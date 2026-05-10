fumetto – SILENCE – di Yoann Vornière

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Silence
Autore: Yoann Vornière
Genere: fumetto – azione, fantasy
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Francia
Anno di pubblicazione: 2023
Casa Editrice: Kana
Volumi: 4 (concluso)
Titolo in Italia: Silence
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa Editrice italiana: Gaijin
brossurato con alette, in bianco e nero, 7,90 €
Traduzione: Giulia Beffa
Volumi: 4 (concluso)
TRAMA
Lame vive in un villaggio costretto a sopravvivere nel silenzio assoluto. Misteriosi mostri, infatti, attaccano non appena percepiscono il minimo rumore, costringendo gli abitanti a comunicare quasi esclusivamente attraverso la lingua dei segni.
Durante una spedizione di caccia, Lame infrange il voto di silenzio, mettendo in pericolo i suoi compagni. Ma, nel tentativo di rimediare al proprio errore, potrebbe aver trovato la chiave per cambiare il destino del villaggio.
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RECENSIONI