunesse” al Festival di Angoulême.
Titolo in Italia: Ritorno a Tomioka
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa Editrice italiana: Gaijin
104 pagine a colori, brossurato con alette, 14,90 euro
Traduzione: Isabella Donato
Volumi: 1 (concluso)
TRAMA
Osamu condivide con la nonna una profonda passione per il mondo del fantastico. Cresciuto tra gli yokai, creature magiche e dispettose della tradizione giapponese, si è progressivamente allontanato dagli esseri umani dopo l’evacuazione di Tomioka seguita al disastro nucleare di Fukushima.
Un evento drammatico costringe lui e sua sorella a mettersi in viaggio… ma la loro meta è tutt’altro che facile da raggiungere.
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RECENSIONI