fumetto – STATUS ROYALE – di Ru Xu

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Status Royale
Autrice: Ru Xu
Genere: fumetto – sport
Rating: adatto a tutti
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2024 – in corso
Casa Editrice: Viz Media
Volumi: 2 (in corso) – disponibile sia cartaceo sia digitale

In Italia: inedito

TRAMA

Vell e Jun sono grandi amici uniti dalla passione per gli eSports, in particolare per Status Royale. Ma quando tra loro scatta la rivalità, il loro legame viene messo alla prova.
Determinata a dimostrare il proprio valore, Vell decide di sfidare Jun formando una squadra di giocatori amatoriali, pronta a competere contro di lui nel suo stesso gioco.

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