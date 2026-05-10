fumetto – SOMA – di Fernando Llor, Carles Dalmau

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Soma

Autore: Autore: Fernando Llor e Carles Dalmau

Genere: fumetto – fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Spagna

Anno di pubblicazione: 2023

Casa Editrice: Planeta De Agostini

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Soma

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Casa Editrice italiana: Gaijin

Pagine: 288, Tipo: brossurato con alette, a colori, Prezzo: € 16

Traduzione: Rosanna Brusco

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Gli alieni stanno per attaccare la Terra, e l’ultima speranza dell’umanità sembra essere una fumettista stressata e sopraffatta dai ritmi di lavoro.

Tra situazioni assurde, fantascienza e ironia, anche chi crea fumetti potrebbe finire per salvare il mondo!

IMMAGINI clicca per ingrandire