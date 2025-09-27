Giappone: Anime AUTUNNO 2025

2200-nen Neko no Kuni Nippon – (Japan, the Land of Cats in the Year 2200 – 2200年ねこの国ニッポン)

scheda

Studio Imagica Infos, Imageworks Studio

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Sci-Fi, Slice of Life

tratto: manga

trama: Ambientato nell’anno 2200, il Giappone è diventato una terra di gatti a causa del calo delle nascite. In questo mondo futuro, i gatti possono parlare, imparare e lavorare. La storia segue una studentessa delle superiori e il suo gatto litigioso.

sito ufficiale: https://www.shusuisha.com/lp/info_nekonokuni

Akujiki Reijou to Kyouketsu Koushaku – (悪食令嬢と狂血公爵 – Pass the Monster Meat, Milady!)

scheda

Studio Asahi Production

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Gourmet, Romance

tratto: light novel

trama: Ogni vera nobildonna deve coltivare gusti raffinati, e la prelibatezza preferita di Lady Melphiera sono… i mostri! Purtroppo, la società disapprova tali voglie poco femminili e la etichetta come “Voracious Villain”. A un banchetto, viene attaccata da un mostro, solo per essere salvata dal temuto “Duca Pazzo di Sangue”. È brutale, misterioso e affascinante. Che sia lui ad apprezzare il suo mostruoso appetito?

sito ufficiale: https://www.tbs.co.jp/anime/akujiki/

Alma-chan wa Kazoku ni Naritai – (アルマちゃんは家族になりたい – Alma-chan Wants to Have a Family!)

scheda

Studio Flad

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Sci-Fi

tratto: Manga

trama: Un corpo che unisce l’aspetto di un’adorabile ragazzina a una straordinaria efficienza in combattimento. Un’intelligenza artificiale con intelligenza e capacità decisionali che superano le capacità umane: il perfetto robot autonomo, “Alma”, è stato creato dai giovani e geniali scienziati Enji e Suzume, la cui genialità avrebbe dovuto essere riconosciuta dal mondo! Alma chiama Enji e Suzume “Padre” e “Madre”, cosa che li lascia completamente turbati. Ciononostante, i tre iniziano una vita insieme come famiglia per nutrire la potente intelligenza artificiale di Alma e aiutarla a evolversi nel robot definitivo. La curiosità di Alma non ha limiti, poiché tutto ciò che vede e tocca è nuovo per lei. Alma tiene Enji e Suzume sulle spine con le sue ineguagliabili capacità di apprendimento e la sua inarrestabile energia mentre esplora il mondo.

sito ufficiale: https://alma-chan.com/

Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi Nodaga – (暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが – My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s)

scheda

Studio Sunrise

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Akira Oda e i suoi compagni di liceo vengono evocati in un altro mondo! Mentre gli altri studenti ottengono abilità di imbroglio tramite l’evocazione, Akira ottiene solo le abilità di un mediocre “assassino”. Tuttavia, il suo status supera presto quello di “eroe”, la professione più prestigiosa. Dopo che Akira inizia a sospettare del Re dietro l’evocazione, viene ingiustamente incastrato per un crimine e costretto a fuggire.

sito ufficiale: https://sutetsuyo-anime.com/

Ao no Orchestra Season 2 – ( The Blue Orchestra Season 2 – 青のオーケストラ Season2)

scheda

Studio Nippon Animation

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Music, Performing Arts, School

tratto: Manga

trama: Seconda stagione di Ao no Orchestra .

sito ufficiale: https://aooke-anime.com/

Boku no Hero Academia: Final Season – (My Hero Academia Final Season – My Hero Academia 8 – 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

scheda

Studio Bones

data uscita: 04 Ottobre

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, School, Super Power

tratto: manga “My Hero Academia” (edito in Italia da Star Comics)

trama: stagione finale!

sito ufficiale: https://heroaca.com/

Bukiyou na Senpai. – (Awkward Senpai, My Awkward Senpai – 不器用な先輩。)

scheda

Studio Elle

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Adult Cast, Workplace

tratto: manga

trama: Kannawa-senpai è considerata in molti modi, ma “dolce” non è sicuramente tra questi. Poi incontra Kamegawa, il suo nuovo Kouhai. È carino, un po’ nerd e con cui è facile parlare. Come riuscirà questo goffo Senpai a gestire questi nuovi sentimenti?!

sito ufficiale: https://bukiyouna-senpai.asmik-ace.co.jp/

Chanto Suenai Kyuuketsuki-chan – (Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right – Vampires chan Can’t Suck Properly – ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん )

scheda

Studio feel.

data uscita: 12 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Supernatural, School, Vampire

tratto: manga

trama: Luna Ishikawa è una vampira oscura e misteriosa, o almeno così vorrebbe far credere ai suoi nuovi compagni di classe. La verità è che, pur essendo una delle succhiasangue non proprio mitologiche, non è all’altezza delle aspettative. È bassa e goffa, e non sa nemmeno succhiare il sangue come si deve! Così, quando il suo compagno di classe Tatsuta Ootori scopre il suo piccolo “problema con l’alcol”, non può fare a meno di darle una mano. Riuscirà a trasformare Luna da piccola e timida bestiola a temibile creatura della notte?!

sito ufficiale: https://kyuketsuki-chan.com/

Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tensei-sha. – (Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I’m a Reincarnator – Reincarnated as the Daughter of the Legendary Hero and the Queen of Spirits – 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者)

scheda

Studio J.C.Staff

data uscita: 05 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel

trama: Ellen, una bambina di 8 anni per metà spirito, un tempo viveva come scienziata nel Giappone moderno. Ora si è reincarnata in una nuova famiglia: Rovel, suo padre e leggendario eroe del regno, e Origin, sua madre e regina degli spiriti. Oltre a ciò, Ellen stessa ha il potere di manipolare gli elementi chimici! Ma i poteri di Ellen saranno sufficienti a proteggere la felicità della famiglia?

sito ufficiale: https://hahanoha-anime.com/

Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka – (Chitose Is in the Ramune Bottle – 千歳くんはラムネ瓶のなか)

scheda

Studio Mausu, Kadokawa, Studio Tenjin

data uscita: 07 ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Harem, School

tratto: light novel

trama: Essere popolari non è facile. È difficile battere Saku Chitose. Il ragazzo più popolare del suo liceo? Fatto. Una reputazione a prova di bomba che può resistere anche ai feroci attacchi online? Fatto. Un gruppo di amici attraenti all’esterno quanto dentro? Fatto. Ma quando un insegnante gli chiede aiuto per riportare in vita uno studente che è stato rinchiuso nella sua stanza per mesi, il mondo perfetto di Saku non sarà più lo stesso.

sito ufficiale: https://chiramune.com/

Debu to Love to Ayamachi to! – (Plus-sized Misadventures in Love! – デブとラブと過ちと!)

scheda

Studio Marvy Jack

data uscita: 06 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Adult Cast, Workplace

tratto: manga

trama: Yumeko aveva una montagna di complessi. Poi, un terribile incidente la colpisce. Sebbene in qualche modo salvata dall’orlo della morte, Yumeko si sveglia completamente diversa. “Questa sono… io…?! Sono COSÌ carina!!” Chi le sta intorno non riesce a nascondere la sorpresa e lo stupore per questo cambiamento di 180°… Ma il nuovo atteggiamento iper-positivo di Yumeko inizia a cambiare anche ciò che la circonda. Preoccupazioni e complessi possono colpire chiunque, e Yumeko farà a pezzi quelli dei suoi vari personaggi secondari!! In amore, al lavoro, in amicizia… E in un caso di tentato omicidio?! Questa frenetica commedia romantica vi lascerà pieni di energia!

sito ufficiale: https://s.mxtv.jp/anime/debulove/

Digimon BeatBreak – (デジモンビートブレイク)

scheda

Studio Toei Animation

data uscita: 05 ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Sci-Fi

tratto: storia originale, ma che fa parte di un franchise

trama: “e-Pulse”, generato dai pensieri e dalle emozioni umane, è stato utilizzato come fonte di energia per il dispositivo di supporto all’intelligenza artificiale “Sapotama”. Dalle ombre di questo straordinario sviluppo, emergono mostri terrificanti. I Digimon sono esseri viventi che si evolvono consumando e-Pulse. Tomorou Tenma è coinvolto in un’esperienza straordinaria dopo aver incontrato Gekkomon, che appare improvvisamente dal suo Sapotama. Mentre vive insieme a Kyou Sawashiro e ad altri membri della squadra di cacciatori di taglie “Alba Dorata”, Tomorou rinnova la sua determinazione. Quale nuovo futuro sarà forgiato da umani e Digimon?

sito ufficiale: https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

Disney: Twisted-Wonderland the Animation – Episode of Heartslabyul – (ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション エピソード オブ ハーツラビュル)

scheda

Studio Yumeta Company, Graphinica

data uscita: 29 ottobre

In Italia: Disney+

temi: Fantasy, Isekai, School

tratto: manga

trama: Yuuken viene portato al Night Raven College, un’accademia arcana nel mondo di Twisted Wonderland. Bloccato finché non trova la strada di casa, a Yuuken viene permesso di rimanere nel campus nonostante non abbia poteri magici. Ma quando i suoi nuovi amici lo mettono nei guai con il preside, il suo futuro all’istituto appare cupo. Ora il destino di Yuuken dipende dall’incontro tra due matricole litigiose e un gatto mostruoso sputafuoco…

sito ufficiale: https://disneyplus.disney.co.jp/program/twisted-wonderland-the-animation

Egao no Taenai Shokuba Desu. – (A Mangaka’s Weirdly Wonderful Workplace – A Workplace Where You Can’t Help But Smile – 笑顔のたえない職場です。 )

scheda

Studio Voil

data uscita: 06 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Adult Cast, CGDCT, Otaku Culture, Workplace

tratto: manga

trama: La nuova disegnatrice di manga shoujo Nana Futami lavora sodo ogni giorno, supportata da Kaede Satou, la sua editor più grande di lei, e Mizuki Hazama, la sua assistente. Secondo la ragazza stessa, a volte si lascia trasportare da intense fantasie deliranti di malattia professionale! Una commedia per ragazze lavoratrici ambientata nell’industria dell’intrattenimento, presentata da un’autrice che disegna sempre diverse ragazze.

sito ufficiale: https://www.egatae.com/

Fumetsu no Anata e Season 3 – (To Your Eternity Season 3 – 不滅のあなたへ Season3)

scheda

Studio Drive, Studio Massket

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Adventure, Drama, Supernatural

tratto: manga “To Your Eternity” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Serie finale della saga!

sito ufficiale: https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu/

Fujimoto Tatsuki 17-26 – ( 藤本タツキ17-26)

scheda

Studio P.A. Works, Zexcs, Lapin Track, Studio Kafka, 100studio, Studio Graph77

data uscita: 04 ottobre

In Italia:

temi: Action, Comedy, Drama, Romance, Supernatural

tratto: manga

trama: Una serie antologica che adatta 8 racconti creati dal mangaka Tatsuki Fujimoto tra i 17 e i 26 anni.

sito ufficiale: https://fujimototatsuki17-26.com/

Ganglion – (ガングリオン)

scheda

Studio Maf

data uscita: 04 ottobre

In Italia:

temi: Action, Adult Cast

tratto: manga

trama: Ambientata nei primi anni 2000, la storia di Ganglion segue le avventure quotidiane di Kenji Isobe, uno scagnozzo professionista della Ganglion Corporation, che trama per dominare il mondo con piani malvagi come “Operazione: Polline di Cedro di Tokyo” e “Operazione: Detonazione del Monte Fuji”. Il posto di lavoro di Kenji è un campo di battaglia, dove ogni giorno deve affrontare drammi lavorativi, capi irragionevoli e una schiacciante sconfitta per mano dell’eroe HOPEMAN.

sito ufficiale: https://ganglion-anime.com/

Gintama: 3-nen Z-gumi Ginpachi-sensei – (Gintama, Mr. Ginpachi’s Zany Class – Gintama: 3-Z Ginpachi Sensei – 銀魂 3年Z組銀八先生)

scheda

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 07 ottobre

In Italia:

temi: Parody, School

tratto: light novel, a sua volta parodia del manga “Gintama”

trama: Ginpachi-sensei reinterpreta Gintoki Sakata nei panni di un eccentrico insegnante di classe, che guida i suoi studenti altrettanto unici attraverso lezioni esilaranti e spesso senza senso.

sito ufficiale: https://anime-gintama.com/ginpachi/

Gnosia – (グノーシア)

scheda

Studio domerica

data uscita: 12 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Suspense, Survival

tratto: visual novel

trama: L’equipaggio di un’astronave alla deriva, di fronte a una misteriosa e mortale minaccia nota come “Gnosia” e non avendo idea di chi tra loro sia il vero nemico, formula un piano disperato per la sopravvivenza. I più sospettosi tra loro verranno immersi in un “sonno freddo” uno a uno, nel tentativo di liberare completamente la nave da Gnosia.

sito ufficiale: https://gnosia-anime.com/

Heika Watashi wo Wasurete Kudasai – (Forget That Night, Your Majesty – 陛下わたしを忘れてください)

scheda

Studio Imagica Infos, Imageworks Studio

data uscita: 07 ottobre

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: manga

trama: Lunia, figlia del Conte di Persefone, era stata emarginata dal padre e trattata come uno strumento dal fratellastro, conducendo una vita solitaria. Nel frattempo, viene scelta da un sacerdote per essere promessa sposa ad Ade, il capo della famiglia del Duca di Khronoa, e decide di sposare un membro della famiglia del duca maledetto. Il Duca di Khronoa, temuto come il “Re degli Inferi”, è maledetto con una breve durata della vita se non sposa una sposa scelta dall’imperatore. Tuttavia, Ade dice a Lunia che non ha alcuna intenzione di amarla. “Esisto solo per spezzare la maledizione…” Per mantenere in vita Ade, Lunia lo ingannò e trascorse la notte con lui, poi scomparve senza rendersi conto di essere incinta di suo figlio. Sette anni dopo, Ade riuscì in qualche modo a trovare Lunia e cercò di riportarla indietro con il bambino…

sito ufficiale: https://honto.jp/anime/heika.html

Hyakushou Kizoku 3rd Season – (Noble Farmer Season 3 – 百姓貴族 3rd Season)

scheda

Studio Pie in the sky

data uscita: 03 ottobre

In Italia:

temi: Comedy

tratto: manga “Nobiltà contadina” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Continuano le avventure nelle fattoria dell’autrice di “Full metal alchemist”

sito ufficiale: https://s.mxtv.jp/anime/hyakusho_kizoku/

Isekai Quartet 3

scheda

Studio PuYUKAI

data uscita: 13 ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Isekai, Parody

tratto: vari anime

trama: parodia di vari anime isekai

sito ufficiale: http://isekai-quartet.com/tv/

Kakuriyo no Yadomeshi Ni – (Kakuriyo: Bed and Breakfast for Spirits Season 2 – かくりよの宿飯 弐)

scheda

Studio Gonzo, Makaria

data uscita: 02 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Fantasy, Gourmet, Romance

tratto: light novel

trama: Aoi, una ragazza che può vedere gli spiriti noti come ayakashi, viene improvvisamente avvicinata da un orco. Pretendendo che pagasse il debito del nonno, Odanna le fa una richiesta enorme: la sua mano! Rifiutando questa assurda offerta, Aoi decide di lavorare al bed and breakfast Tenjin-ya per saldare il debito della sua famiglia. Da dove ci eravamo interrotti, Aoi continua il suo impiego al Tenjin-ya, dove la attendono ancora più drammi e sfide legate agli ayakashi.

sito ufficiale: http://kakuriyo-anime.com/

Kao ni Denai Kashiwada-san to Kao ni Deru Oota-kun – (Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota – Expressionless Face Girl & Emotional Face Boy – 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君)

scheda

Studio Polon

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, School

tratto: manga

trama: Kashiwada-san, una studentessa delle medie che rimane impassibile indipendentemente da come viene trattata. E Oota-kun, incapace di controllare le sue espressioni facciali, è l’esatto opposto di Kashiwada-san, ma continua a importunarla, contro ogni suo buon senso?! Sebbene entrambi siano esattamente l’opposto, alla fine nascerà tra loro un amore reciproco…?

sito ufficiale: https://kashiwada-ohta.com/

Kekkon Yubiwa Monogatari II – (Tales of Wedding Rings Season 2 – 結婚指輪物語Ⅱ)

scheda

Studio Staple Entertainment

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Romance, Ecchi, Harem

tratto: manga “Tales of Wedding Rings” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Sato e il suo gruppo sono tornati, ma riusciranno finalmente a sconfiggere il Re dell’Abisso e a ottenere la pace?

sito ufficiale: https://talesofweddingrings-anime.jp/

Kikaijikake no Marie – (Mechanical Marie – 機械じかけのマリー)

scheda

Studio Zero-G, Liber

data uscita: 05 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: manga

trama: Marie, un’ex leggendaria artista marziale, ora nasconde la sua identità umana e inizia a lavorare come “robot” nella villa di Arthur, erede di un conglomerato che disprezza gli umani. La sua identità umana deve rimanere nascosta, perché basta un passo falso e lei è morta! Il suo atteggiamento naturalmente impassibile la aiuta a mantenere il suo travestimento da “robot” e a svolgere impeccabilmente i suoi compiti, il tutto mentre lotta per proteggere Arthur dagli assassini inviati a togliergli la vita. Vive ogni giorno al limite con il cuore che le batte all’impazzata, perché Arthur è pazzo di Marie e la sua identità umana è quasi svelata!

sito ufficiale: https://mechanicalmarie-anime.com/

Kimi to Koete Koi ni Naru – (With You, Our Love Will Make It Through – Crossing the Walls of Love with You, Beyond Border, in Love We Are – キミと越えて恋になる)

scheda

Studio Millepensee

data uscita: 14 ottobre

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: manga

trama: Quando la studentessa Mari incontra per caso un compagno di scuola in ritardo, rimane sorpresa nello scoprire che è un animale che frequenta la sua scuola! Dopotutto, non è raro che gli animali convivano con gli umani, ma è comunque raro, con tutti i pregiudizi che ne conseguono. Inizialmente nervosa all’idea di incontrarne uno, Mari scopre presto che c’è molto di più in lui del suo aspetto peloso. Anzi, più lo conosce, più si sente attratta da lui, dalla sua tenacia, dalla sua gentilezza e… dal suo corpo…

sito ufficiale: https://www.kimikoe-anime.com/

Kingdom 6th Season – (Kingdom: Season 6 – キングダム 第6シリーズ)

scheda

Studio Pierrot, St.Signpost

data uscita: 05 ottobre

In Italia:

temi: Action, Historical, Military

tratto: manga “Kingdom” (edito in Italia da JPop)

trama: continua la saga ambientata nell’antica Cina

sito ufficiale: https://kingdom-anime.com/

Let`s Play: Quest Darake no My Life – (Let’s Play クエストだらけのマイライフ)

scheda

Studio Olm

data uscita: 02 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: storia originale

trama: Samara “Sam” Young è una sviluppatrice di Los Angeles che sta per realizzare i suoi sogni con il suo primo videogioco, Ruminate. Almeno finché un famoso streamer non gli dedica una recensione sferzante. Peggio ancora, Sam scopre che il critico molesto è ora il suo nuovo vicino!

sito ufficiale: https://letsplay-anime.com/

Mikata ga Yowa Sugite Hojo Mahou ni Tesshite Ita Kyuutei Mahoushi, Tsuihou Sarete Saikyou o Mezasu – (The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest – A Court Magician, Who Was Focused on Supportive Magic Because His Allies Were too Weak, Aims to Become the Strongest After Being Banished, Story of Lasting Period – 味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す)

scheda

Studio Gekkou

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: Questo gruppo non ha bisogno di un mago inutile che sa usare solo la magia di supporto. Sei licenziato, Alec Huguette.” Un giorno, Alec, un mago di corte che aveva accompagnato il gruppo di esploratori di dungeon del Principe Ereditario, fu improvvisamente licenziato e bandito dalla corte dal principe. L’unico che lo contattò fu Yoruha, il suo ex compagno dai tempi dell’Accademia di Magia, che si era sciolta quattro anni prima. ” Così il leggendario gruppo “Lasting Period” fu ripreso, e il nome sarebbe presto tornato famoso in tutto il mondo.

sito ufficiale: https://hojomaho.com/

Monster Strike: Deadverse Reloaded – (モンスターストライク デッドバースリローデッド)

scheda

Studio Yumeta Company

data uscita: 21 ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: videogames

trama:

sito ufficiale: https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/

Mushoku no Eiyuu: Betsu ni Skill Nanka Iranakattanda ga – (The Hero Who Has No Class. No Need Any Skills, It’s Okay – The Classless Hero: I Didn’t Need Skills Anyway – 無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが)

scheda

Studio A-CAT

data uscita: 01 ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: light novel

trama:

sito ufficiale: https://mushoku-eiyu-anime.com/

Nageki no Bourei wa Intai shitai Part 2 – (Let This Grieving Soul Retire Cour 2 – Let This Grieving Soul Retire! Woe Is the Weakling Who Leads the Strongest Party – 嘆きの亡霊は引退したい 第2クール)

scheda

Studio Zero-G

data uscita: 06 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: Le avventure di Krai nei panni di un leader riluttante tornano, con ancora più caos in vista.

sito ufficiale: https://nageki-anime.com/

Ninja to Gokudou – (Ninja vs. Gokudo – 忍者と極道)

scheda

Studio Deen

data uscita: 08 ottobre

In Italia:

temi: Action, Adult Cast, Martial Arts, Organized Crime

tratto: manga

trama: I ninja scacciano il male dalle ombre. I gokudo radunano emarginati solitari e commettono crimini. Il rancore che hanno forgiato secoli fa si riaccende ai giorni nostri. La ninja Shinoha incontra Kiwami, un gokudo con il volto di un uomo d’affari. Ignari dell’identità dell’altro, i due legano grazie agli anime, ma la guerra tra ninja e gokudo si intensifica. Chi sopravviverà e chi perirà, ninja o gokudo?

sito ufficiale: https://ningoku-anime.com/

Nohara Hiroshi Hirumeshi no Ryuugi – (Style of Hiroshi Nohara Lunch – 野原ひろし 昼メシの流儀)

scheda

Studio DLE

data uscita: 03 ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Gourmet

tratto: manga

trama: Hiroshi Nohara, il padre di famiglia per eccellenza del Giappone, è ossessionato dal pranzo per poter lavorare sodo nel pomeriggio! Lo spin-off ufficiale del manga gourmet del popolare “Crayon Shin-chan”!

sito ufficiale: https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

One Punch Man 3 – (ワンパンマン 3)

scheda

Studio J.C.Staff

data uscita: 12 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Super Power

tratto: manga “One Punch Man” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Saitama è un eroe che è diventato tale solo per divertimento. Dopo tre anni di “addestramento speciale”, è diventato così forte da essere praticamente invincibile. Anzi, è troppo forte: persino i suoi avversari più potenti vengono eliminati con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri ufficiali di eroe come membro dell’Associazione Eroi. Un giorno, dei mostri che affermano di appartenere all’Associazione Esseri Misteriosi appaiono all’improvviso, prendendo in ostaggio un figlio di un dirigente dell’Associazione Eroi. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un raid nel nascondiglio dell’Associazione per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “essere misterioso umano” rapito dall’Associazione durante una battaglia con gli eroi, si risveglia.

sito ufficiale: http://onepunchman-anime.net/

Potion, Wagami wo Tasukeru – (ポーション、わが身を助け)

scheda

Studio Imagica Infos, Imageworks

data uscita: 03 ottobre

In Italia:

temi: Fantasy, Isekai

tratto: light novel

trama: Kaede, una normale studentessa delle superiori, si sveglia improvvisamente in un vicolo sconosciuto, solo per scoprire di essere stata trasportata in un mondo misterioso abitato da uomini bestia, elfi e draghi. Tra i suoi effetti personali, scopre uno strano libro che prima non c’era. Con sua sorpresa, le permette di creare pozioni semplicemente recitando la parola “crea”. Affidandosi a queste pozioni per sopravvivere, Kaede affronta le sfide di questo mondo fantastico, aggrappandosi alla speranza di tornare un giorno in Giappone. Il suo viaggio di lotta e scoperta in questo regno ultraterreno è solo all’inizio…

sito ufficiale: https://animationid.com/potion/

Ranma 1/2 2nd Season – (らんま1/2 第2期)

scheda

Studio Mappa

data uscita: 05 ottobre

In Italia: Netflix

temi: Action, Comedy, Romance

tratto: manga “Ranma 1/2” (edito in Italia da Star Comics)

trama: seconda stagione

sito ufficiale: https://ranma-pr.com/

Saigo ni Hitotsu dake Onegai Shite mo Yoroshii Deshou ka – (May I Ask for One Final Thing? – 最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか)

scheda

Studio LIDENFILMS

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Romance

tratto: light novel

trama: Un fidanzamento rotto a un ballo. Doveva essere una scena cliché che condannava una cattiva… Nel bel mezzo di un ballo, il Secondo Principe Kyle annuncia irragionevolmente di voler annullare il suo fidanzamento con Scarlet, la figlia di un duca. Inoltre, annuncia di avere una nuova fidanzata, e i due muovono accuse infondate contro Scarlet. Scarlet aveva sopportato anni di tormenti da parte di Kyle fin da quando erano giovani, tutto per il loro fidanzamento, ma non riusciva più a trattenersi… “Questa è la mia ultima richiesta. Posso far volare via questa stupida stronza?” La bella duchessa Scarlet stringe il pugno e balla!

sito ufficiale: https://saihito-anime.com/

Sanda

scheda

Studio Science SARU

data uscita: 04 ottobre

In Italia:

temi: Action, Mystery, School

tratto: manga “Sanda” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: La storia inizia con Sanda, uno studente del secondo anno di scuola media, che viene aggredito con un coltello da cucina dal suo compagno di classe Fuyumura. Sebbene all’inizio Sanda non riuscisse a dare un senso alla situazione, gradualmente arrivò a credere che le azioni di Fuyumura fossero solo atti meschini, dovuti al fatto che quest’ultimo stava attraversando una fase particolare. Ma si tratta di un malinteso. Fuyumura in realtà sospetta che Sanda sia il discendente di una certa stirpe…

sito ufficiale: https://sanda.red/

Sawaranaide Kotesashi-kun – (Don’t Touch Kotesashi -さわらないで小手指くん)

scheda

Studio Quad

data uscita: 06 ottobre

In Italia:

temi: Sports, Ecchi, Harem, School

tratto: manga

trama: Kotesashi Kouyou possiede un’abilità eccezionale come massaggiatore. Aspira a diventare medico sportivo e vuole ottenere una borsa di studio per la facoltà di medicina. A partire dalla primavera, frequenta la scuola superiore annessa all’Università Seiwa, una potenza sportiva. Poiché la sua famiglia non è benestante, deve lavorare come direttore di un ostello, dove gli è anche permesso soggiornare, per pagarsi le spese scolastiche. Lì incontra atlete liceali con vari problemi. Il compito di Kotesashi è prendersi cura di loro fisicamente e mentalmente ed essere il direttore dell’ostello.

sito ufficiale: https://kotesashikun.deregula.com/

Shabake – (しゃばけ)

scheda

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 03 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Supernatural, Historical, Mythology

tratto: romanzo

trama: Siamo nel periodo Edo. Ichitarou, il giovane padrone di Nagasakiya, uno dei più grandi magazzini di Nihonbashi, è malato fin dalla nascita e non può uscire. Ichitarou è sempre protetto da spiriti come Shirasawa e Inugami, che lo servono. Una notte, Ichitarou sgattaiola fuori quando nessuno lo vede e assiste a un omicidio. Da quel giorno, bizzarri omicidi iniziano a verificarsi uno dopo l’altro a Edo… Con l’aiuto degli spiriti, inizia la ricerca del colpevole di Ichitarou!

sito ufficiale: https://shabake-official.com/

Shinjiteita Nakama-tachi ni Dungeon Okuchi de Korosarekaketa ga Gift “Mugen Gacha” de Level 9999 no Nakama-tachi wo Te ni Irete Moto Party Member to Sekai ni Fukushuu & “Zamaa!” Shimasu! – (My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge! – 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します!)

scheda

Studio J.C.Staff

data uscita: 03 ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: light novel

trama: Quando Light viene cacciato dalla Concordia delle Tribù, i suoi ex compagni si rivoltano contro di lui all’istante. Light sfugge a questo diabolico atto di tradimento per il rotto della cuffia… solo per ritrovarsi nelle profondità dell’Abisso, il dungeon più pericoloso del regno! Per evitare di essere divorato da mostri carnivori, usa l’Unlimited Gacha, la sua unica abilità magica. Ma dove prima produceva solo oggetti inutili, questa volta spunta Mei, una splendida combattente di Livello 9999 in tenuta da cameriera! Tre anni dopo, Light si è ritagliato il suo regno in questo dungeon sperduto, evocando altre bellissime guerriere di Livello 9999 che gli giurano fedeltà assoluta. Ora lui stesso un potente Signore Supremo di Livello 9999, Light progetta di risalire in superficie e vendicarsi dei suoi traditori uno a uno!

sito ufficiale: https://mugengacha.com/

Shuumatsu Touring – (Touring After the Apocalypse – Riding a Motorbike at the End of the World… – 終末ツーリング)

scheda

Studio Nexus

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Sci-Fi, Slice of Life

tratto: manga

trama: Due giovani ragazze, Yoko e Airi, viaggiano attraverso un mondo post-apocalittico vuoto. Fotografano i paesaggi di luoghi famosi tutti per loro e si accampano in città ricche di natura. Le due viaggiano insieme su una moto fuoristrada Serow, sperimentando una libertà mai provata prima, senza traffico e senza semafori. Con la Serow, intraprendono un viaggio attraverso un Giappone ormai distrutto; una storia unica di viaggi in moto prende vita come una serie anime! Il mondo è finito, quindi saliamo in sella e partiamo per un viaggio!

sito ufficiale: https://shumatsu-touring.jp/

Si-Vis: The Sound of Heroes

scheda

Studio VOLN

data uscita: 05 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Music, Super Power

tratto: storia originale

trama: SI-VIS è un gruppo musicale misto guidato da YOSUKE, che sta rivoluzionando la scena musicale mondiale con le sue performance e le sue voci ineguagliabili. In realtà sono eroi sotto mentite spoglie, che combattono contro una forza misteriosa che minaccia di distruggere il mondo. Raccogliono energia attraverso le esibizioni dal vivo e convertono l’energia del pubblico in potenza di combattimento. Al pubblico, le battaglie sembrano normali concerti, quindi la loro identità rimane segreta.

sito ufficiale: https://si-vis.live/

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki – (A Gatherer’s Adventure in Isekai – Material Collector’s Another World Travels – 素材採取家の異世界旅行記)

scheda

Studio Tatsunoko Production, SynergySP

data uscita: 07 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: light novel

trama: Kamishiro Takeru era solo un ragazzo qualunque con un normale lavoro d’ufficio, finché non viene improvvisamente evocato su Madeus, un mondo di spade e magia. La vita come la conosceva è finita, ma sta iniziando un nuova vita con potenti abilità: forza potenziata, magia travolgente e un’abilità di “ricerca” che gli permette di trovare oggetti di valore! Armato delle sue nuove abilità di imbroglio, Takeru inizia il suo viaggio isekai!

sito ufficiale: https://www.sozaisaishu-pr.com/

Spy x Family Season 3

scheda

Studio Wit Studio, CloverWorks

data uscita: 04 ottobre

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Comedy

tratto: manga “Spy x Family” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: terza stagione!

sito ufficiale: https://spy-family.net/tvseries/

Taiyou yori mo Mabushii Hoshi – (A Star Brighter Than the Sun – 太陽よりも眩しい星)

scheda

Studio Kai

data uscita: 02 ottobre

In Italia:

temi: Romance, School

tratto: manga

trama: Sae e Koki sono amiche fin dall’infanzia. Un giorno fatale, alla fine delle scuole medie, Sae ha una rivelazione: Koki è cresciuto! Ora sono al liceo, e lei ha un’altra rivelazione: prova qualcosa per Koki! Ma Sae non è l’unica ragazza a provarci… La domanda è: per chi prova qualcosa Koki?!

sito ufficiale: https://tamahoshi-anime.com/

Tensei Akujo no Kurorekishi – (The Dark History of the Reincarnated Villainess – The Reincarnated Villainess’ Dark History – 転生悪女の黒歴史)

scheda

Studio Deen

data uscita: 09 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Isekai, Villainess

tratto: manga

trama: Konoha Satou ha una storia oscura, scritta durante le scuole medie: un’avventura fantasy di amore e magia sulla figlia del Conte, Konoha Magnolia, e sui cavalieri che la amano! Ma quando sembra che quella storia oscura stia per essere scoperta da sua madre, Konoha va nel panico e muore in un incidente stradale! Aprendo gli occhi, scopre di essersi reincarnata nel mondo della sua oscura storia come Iana Magnolia, la peggiore cattiva da lei creata!

sito ufficiale: https://tenkuro-pr.com/

Tomodachi no Imouto ga Ore ni dake Uzai – (My Friend’s Little Sister Has It In for Me! – My friend’s sister annoying only me – 友達の妹が俺にだけウザい)

scheda

Studio Blade

data uscita: 05 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, School

tratto: light novel

trama: Se una ragazza ti punzecchia, vuol dire che le piaci! Purtroppo, Akiteru sa per esperienza che non è così. Perché ogni ragazza con cui interagisce non gli mostra altro che disprezzo, e non è riuscito a ottenere un solo appuntamento! Per fortuna, è più interessato a trovare un posto per lui e i suoi amici sviluppatori di videogiochi nell’azienda dello zio. Ma quando lo zio gli pone una condizione che prevede di interpretare la parte del fidanzato di sua figlia, Akiteru non ha altra scelta che accettarla. Cosa penserà della notizia la sorella del suo migliore amico, Iroha, che lo bullizza senza sosta?

sito ufficiale: https://www.imouza-animation.com/

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi 2 – (Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Season 2 – Regarding the Display of an Outrageous Skill Which Has Incredible Powers -とんでもスキルで異世界放浪メシ2)

scheda

Studio Mappa

data uscita: 08 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Gourmet

tratto: light novel

trama: Quando un regno magico cerca di evocare eroi, rimane profondamente deluso nel ritrovarsi con un impiegato mediocre. Mukoda Tsuyoshi potrebbe non essere un eroe, ma questo errore di prestidigitazione gli ha donato un delizioso potere: la spesa online. E qualcosa in questo cibo moderno porta con sé effetti incredibili. Questa facilità di accesso, abbinata alle sue abilità culinarie, farà sì che i clienti di tutto il mondo tornino per il bis!

sito ufficiale: https://tondemoskill-anime.com/

Toujima Tanzaburou wa Kamen Rider ni Naritai – (Tojima Wants to Be a Kamen Rider – 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい)

scheda

Studio LIDENFILMS

data uscita: 05 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy

tratto: manga

trama: Toujima Tanzaburou ha trascorso tutta la vita inseguendo un sogno: diventare Kamen Rider. Ora, a 40 anni, la realtà lo ha quasi raggiunto, ed è sul punto di abbandonare la sua fantasia d’infanzia. Finché non viene coinvolto in un’ondata di criminalità guidata dalla gang dei “Fake Shocker”, trasformando il suo sogno di lunga data in qualcosa di molto più pericoloso. Quello che inizia come un viaggio da eroe immaginario diventa rapidamente qualcosa di reale. La fantasia definitiva di Kamen Rider sta per iniziare!

sito ufficiale: https://tojima-rider.com/

Towa no Yuugure – (Dusk Beyond the End of the World – 永久のユウグレ)

scheda

Studio P.A. Works

data uscita: 03 ottobre

In Italia:

temi: Romance, Sci-Fi

tratto: opera originale

trama: Il mondo è sul punto di passare da una società antiquata a un mondo nuovo, a causa di questioni come il genere, la razza e la conformità, insieme a innovazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale in evoluzione. Anche in questo mondo in cui il bianco e nero è diventato grigio, crediamo che “l’amore” esisterà sempre, ma in una miriade di forme e non solo tra persone. Questo include l’amore tra umani e robot e la sua espressione unica. La bellezza di queste emozioni sarà mostrata a volte in modo splendido, a volte brutale, a volte comico. Quanto può durare questo amore? Quando un robot sopravvive al suo partner umano, il loro amore può sperare di durare?

sito ufficiale: https://towanoyuugure.com/

Uma Musume: Cinderella Gray Part 2 – (ウマ娘 シンデレラグレイ 第2クール)

scheda

Studio CygamesPictures

data uscita: 05 ottobre

In Italia:

temi: Drama, Sports

tratto: manga

trama: Jou Kitahara, un allenatore alle prime armi con grandi sogni e aspettative modeste, non si aspetta di trovare talento nella corsa nella tranquilla cittadina di Kasamatsu, finché non incontra una ragazza dai capelli grigio cenere con una falcata selvaggia e anticonvenzionale.

sito ufficiale: https://anime-cinderellagray.com/

Wondance – (Wandance – ワンダンス)

scheda

Studio Madhouse, Cyclone Graphics

data uscita: 08 ottobre

In Italia: Disney+

temi: Sports, Performing Arts, School

tratto: manga

trama: Kaboku Kotani sta iniziando il liceo e ha intenzione di fare ciò che ha sempre fatto: andare d’accordo con i suoi amici, stare in silenzio e non attirare troppa attenzione su di sé. Dopotutto, è già abbastanza difficile cavarsela con una balbuzie come la sua: perché peggiorare le cose distinguendosi dalla massa? Ma poi vede un’altra studentessa del primo anno, Hikari Wanda, ballare come se nessuno la stesse guardando, o come se non le importasse di essere vista. Kaboku si chiede: potrebbe raggiungere la stessa libertà? Per trovare la strada per Wanda, fa qualcosa che non avrebbe mai pensato di poter fare: si iscrive al club di danza. Dopotutto, ogni coreografia inizia con un singolo passo, giusto? Unisciti a Kaboku e Wanda mentre sfrecciano verso la vita e l’amore!

sito ufficiale: https://wandance.asmik-ace.co.jp/

Watashi o Tabetai, Hitodenashi – (This Monster Wants to Eat Me – A Monster Wants to Eat Me – 私を喰べたい、ひとでなし)

scheda

Studio Lings

data uscita: 02 ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Girls Love, Supernatural

tratto: manga

trama: “Sono venuta a mangiarti.” Così dice dolcemente la sirena Shiori mentre emerge dal mare e prende per mano la studentessa Hinako. Hinako vive da sola in una città sul mare e possiede un corpo insolitamente delizioso, irresistibile per i mostri vicini. Per assicurarsi che maturi al meglio, Shiori cerca di proteggere Hinako, tutto questo affinché un giorno possa divorare ogni sua parte. Cosa ne sarà dei sentimenti di Hinako mentre questa morte ingiusta e imminente si avvicina…?

sito ufficiale: https://wata-tabe.com/

Yano-kun no Futsuu no Hibi – (Yano-kun’s Ordinary Days – Mr. Yano’s Ordinary Days – 矢野くんの普通の日々)

scheda

Studio Ajia-do

data uscita: 01 ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: manga

trama: Kiyoko Yoshida è una rappresentante di classe iper-ansiosa che non può fare a meno di preoccuparsi per Tsuyoshi Yano, che siede accanto a lei. Tsuyoshi arriva a scuola coperto di lividi e, mentre Kiyoko si prende cura di lui giorno dopo giorno, i due si avvicinano. Dove la porteranno i sentimenti di Kiyoko? La vita di Tsuyoshi tornerà mai normale? Una commedia romantica tra una ragazza ansiosa e un ragazzo sempre infortunato sta per iniziare!

sito ufficiale: https://yanokun-anime.com/