Giappone: Anime ESTATE 2025

–

9: Ruler`s Crown – (Nine: Ruler’s Crown)

scheda

Studio PRA – Direction: Oohata Kouichi

data uscita:

In Italia: Luglio

temi: Super Power

tratto: Visual novel

trama: 9-nine- è una storia ambientata nella città di Shiromitsugawa, che ospita misteriosi Artefatti e i superpoteri che conferiscono a chi li possiede. Una storia di fiducia crescente e di un amore sbocciante tra il protagonista e l’eroina, ma anche un giallo in cui i due danno la caccia al colpevole di una serie di omicidi soprannaturali.

sito ufficiale.

–

Ame to Kimi to – (With You and the Rain – Rain, You, and… – 雨と君と)

scheda

Studio Lesprit – Direction: Tsukimisato Tomohiro

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Adult Cast, Pets

tratto: Manga

trama: In un giorno di pioggia, Fuji incontra una simpatica creatura che si spaccia per un cane e le offre un ombrello e un cartello con la scritta “Per favore, portami a casa”, e non riesce a resistere. Con il fascino bizzarro e i modi misteriosi di questo cane, la vita insieme diventa un’avventura commovente di amicizia e stagioni condivise.

sito ufficiale.

–

Arknights: Rise from Ember – (アークナイツ)

scheda

Studio Yostar Pictures – Direction: Watanabe Yuuki

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Videogames cinese di Hypergryph

trama: “Lei” avrebbe dovuto essere un faro di speranza. Ma ora la sua rabbia e il suo odio si sono trasformati in fiamme di guerra e stanno per travolgere la popolazione. Solo Rhodes Island, un’organizzazione neutrale, può fermare la furia di Reunion e la cospirazione che la sostiene. Amiya e gli altri si dirigono verso la Città Centrale di Chernobog, che è in rotta di collisione con Lungmen. Quale destino li attende lì…

sito ufficiale.

–

Bad Girl – (ばっどがーる)

scheda

Studio Bridge – Direction: Furuta Jouji

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, School

tratto: 4-koma manga

trama: La storia racconta di Yuu Yutani, una studentessa del primo anno di liceo e una brava ragazza. Tuttavia, per attirare l’attenzione del presidente del comitato disciplinare della scuola e “madonna” Atori Mizutori, inizia a comportarsi come una delinquente.

sito ufficiale.

–

Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Haikara! – (Cute High Earth Defense Club Haikara! – 美男高校地球防衛部ハイカラ!)

scheda

Studio Deen – Direction: Takamatsu Shinji

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Historical, Parody, School, Super Power

tratto: storia originale, ma seguito di “Cute High Earth Defense Club LOVE!”

trama: Dieci anni dopo gli eventi delle stagioni precedenti, al Liceo Binan arriva una nuova squadra di ragazzi che vive nel dormitorio Kurotama. Quando un misterioso gatto di nome Pallas appare nel loro bagno, li trasforma nei Haikara Romantic Group, un gruppo di “Battle Lovers” con poteri magici grazie a speciali braccialetti.

sito ufficiale.

–

Bullet/Bullet

scheda

Studio E&H Production – Direction: Park Seong-Hu

data uscita: 16 Luglio

In Italia: Disney +

temi: Action

tratto: storia originale

trama: Una squadra di ladri si ritrova in un mare di guai dopo aver completato il suo ultimo lavoro.

sito ufficiale.

–

Busamen Gachi Fighter – (Epicfighter – ブサメンガチファイター)

scheda

Studio White Fox – Direction: Sone Toshiyuki

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: Manga

trama: Il suo aspetto è di -255, toccare le ragazze gli provoca dolore e gli atti sessuali lo distruggono letteralmente. Cosa può ottenere il nostro ex venditore Shigeru dall’altro mondo in cambio di tali inconvenienti…? Questa è la storia epica di un uomo molto brutto, ma incredibilmente forte!

sito ufficiale.

–

Busu ni Hanataba o. – (A Bouquet for an Ugly Girl – April Showers Bring May Flowers – ブスに花束を)

scheda

Studio SILVER LINK. – Direction: Minato Mirai

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: Manga

trama: Hana Tabata è una liceale solitaria, impopolare e con pensieri negativi. Una mattina, credendo di essere sola in classe, finge di essere l’eroina di un manga, ma l’affascinante Yosuke assiste accidentalmente alla scena!

sito ufficiale.

–

Cardfight!! Vanguard: Divinez Deluxe Kesshou Hen – ( カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編)

scheda

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Action, Strategy Game

tratto: storia originale, ma che fa parte di un vasto franchise

trama: seguito di “Cardfight!! Vanguard: Divinez Deluxe-hen” La 3a Deluxe ha finalmente raggiunto il suo apice! Le accese qualificazioni si sono concluse e ora si alza il sipario sulla Finale! Chi si aggiudicherà il titolo di più forte di Vanguard!?

sito ufficiale.

–

Cat’s Eye – (Occhi di Gatto – キャッツアイ)

scheda

Studio LIDENFILMS – Direction: Sueda Yoshifumi

data uscita: Settembre

In Italia: Disney +

temi: Action, Adventure, Comedy, Mystery, Romance

tratto: Manga “ Cat’s Eye – Occhi di Gatto ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: la nuova serie tv riinizia la storia da capo

sito ufficiale.

–

City the Animation

scheda

Studio Kyoto Animation

data uscita: 07 Luglio

In Italia: Prime Video (anche doppiato in italiano)

temi: Comedy, Gag Humor

tratto: Manga

trama: Questa città non è una città normale. Ci sono risate, amore e momenti emozionanti. Una vita quotidiana imprevedibile raccontata dai suoi abitanti. Le cose emozionanti si susseguono una dopo l’altra. Benvenuti a CITY.

sito ufficiale.

–

Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha – (Clevatess: The King of Devil Beasts – The Baby and the Brave of Undead – クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-)

scheda

Studio Lay-duce – Direction: Taguchi Kiyotaka

data uscita: 15 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Manga

trama: Clevatess, il signore delle Bestie Oscure, dotato sia di un intelletto straordinario che di un potere distruttivo. Frustrato dai 13 eroi incaricati di distruggerlo, ha deciso di sbarazzarsi dell’umanità una volta per tutte. Tuttavia, è stato accusato di un’infrazione: ha resuscitato un eroe che ha ucciso personalmente e ha adottato un bambino umanoide orfano, l’ultima speranza di salvare un mondo morente. Il mondo è sull’orlo dell’Armageddon, con l’obbligo di crescere un bambino che frena tutto. Ora legati insieme, quale destino attende questo improbabile trio?

sito ufficiale.

–

Cuckoo no Iinazuke Season 2 – (A Couple of Cuckoos Season 2 – カッコウの許嫁 Season2)

scheda

Studio Okuruto Noboru – Direction: Hishida Masakazu

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Harem

tratto: Manga “ A Couple of Cuckoos

trama: Umino Nagi e Amano Erika sono nati lo stesso giorno e scambiati alla nascita. Nagi è cresciuto come figlio del proprietario di un ristorante, ed Erika come figlia di un magnate degli hotel. I genitori li incoraggiano a fidanzarsi e iniziano la loro vita insieme. Ben presto, però, scoppiano delle infatuazioni e Nagi si ritrova intrappolato in un quadrangolo amoroso. Vita e amore si intrecciano in un’epica convulsione mentre il destino si rimette in moto ancora una volta!

sito ufficiale.

–

Dandadan 2nd Season – (ダンダダン 第2期)

scheda

Studio Science SARU – Direction: Abel Gongora, Yamashiro Fuuga

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll, Netflix (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Comedy, Supernatural

tratto: Manga “ Dandadan ” (edito in Italia da JPop)

trama: Okarun e Jiji hanno fatto una strana scoperta, mentre Momo si ritrova sotto attacco! Quali misteriosi incontri li attendono?!

sito ufficiale.

–

Dekin no Mogura – (Dekin no Mogura: The Earthbound Mole – 出禁のモグラ)

scheda

Studio Brain’s Base – Direction: Ishiodori Hiroshi

data uscita: 07 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Mystery, Supernatural

tratto: Manga

trama: Durante una giornata qualunque, gli studenti universitari Magi e Yaeko assistono a un evento inspiegabile: un dizionario cade dal cielo colpendo un uomo, che non sembra affatto turbato. Quell’uomo è Momoyuki Mogura, un enigmatico eremita bandito dall’aldilà, costretto a raccogliere spiriti nel mondo dei vivi. Da quel momento, Magi e Yaeko iniziano a percepire strani fenomeni, ritrovandosi coinvolti in un bizzarro intreccio tra realtà e soprannaturale, dove nulla è come sembra.

sito ufficiale.

–

Dr. Stone: Science Future Part 2 – (Dr. Stone 4th Season Part 2 – Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール)

scheda

Studio TMS Entertainment – Direction: Matsushita Shuuhei

data uscita: 10 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Sci-Fi

tratto: Manga “ Dr. Stone “(edito in Italia da Star Comics)

trama: Stagione finale

sito ufficiale.

–

Fermat no Ryouri – (Fermat’s Cuisine – Cuisson dans le Fermat – フェルマーの料理)

scheda

Studio Domerica – Direction: Ichikawa Kazuya

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Gourmet

tratto: Manga

trama: Kitada Gaku è un prodigio della matematica e borsista alla Wels Private Academy, un’istituzione rinomata con una lunga storia alle Olimpiadi Internazionali della Matematica. Dopo una serie di sfortunati eventi, incontra Asakura Kai, un prodigio della cucina con una propria attività di catering. Cosa riserva il futuro a questi due geni e come si intrecciano i loro percorsi?

sito ufficiale.

–

Food Court de, Mata Ashita – (See You Tomorrow at the Food Court – フードコートで、また明日。)

scheda

Studio Atelier Pontdarc – Direction: Koga Kazuomi

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Manga

trama: Per i loro compagni di classe, Wada è una ragazza ricca e tranquilla, mentre Yamamoto è un lupo solitario intimidatorio… ma quello che non sanno è che Wada è dipendente dai videogiochi per dispositivi mobili, coinvolta in un’appassionante relazione di amore-odio (con un personaggio 2D), mentre Yamamoto ha un debole per le leggende metropolitane e ha occhi solo per il suo YouTuber preferito. E il loro segreto più grande, nemmeno troppo segreto, è che queste improbabili amiche si incontrano ogni giorno al bar dopo la scuola per sfogarsi, delirare e scoprire cosa le spinge a vicenda!

sito ufficiale.

–

Futari Solo Camp – (Solo Camping for Two – 2 Solo Camp – ふたりソロキャンプ)

scheda

Studio SynergySP – Direction: Hatori Jun

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Manga

trama: Gen Kinokura, 34 anni. Campeggiatore solitario che ama trascorrere il tempo in solitudine nella natura, Gen si gode le sue solite gite in campeggio. Tuttavia, incontra inaspettatamente Shizuku Kusano, una vera principiante in fatto di campeggio. A malincuore, Gen finisce per campeggiare con Shizuku, nonostante fosse l’ultima cosa che desiderava. Cosa ne sarà della tranquilla vita in campeggio di Gen ora che questa nuova compagna la sconvolge?

sito ufficiale.

–

Gachiakuta – (ガチアクタ)

scheda

Studio Bones Film – Direction: Suganuma Fumihiko

data uscita: 04 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Manga “ Gachiakuta ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Un ragazzo vive in una città galleggiante, dove i poveri arrancano e i ricchi conducono una vita sontuosa, semplicemente gettando i propri rifiuti nell’abisso. Quando viene falsamente accusato di omicidio, però, la sua ingiusta condanna lo porta a una punizione inimmaginabile: l’esilio oltre il bordo, insieme al resto della spazzatura. In superficie, i rifiuti abbandonati dell’umanità hanno generato mostri feroci, e per percorrere la via della vendetta contro coloro che lo hanno gettato all’Inferno, un ragazzo dovrà diventare un guerriero…

sito ufficiale.

–

Game Center Shoujo to Ibunka Kouryuu – (Cultural Exchange With a Game Centre Girl – ゲーセン少女と異文化交流)

scheda

Studio Nomad – Direction: Kikuchi Toshihiro

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: La storia segue Renji Kusakabe, un giovane che lavora part-time in una sala giochi. Un giorno, Renji incontra una ragazza inglese di nome Lily, e i due si scambiano i diari e iniziano un’improbabile amicizia all’insegna dello scambio culturale…

sito ufficiale.

–

Grand Blue Season 2 – (ぐらんぶる Season 2)

scheda

Studio Zero-G, Liber – Direction: Takamatsu Shinji

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga “ Grand Blue ” (in Italia iniziato dalla defunta Goen)

trama: Nuove avventure per i ragazzi del Grand Blue.

sito ufficiale.

–

Hikaru ga Shinda Natsu – (L’estate in cui Hikaru è morto – The Summer Hikaru Died – 光が死んだ夏)

scheda

Studio CygamesPictures – Direction: Takeshita Ryouhei

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Horror, Mystery, Supernatural

tratto: Manga “ L’estate in cui Hikaru è morto

trama: Due migliori amici che vivono in un villaggio rurale giapponese: Yoshiki e Hikaru. Cresciuti insieme, erano inseparabili… fino al giorno in cui Hikaru è tornato dalle montagne, e non era più se stesso. “Qualcosa” si è impossessato del corpo, dei ricordi, dei sentimenti di Hikaru… e tutto ciò che conoscevano inizia a sgretolarsi.

sito ufficiale.

–

Hitozuma no Kuchibiru wa Kan Chuuhai no Aji ga Shite – (人妻の唇は缶チューハイの味がして)

scheda

Studio Raiose

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Romance, Ecchi

tratto: Manga

trama: La storia è incentrata sullo studente universitario Tsuyoshi, che ama bere il forte chu-hai in lattina, e sui suoi incontri con diverse donne sposate.

sito ufficiale.

–

Hotel Inhumans – ( ホテル・インヒューマンズ)

scheda

Studio Bridge – Direction: Amino Tetsurou

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Drama

tratto: Manga

trama: Gli hotel più squisiti del mondo hanno standard ben definiti: il cibo più raffinato, il comfort più sublime, un intrattenimento accattivante, le armi più moderne, una fabbricazione affidabile dell’identità e uno smaltimento di cadaveri irrintracciabile. Il nome di questo luogo frequentato da persone che hanno “dimenticato la propria umanità” è “Hotel Inumani”. Gli ospiti, assassini, sono accolti da concierge che non dicono mai “no”.

sito ufficiale.

–

Isekai Mokushiroku Mynoghra: Hametsu no Bunmei de Hajimeru Sekai Seifuku – (Apocalypse Bringer Mynoghra – I Reincarnated As The Evil God Of My Favorite Civilization – 異世界黙示録マイノグーラ ~破滅の文明で始める世界征服)

scheda

Studio Maho Film – Direction: Yanase Yuuji

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: “Non morirò perché sono stato bandito dall’aldilà.” Un losco autoproclamato eremita di nome Momoyuki Mogura, alias Mogura, viene bandito dall’aldilà a causa di un incidente. Ora colleziona fuochi fatui posseduti dagli spiriti nella sua lanterna, sperando di tornare. Sembra che chi lo incontra inizi a vedere cose strane.

sito ufficiale.

–

Jibaku Shounen Hanako-kun 3 – (Hanako kun I sette misteri dell’Accademia Kamome – Toilet-Bound Hanako-kun Season 2 Part 2 – 地縛少年花子くん2 後編)

scheda

Studio Lerche

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyrol

temi: Supernatural, School

tratto: Manga “ Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome ” (edito in Italia da JPop)

trama:

sito ufficiale.

–

Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou 2nd Season – (I Was Reborn as a Vending Machine 2 – 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season)

scheda

Studio Gokumi Studio AXsiZ- Direction: Yamamoto Takashi

data uscita: 02 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Il grande ritorno di Scatolotto!

sito ufficiale.

–

Jigoku Sensei Nube 2025 – (Hell Teacher Nube – 地獄先生ぬ~べ~)

scheda

Studio Kai – Direction: Ooishi Yasuyuki

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Horror, Supernatural, School

tratto: Manga – da cui erano già stati tratti vari anime negli anni ’90 (inediti in Italia), questa serie tv riinizia la storia da capo

trama: La storia segue Meisuke Nueno, alias “Nube”, un insegnante sensitivo con una mano demoniaca, mentre combatte spiriti maligni e mostri per proteggere i suoi studenti in questa saga che utilizza elementi della mitologia e del folklore giapponese per raccontare una storia d’azione.

sito ufficiale.

–

Kaijuu 8-gou 2nd Season – (Kaiju No. 8 Season 2 – 怪獣8号 第2期)

scheda

Studio Production I.G – Direction: Miya Shigeyuki

data uscita: 19 Luglio

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi

tratto: Manga “Kaiju No. 8” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Kafka dovrà affrontare nuove sfide, nuovi Kaiju e… un nuovo Capitano?!

sito ufficiale.

–

Kamitsubaki-shi Kensetsuchuu. – (Kamitsubaki City Under Construction – 神椿市建設中.)

scheda

Studio Shogakukan Music & Digital Entertainment – Direction: Kakimoto Koudai

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery

tratto: storia originale

trama: Sette anni dopo che l’umanità è stata devastata da una catastrofe, un faro di scienza e prosperità si erge nella città di Kamitsubaki. Ma nelle sue ombre si nascondono i Tesseractor, mostri nati dall’oscurità umana. Solo le Witchling, cinque ragazze con voci che brandiscono la magia, possono opporsi a loro. Con ogni nota, combattono, non solo per proteggere la pace della città, ma per guarire un mondo distrutto.

sito ufficiale:

–

Kanojo, Okarishimasu 4 – (Rent-a-Girlfriend Season 4 – 彼女、お借りします 第4期)

scheda

Studio TMS Entertainment

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Harem

tratto: Manga “ Rent a Girlfriend ” (edito in Italia da JPop)

trama: Kazuya è pronto a dichiararsi, con il lussureggiante paradiso delle Hawaii come sfondo. Ma noleggiare Chizuru per il viaggio dei sogni si trasforma in una zona di guerra d’amore a causa delle aggressive avances di Dedalus e degli intrighi di Finaldream. Nonostante il caos, questo è il momento per Kazuya di aprirsi. Le sue parole raggiungeranno Chizuru? E se lo faranno, cosa dirà?

sito ufficiale.

–

Kaoru Hana wa Rin to Saku – (The Fragrant Flowers Bloom with Dignity – 薫る花は凛と咲く)

scheda

Studio CloverWorks – Direction: Kuroki Miyuki

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Drama, Romance, School

tratto: Manga

trama: Il liceo Chidori è una scuola maschile che accoglie la feccia della società con i voti più bassi. Accanto si trova il liceo femminile Kikyo, dove le famiglie benestanti e di classe alta mandano le loro preziose figlie. Rintaro, studente del secondo anno del liceo Chidori, dall’espressione feroce ma dal cuore gentile, sta aiutando nella pasticceria di famiglia quando incontra una ragazza di nome Kaoruko. Tra i due si instaura subito un feeling… ma questa pace beata viene presto turbata quando Rintaro scopre che Kaoruko è in realtà una studentessa del Kikyo. Peggio, lei non sembra rendersi conto di quanto sia grave questo problema! Riusciranno questi due a farsi strada e a evitare le trappole (metaforiche e letterali) tese dai loro compagni di classe?

sito ufficiale.

–

Karaoke Iko! – (Let’s Go Karaoke! – カラオケ行こ!-)

scheda

Studio Doga Kobo – Direction: Nakatani Asami

data uscita: 24 Luglio

In Italia:

temi:C omedy, Music, Organized Crime

tratto: Manga

trama: Niente preoccupa Satomi Oka più dell’imminente gara di canto finale della sua carriera alle medie, finché non viene avvicinato da uno sconosciuto che gli intima: “Andiamo a fare karaoke!”. Essendo uno yakuza, Kyouji Narita non si spaventa facilmente, ma una prospettiva terrificante lo ha spinto a chiedere aiuto a Satomi. Il capo sta organizzando una gara di karaoke, e il perdente è costretto a farsi un tatuaggio che verrà scelto e applicato con tanta fatica dal capo in persona! Oka ha partecipato a molte prove di canto nel corso degli anni, ma mai a una sessione di karaoke a tu per tu con un gangster!

sito ufficiale.

–

Kizetsu Yuusha to Ansatsu Hime – (The Stunned Hero and the Assassin Princesses – 気絶勇者と暗殺姫)

scheda

Studio Connect – Direction: Akitaya Noriaki

data uscita: 12 Luglio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy

tratto: Manga

trama: L’eroe Toto possiede grandi abilità, ma la sua estrema timidezza lo ha reso incapace di organizzare un party, costringendolo a rimanere bloccato nella città dove ha avuto inizio il suo viaggio. Un giorno, viene improvvisamente invitato a una festa da tre bellissime donne: Ciel, Anemone e Gore. Felicissimo di partire finalmente per un’avventura, Toto è pieno di entusiasmo… ma non sa che queste donne sono determinate a ucciderlo! Una commedia romantica harem mortale si svolge in cui l’eroe, socialmente ansioso, sviene per la semplice eccitazione in presenza di donne, e si ritrova bersaglio di tre letali compagne, ognuna con le proprie ragioni per volerlo morto!

sito ufficiale.

–

Kizu darake Seijo yori Houfuku wo Komete – (With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess, The Holy Wound Became a Villain Vengeance from a Saint Full of Wounds – 傷だらけ聖女より報復をこめて)

scheda

Studio Imagica Infos, Imageworks Studio

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: Manga

trama: Lua è una candidata al ruolo di Santa che possiede un potere curativo. Tuttavia, la sua abilità ha un difetto: può curare gli altri solo trasferendo le loro ferite sul proprio corpo. Per questa ragione, è sempre stata derisa dagli altri e soprannominata la “santa imperfetta”. Lua ha sempre ignorato questi commenti di scherno perché la sua amica Arianne era sempre dalla sua parte, pronta a difenderla. Un giorno, il comandante Garrett, per cui Lua prova dei sentimenti, viene attaccato e ferito gravemente da un animale selvatico. Lua lo cura con tutta sé stessa, fino quasi a morire, ma al sua risveglio scopre che Arianne si è presa il merito delle sue azioni. Devastata dallo scoprire che Arianne l’ha sempre e solo usata, Lua si imbatte nel secondo principe in ordine di successione, il quale le propone un’allettante offerta. Sarà Lua pronta a diventare l’antagonista della storia per ottenere la sua vendetta?

sito ufficiale.

–

Koujo Denka no Kateikyoushi – (Private Tutor to the Duke’s Daughter – 公女殿下の家庭教師)

scheda

Studio Blanc – Direction: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: Light novel

trama: Dopo aver fallito l’esame finale per il lavoro dei suoi sogni alla corte reale, il promettente giovane stregone Allen non desidera altro che ritirarsi a una vita semplice in campagna. Sfortunatamente per lui, non può nemmeno permettersi il biglietto del treno! La sua unica soluzione è trovare un lavoro, ma la sua unica pista è tutt’altro che modesta: il Duca Howard, uno dei nobili più potenti del regno, ha bisogno di un tutore privato per sua figlia Tina. Nonostante il suo brillante talento accademico, Tina non è in grado di lanciare nemmeno un singolo incantesimo. A peggiorare le cose, gli esami di ammissione alla prestigiosa Royal Academy si stanno avvicinando rapidamente e l’attitudine magica è obbligatoria! Riuscirà Allen a usare la sua ineguagliabile abilità nel lanciare incantesimi per aiutare Tina a superare il suo deficit magico, un mistero che nemmeno i migliori stregoni del regno sono riusciti a risolvere? E suo padre, il Duca, lo vuole davvero?

sito ufficiale.

–

Leviathan – (リヴァイアサン)

scheda

Studio Orange – Direction: Christophe Ferreira

data uscita: 10 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Adventure, Sci-Fi

tratto: Romanzo

trama: Ambientato durante la Prima guerra mondiale in un mondo alternativo, vediamo contrapporsi due fazioni: da un lato le potenze “Cigolanti” di Germania ed Impero austro-ungarico che utilizzano delle macchine da guerra meccanizzate, dall’altro le potenze “Darwiniste” della Triplice Intesa che hanno una società basata sull’utilizzo di bestie artificiali create geneticamente. Aleksander di Hohenberg, dopo la morte del padre, viene prelevato di notte da un gruppo degli uomini più fedeli all’arciduca e viene portato sulle Alpi con la speranza di nascondersi e proteggere il ragazzo fino alla fine della guerra. Deryn Sharp è una ragazza che si spaccia per un ragazzo per poter essere arruolata nell’Aviazione di Sua Maestà, finendo per salpare con un dirigibile darwinista creato dalla fusione di più animali: il Lievathan.

sito ufficiale.

–

Mattaku Saikin no Tantei to Kitara – (Detectives These Days Are Crazy! – まったく最近の探偵ときたら)

scheda

Studio LIDENFILMS – Direction: Kujou Rion

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Mystery, Detective

tratto: Manga

trama: Nagumo Keiichirou era un detective geniale al liceo. Nessun caso era abbastanza complesso per lui. Ma cosa succede ai detective geniali quando invecchiano? Ora trentacinquenne, con problemi all’anca, a capo di un’agenzia investigativa in declino, senza casi da risolvere e con difficoltà a pagare l’affitto, si trova in un vicolo cieco. Arriva nel suo ufficio una ragazza del liceo che dice di voler lavorare con lui. Con il suo aiuto, Nagumo, un po’ fuori dal mondo e un po’ antiquato, ritroverà la passione della sua giovinezza?

sito ufficiale.

–

Mikadono San Shimai wa Angai, Choroi – ( 帝乃三姉妹は案外、チョロい。)

scheda

Studio P.A. Works – Direction: Matsubayashi Tadahito

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Sebbene Ayase Yuu sia figlio di un’attrice famosa e talentuosa, è al di sotto della media in tutto ciò che fa. Viene affidato alle cure di un’amica di sua madre e in seguito scopre che condividerà la stanza con le tre sorelle della sua scuola, entrambe dotate di bellezza e talento. Sebbene Yuu pensasse che fosse impossibile raggiungere un’intesa tra una persona comune e chi ha il talento, le tre sorelle sono sorprendentemente…?!

sito ufficiale.

–

Milky Subway: The Galactic Limited Express – (銀河特急 ミルキー☆サブウェイ)

scheda

Studio

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Sci-Fi, Space

tratto: storia originale

trama: Arrestate per guida spericolata nello spazio, la sovrumana Chiharu e il cyborg Makina vengono condannate a pulire la Milky☆Subway, un vecchio treno interplanetario. Abbastanza facile, vero? Sbagliato. Quando il treno decolla all’improvviso, si ritrovano catapultate in uno spettacolo di treni spaziali ad alta velocità, pieno di caos, senza piani e senza strategia. Solo puro slancio!

sito ufficiale.

–

Mizu Zokusei no Mahou Tsukai – (The Water Magician – The Water Magician: The Central Provinces Arc – 水属性の魔法使い)

scheda

Studio Typhoon Graphics, WonderLand – Direction: Satake Hideyuki

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Il giovane Ryō è felice di essersi reincarnato nel mondo di Phi, un luogo dove esiste la magia. Dopo aver ottenuto l’attributo dell’acqua il suo intento è quello di condurre una vita tranquilla. Tale desiderio deve affrontare la dura realtà: si ritrova in una terra selvaggia, brulicante di mostri, con pochi mezzi a disposizione e un’abilità per lui completamente nuova. Sopravvivere a tali avversità sembra un’ardua impresa, ma per Ryō è soltanto l’inizio di una grande avventura.

sito ufficiale.

–

Muchuu sa, Kimi ni – (Captivated, by You – 夢中さ、きみに。)

scheda

Studio Doga Kobo – Direction: Nakatani Asami

data uscita: 21 Agosto

In Italia:

temi: Slice of Life, School

tratto: Manga “ Captivated by You

trama: Serie di racconti incentrati su un gruppo di studenti liceali.

sito ufficiale.

–

Necronomico no Cosmic Horror Show – (Necronomico and the Cosmic Horror Show – ネクロノミ子のコズミックホラーショウ)

scheda

Studio Gokumi – Direction: Matsune Masato

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Videogames

tratto: storia originale

trama: Abbiamo tutti bisogno di un’opportunità per cambiare la nostra vita! La storia segue Miko Kurono, che ha iniziato la sua carriera da sogno come livestreamer con lo pseudonimo di “Necronomico” dopo essersi diplomata alle scuole medie. Mentre trascorre le sue giornate con l’amica d’infanzia Mayu Mayusaka e la rivale Kanna Kagurazaka, viene a conoscenza di un nuovo progetto di gioco VR! Dopo aver scoperto il gioco, le ragazze iniziano a perseguire l'”insostituibile presente”.

sito ufficiale.

–

New Panty & Stocking with Garterbelt – (Panty & Stocking with Garterbelt 2nd Season)

scheda

Studio Trigger – Direction: Imaishi Hiroyuki

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy, Ecchi, Parody

tratto: storia originale

trama:

sito ufficiale.

–

Nukitashi the Animation – ( -ぬきたし THE ANIMATION)

scheda

Studio Passione – Direction: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Erotica, School

tratto: Visual novel

trama: L’isola dell’estate eterna, l’isola di Seiran. Junnosuke Tachibana, nato su quest’isola, vi fa ritorno con la sorella minore, Asane Tachibana, dopo la morte dei genitori. Tuttavia, l’isola di Seiran è diventata un luogo di follia a causa dell’entrata in vigore della “Legge Perversa”, una legge pensata per contrastare il declino demografico. Questa legge consente e persino incoraggia atti sessuali osceni ovunque sull’isola, e rifiutarsi di dedicarsi ad “attività riproduttive” è punito quasi quanto un reato.

Junnosuke, orgoglioso vergine e fervente difensore della verginità, mette in discussione la legittimità di questa legge. Determinato a proteggere la sua purezza e quella della sua amata sorella, fonda il fronte anti-copulazione NLNS (No Love No Sex) e si propone di distruggere la Legge Perversa una volta per tutte. “Io… distruggerò la Legge Perversa!”

sito ufficiale.

–

Nyaight of the Living Cat – ( ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット)

scheda

Studio Olm – Direction: Kamitani Tomohiro

data uscita: 04 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Horror, Suspense, Survival

tratto: Manga

trama: In un futuro prossimo, una malattia unica ha colpito il pianeta: un virus che trasforma gli umani in gatti! E l’orda si sta espandendo, perché se questi adorabili gattini si coccolano con un umano, quest’ultimo si trasforma in un altro gatto. Un piccolo gruppo di sopravvissuti amanti dei gatti sta cercando di sfuggire alla follia, ma come difendersi da una minaccia che vorrebbe solo coccolare e accarezzare?! Questa nuova, folle interpretazione di una storia di sopravvivenza post-apocalittica vi farà rotolare e fare le fusa di gioia!

sito ufficiale.

–

Onmyou Kaiten Re:verse – ( 陰陽廻天 Re:バース)

scheda

Studio David Production – Direction: Takahashi Hideya

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Isekai

tratto: storia originale

trama: L’anime è ambientato in una versione alternativa di Heian-kyou, l’antico nome di Kyoto e della capitale durante il periodo Heian del Giappone. Questa versione alternativa della città si chiama Denji Heian-kyou. Uno studente liceale delinquente di nome Takeru Narehira vive nel nostro mondo, ma dopo uno sfortunato incidente viene trasportato a Denji Heian-kyou. Qui incontra immediatamente Tsukimiya, una donna che ha già visto molte volte nei suoi sogni. Non passa nemmeno un istante da quell’incontro che Takeru e Tsukimiya incontrano un mostro oni e perdono la vita. Takeru si risveglia, sbalordito di ritrovarsi a Denji Heian-kyou. Conclude di avere il potere di tornare indietro nel tempo. Ora decide di apprendere la versione di questo mondo delle tecniche mistiche onmyōjutsu e diventare uno stregone onmyōji per salvare Tsukimiya.

sito ufficiale.

–

Osomatsu-san 4 – (Mr. Osomatsu 4 – おそ松さん 第4期)

scheda

Studio Pierrot Films – Director: Odaka Yoshinori

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Gag Humor, Parody

tratto: Manga

trama:

sito ufficiale.

–

Puniru wa Kawaii Slime 2 – (Puniru is a Kawaii Slime Season 2 – ぷにるはかわいいスライム 第2期)

scheda

TOHO animation STUDIO – Direction: Ibe Yuushi

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Anthropomorphic, Gag Humor, School

tratto: Manga

trama:

sito ufficiale.

–

Ruri no Houseki – (Introduction to Mineralogy – Ruri Rocks – 瑠璃の宝石)

scheda

Studio Bind – Direction: Fujii Shingo

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Educational

tratto: Manga

trama: Ruri, una studentessa delle superiori amante di gioielli e accessori, si immerge nel mondo del collezionismo di minerali, avventurandosi tra montagne, fiumi e grotte. Un’autentica avventura scientifica basata sulla solida conoscenza della mineralogia!

sito ufficiale.

–

Sakamoto Days Part 2 – (SAKAMOTO DAYS 第2クール)

scheda

Studio TMS Entertainment – Director: Watanabe Masaki

data uscita: 15 Luglio

In Italia: Netflix (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Comedy

tratto: Manga “ Sakamoto Days ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama:

sito ufficiale.

–

Seishun Buta Yarou wa Santa Claus no Yume o Minai – (Rascal Does Not Dream of Santa Claus – 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない)

scheda

Studio CloverWorks – Direction: Masui Souichi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Drama, Romance, Supernatural

tratto: Light novel – ma seguito dei film “Rascal Does Not Dream” (editi anche in Italia)

trama: Sakuta pensava di aver già raggiunto il primo passo: trovare Touko Kirishima. Il passo successivo era convincerla ad aiutare a proteggere Mai, ma si è rivelato più facile a dirsi che a farsi. Nel frattempo, però, fa una scoperta sconcertante: ci sono diverse Touko Kirishima! La Touko che conosce potrebbe non essere la persona che sta cercando! Grazie agli indizi dei sogni profetici dei suoi amici, si avvicina a capire esattamente quale pericolo attende Mai, ma dovrà fare chiarezza sulle false Kirishima e scoprire chi è la vera prima che sia troppo tardi…

sito ufficiale.

–

Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto – (Secrets of the Silent Witch – サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと)

scheda

Studio Gokumi – Direction: Iwamoto Yasuo

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, School

tratto: Light novel

trama: Monica Everett, la Strega Silenziosa, è l’unica praticante al mondo di Magia Senza Voce, una vera eroina che ha respinto da sola il leggendario Drago Nero. Tuttavia, la giovane prodigio è in realtà… super-super timida! Sì, a quanto pare ha imparato la Magia Senza Voce solo per evitare di parlare in pubblico. Ignari di ciò, i Sette Saggi le hanno affidato una missione top secret per proteggere il Secondo Principe. Riuscirà Monica a mantenere la calma mentre affronta sia le interazioni sociali che i mali che prendono di mira la giovane reale?

sito ufficiale.

–

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru Season 2 – (My Dress-Up Darling Season 2 – その着せ替え人形は恋をする Season 2)

scheda

Studio CloverWorks – Direction: Shinohara Keisuke

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, Otaku Culture, School

tratto: Manga “My Dress-Up Darling” (edito in Italia da JPop)

trama: Quando Marin Kitagawa e Wakana Gojo si sono incontrati, la loro passione per il cosplay li ha fatti legare. Attraverso l’interazione con i compagni di classe e la nascita di nuove amicizie, il mondo di Marin e Wakana continua a crescere. Nuovi sviluppi si susseguono, mentre l’amore di Marin per Wakana continua a essere ricco di entusiasmo senza fine. Nel loro mondo in continua espansione, la storia di cosplay e di emozioni di Marin e Wakana continua!

sito ufficiale.

–

Tate no Yuusha no Nariagari Season 4 – (The Rising of the Shield Hero Season 4 – 盾の勇者の成り上がり Season 4)

scheda

Studio Kinema Citrus – Direction: Haga Hitoshi

data uscita: Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: Light novel – (da cui è stato tratto anche un Manga, edito in Italia da Star Comics come “The Rising of the Shield Hero”)

trama:

sito ufficiale.

–

Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimamani Majutsu o Kiwamemasu Dai 2 Ki – (I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability Season 2 – 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期)

scheda

Studio Tsumugi Akita Animation Lab – Direction: Tamamura Jin

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy, Reincarnation

tratto: Light novel

trama:

sito ufficiale.

–

Tougen Anki – (桃源暗鬼)

scheda

Studio Hibari – Direction: Nonaka Ato

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Manga “Togen Anki – Sangue maledetto” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Molto tempo fa, gli Oni, consapevoli della propria ferocia, vivevano in isolamento. Tuttavia, la loro pace fu infranta da un’invasione guidata da Momotaro. Nel corso di migliaia di anni, queste due fazioni formarono rispettivamente l'”Agenzia Momotaro” e l'”Agenzia Oni”, e da allora sono rimaste in conflitto. Il protagonista, Shiki Ichinose, apprende improvvisamente della sua discendenza Oni in seguito a un attacco inaspettato da parte di Momotaro. Questa rivelazione spinge Shiki sulla strada della scoperta del destino che si cela nel suo sangue: un incontro con l’Oni che dimora in lui.

sito ufficiale.

–

Tsuihousha Shokudou e Youkoso! – (Welcome to the Outcast’s Restaurant! – 追放者食堂へようこそ!)

scheda

Studio OLM – Direction: Shimura Jouji

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Gourmet

tratto: Light novel

trama: Dennis è uno dei membri più popolari del Battaglione Ali d’Argento, il gruppo più forte del mondo. Così popolare, infatti, che il capo del gruppo lo espelle per dispetto. Privato della sua casa, Dennis decide di ricominciare una nuova vita seguendo la sua vera vocazione: quella di chef! La sua vita da avventuriero potrebbe essere finita, ma la sua nuova vita da cuoco è appena iniziata. Si unisce ad Atelier, una giovane ragazza che è stata esiliata da casa sua come lui, e apre un ristorante per avventurieri. È finalmente in grado di realizzare il suo sogno, ma avrà bisogno di qualcosa di più delle sue abilità culinarie per risolvere i problemi dei suoi eclettici clienti!

sito ufficiale.

–

Tsuyokute New Saga – (Be Stronger! New Saga – 強くてニューサーガ)

scheda

Studio Sotsu, Studio Clutch

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama:

sito ufficiale.

–

Turkey!

scheda

Studio Bakken Record – Direction: Kudou Susumu

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Sports, School

tratto: storia originale

trama: “Turkey” è un termine del bowling che indica l’ottenimento di tre strike consecutivi. Mai, studentessa del secondo anno e capitano del Bowling Club della Ikkokukan High School, è un genio che sembra non riuscire a vincere una partita. Ogni volta che segna un Turkey, misteriosamente lo segue con uno split inflessibile: lo Snake Eyes. Un giorno, Rina, l’unica socia del primo anno del club, la affronta: “Lo fai apposta, vero?” “Stai scappando dalla vittoria. Ma io voglio vincere. Se non hai intenzione di vincere, mi ritirerò.”

sito ufficiale.

–

Utagoe wa Mille-Feuille – (Harmony of Mille-Feuille – うたごえはミルフィーユ)

scheda

Studio Jumondou – Direction: Nakajima Kiyoto

data uscita: Luglio 2025

In Italia:

temi: Music, School

tratto: storia originale

trama:

sito ufficiale.

–

Watari-kun no xx ga Houkaisunzen – (Watari-kun’s ****** Is about to Collapse – 渡くんの××が崩壊寸前)

scheda

Studio Staple Entertainment – Direction: Naoya Takashi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Romance

tratto: Manga

trama: Naoto Watari vive solo per la sorellina Suzushiro, finché la sua caotica amica d’infanzia, Satsuki, non irrompe nella sua vita. Senza dire una sola parola, la sua sola presenza riaccende ricordi sepolti e sconvolge la sua rigida routine. Mentre le tensioni aumentano e i segreti emergono, la devozione di Naoto per Suzushiro si scontra con un dolore irrisolto, minacciando di far crollare il suo fragile mondo.

sito ufficiale.

–

Watashi ga Koibito ni Nareru Wakenaijan, Muri Muri! – (Watanare – Non esiste che ci mettiamo insieme… oppure si? – There’s No Freaking Way I’ll be Your Lover! Unless… -わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!)

scheda

Studio Mother – Direction: Uchinuma Natsumi

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Girls Love

tratto: Light novel – (da cui è stato anche tratto il Manga “Watanare – Non esiste che ci mettiamo insieme… oppure si?” edito in Italia da Planet Manga)

trama: Renako Amaori si lascia alle spalle la sua vita scomoda e solitaria delle scuole medie, determinata a diventare una ragazza normale con amici normali al liceo. L’affascinante e sicura di sé Mai Ouzuka è l’esatto opposto di Renako: ricca, estroversa e una vera e propria modella. Contro ogni previsione, tra le due ragazze si instaura un legame immediato. Renako pensa di aver trovato la migliore amica dei suoi sogni… finché la confessione romantica di Mai non la manda in tilt. Renako vuole dimostrare a Mai che essere migliori amiche è meglio che essere fidanzate, ma Mai è decisa a convincere Renako che sono destinate a diventare amanti. Che i giochi d’amore abbiano inizio!

sito ufficiale.

–

Yofukashi no Uta Season 2 – (Call of the Night Season 2 – よふかしのうた Season2)

scheda

Studio LIDENFILMS – Direction: Itamura Tomoyuki

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Romance, Supernatural

tratto: Manga “Call of the Night” (edito in Italia da JPop)

trama: Ko supera la sua confusione sul diventare un vampiro e decide di “piacere” a Nazuna, mentre Nazuna decide di far “innamorare” Ko di lei. Senza capire cosa sia “l’amore”, i due trascorrono le notti insieme in preda alla frenesia. Nel frattempo, la detective Uguisu Anko si sta avvicinando al suo piano di uccidere i vampiri, non solo Nazuna. La debolezza di un vampiro è “qualsiasi cosa a cui fosse attaccato quando era umano” e quindi tutti cercano di liberarsi di questa debolezza prima che sia troppo tardi. Ma Nazuna non ha memoria della sua vita umana. Qual è il passato nascosto di Nazuna? Perché Anko ha iniziato a uccidere i vampiri? E qual è il “segreto” che Nazuna e Anko condividono? Per Ko, Nazuna, Anko, una divertente “serata” non finisce qui… una nuova “serata” inizia!

sito ufficiale.

–

Yuusha Party o Tsuihou Sareta Shiro Madoushi, S Rank Boukensha ni Hirowareru: Kono Shiro Madoushi ga Kikakugai Sugiru – (Scooped Up by an S-Rank Adventurer! – The White Mage Who Was Banished From the Hero’s Party Is Picked Up By an S-Rank Adventurer: This White Mage Is Too Out of the Ordinary! – 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる ~この白魔導師が規格外すぎる~)

scheda

Studio Felix Film – Direction: Tamada Hiroshi

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Manga

trama: “Non abbiamo bisogno di un inutile mago bianco.” Lloyd è un mago bianco che è stato inaspettatamente bandito dal gruppo dell’eroe. Smarrito e incerto, si è imbattuto in un gruppo di avventurieri di rango S in cerca di un mago bianco, così si è unito a loro nella loro missione. All’epoca nessuno immaginava che il gruppo dell’eroe si sarebbe disgregato e che Lloyd sarebbe diventato famoso. Questa è la storia di un ineguagliabile mago di supporto che, convinto di essere un comune mortale, è diventato un avventuriero inarrestabile.

sito ufficiale.