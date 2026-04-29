fumetto – WORLD PIECE – di Josh Tierney, Agroshka

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo: World Piece
Autore: Josh Tierney
Illustrazioni: Agroshka
Genere: fumetto – azione , avventura, fantasy, fantascienza
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Paese: Stati Uniti
Anno di pubblicazione: 2021
Casa Editrice: Viz Media
Volumi: 4 (concluso) – disponibile sia in formato cartaceo che digitale
In Italia: inedito
TRAMA
Lucas Densen è un ragazzo alla mano che, quasi per caso, finisce nei guai. Durante una visita al sito archeologico della madre attiva un misterioso artefatto alieno e, nel giro di un attimo, si ritrova catapultato in un altro regno, con tra le mani una versione della Terra grande quanto un pallone da basket.
In questo mondo sconosciuto incontra Lilly, un’aliena pronta ad aiutarlo, dando così inizio a un’avventura fuori dall’ordinario.
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RECENSIONI