fumetto – SOMA – di Fernando Llor, Carles Dalmau

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: Soma
Autore: Autore: Fernando Llor e Carles Dalmau
Genere: fumetto – fantascienza
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Spagna
Anno di pubblicazione: 2023
Casa Editrice: Planeta De Agostini
Volumi: 1 (concluso)
Titolo in Italia: Soma
Anno di pubblicazione in Italia: 2024
Casa Editrice italiana: Gaijin
Pagine: 288, Tipo: brossurato con alette, a colori, Prezzo: € 16
Traduzione: Rosanna Brusco
Volumi: 1 (concluso)
TRAMA
Gli alieni stanno per attaccare la Terra, e l’ultima speranza dell’umanità sembra essere una fumettista stressata e sopraffatta dai ritmi di lavoro.
Tra situazioni assurde, fantascienza e ironia, anche chi crea fumetti potrebbe finire per salvare il mondo!
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RECENSIONI