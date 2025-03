Giappone: Anime PRIMAVERA 2025

–

Aharen-san wa Hakarenai 2nd Season – (Aharen Is Indecipherable 2nd Season – 阿波連さんははかれない season 2)

Studio Felix Film – Direction: Makino Tomoe

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Matsuboshi Raidou e Aharen Reina sono compagni di classe e vicini di banco. Reina ha qualche problema a determinare quale sia la giusta distanza da mantenere con le persone che incontra, e per quanto piccola e tranquilla appare a dir poco impenetrabile

Anne Shirley – ( アン・シャーリー)

Studio The Answer Studio – Direction: Kawamata Hiroshi

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Prime Video

temi: Drama, Historical

tratto: Romanzo “Anna dai capelli rossi”

trama: Quando l’orfana Anne viene adottata da Marilla e Matthew Cuthbert, la sua incredibile immaginazione e il suo buon cuore, coltivati ​​attraverso undici anni di difficoltà, cambiano i cuori di coloro che la circondano. Questa è una storia piena di amore che raffigura le piccole gioie della vita attraverso le emozioni delle persone e la bellezza della natura.

Apocalypse Hotel – (アポカリプスホテル)

Studio CygamesPictures – Direction: Shundou Kana

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: La Terra, dove l’umanità è scomparsa e la civiltà è crollata. In un mondo di città in rovina e natura rinata, rimane un hotel storico. “0 clienti che soggiornano attualmente, 0 clienti che hanno in programma di soggiornare oggi, 0 visualizzazioni della homepage ieri. Obiettivo non raggiunto”. Questa è la storia che si svolge in un hotel dove l’umanità è scomparsa.

Araiguma Calcal-dan – (Raccoon Calcal Force – あらいぐま カルカル団)

Studio Nippon Animation

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Kids

tratto: Libri per bambini

trama: Spinoff legato alla serie “Raccoon Rascal” nota in Italia con il titolo “Rascal il mio amico orsetto”.

Aru Majo ga Shinu Made – (Until the Witch Dies – Once Upon a Witch’s Death: The Tale of the One Thousand Tears of Joy – ある魔女が死ぬまで)

Studio EMT Squared – Direction: Nigorikawa Atsushi

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Drama, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Nel giorno del suo diciassettesimo compleanno, l’apprendista strega Meg scopre che le resta solo un anno di vita. La sua insegnante, la strega longeva Faust, spiega che l’unico modo per annullare la maledizione della morte è raccogliere lacrime di gioia e far crescere il seme della vita. Per trovarle, Meg dovrà lasciare la vita protetta che ha sempre conosciuto e dirigersi verso il mondo. Ci saranno incontri, separazioni e amicizie in abbondanza e, naturalmente, molte lacrime. Meg imparerà che le lezioni più importanti per una strega sono luminose, dolci e in qualche modo strazianti.

Ballpark de Tsukamaete! – (The Catcher in the Ballpark! – ボールパークでつかまえて!)

Studio EMT Squared – Direction: Kitamura Jun`ichi

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Sports

tratto: Manga

trama: L’ambientazione è uno stadio di baseball! Non sono solo i giocatori e gli spettatori a riunirsi lì, ma anche venditori di birra, annunciatori, guardie di sicurezza e cheerleader… Si riuniscono, lavorano, ridono e creano drammi umani ogni giorno. È come una città in miniatura. Ora, perché non vieni e diventi un “residente” allo stadio?

Bye Bye, Earth 2 – (ばいばい、アース 第2シーズン)

Studio LIDENFILMS – Direction: Nishikata Yasuhito

data uscita: 04 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: La storia è ambientata in una Terra dove tutte le persone hanno assunto caratteristiche animali. Una ragazza, l’unica al mondo ad aver mantenuto le sembianze originali, parte per un viaggio alla ricerca di altri esseri come lei.

Chotto dake Ai ga Omoi Dark Elf ga Isekai kara Oikakete Kita – (Yandere Dark Elf: She Chased Me All the Way From Another World! – ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた)

Studio Elias – Direction: Tokoro Toshikatsu

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Ecchi

tratto: Manga

trama: Hinata ce l’ha fatta. Si è reincarnato in un altro mondo, ha assunto il ruolo di Eroe e ha ucciso il temuto Signore dei Demoni insieme al suo gruppo di compagni avventurieri. Come ricompensa, è tornato sulla Terra per riprendere una vita normale. O lo sarebbe se non fosse per il fatto che la sua compagna elfa oscura Mariabelle ha deciso di viaggiare sulla Terra per venire a vivere con lui! Ora usa i suoi talenti arcani per allontanare qualsiasi potenziale rivale romantico e catturare l’affetto di Hinata.

Chuuzenji-sensei Mononoke Kougiroku: Sensei ga Nazo wo Hodoite Shimau kara. – (The Mononoke Lecture Logs of Chuzenji-sensei: He Just Solves All the Mysteries – 中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。)

100 Studio – Direction: Kumano Chihiro

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, Supernatural, Suspense

tratto: Manga

trama: Tokyo nel 1948, subito dopo la guerra. Kanna Kusakabe era appena entrata al secondo anno di una scuola superiore quando incontra il nuovo insegnante di lingua, Akihiko Chuuzenji. Misteriose cose soprannaturali continuano ad accadere attorno a Kanna. Ancora una volta, oggi, Kanna aprirà le porte della sala di preparazione della biblioteca per chiedere aiuto al burbero Chuuzenji-sensei che la sta aspettando dentro. Un mistero soprannaturale della scuola superiore con protagonista l’improbabile duo tra un insegnante e una ragazza delle superiori sta per iniziare!

Classic Stars – (クラシックスターズ)

Studio Platinum Vision – Direction: Ooba Hideaki

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Music, School

tratto: storia originale

trama: L’accademia privata Gloria è un luogo dove vengono riunite le stelle nascenti nel campo della musica, dell’arte e dello sport. Nel dipartimento di musica gli studenti che risultano compatibili possono ricevere il “Dono” di famosi musicisti del passato, che gli viene impiantato in modo che possano eguagliare il loro talento assumendo pure i nomi di questi famosi maestri. La storia si concentra su Beethoven, uno studente che si scopre compatibile con il “Dono” e viene ammesso alla prestigiosa accademia.

#Compass 2.0: Sentou Setsuri Kaiseki System – (#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム)

Studio Lay-duce – Direction: Nanba Hitoshi

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Action, Strategy Game

tratto: Videogames

trama: Nel mondo chiamato #Compass 2.0 diversi eroi provenienti da altri mondi si scontrano generando energia essenziale per il suo funzionamento. Ogni eroe ha il suo partner ma 13, un eroe tormentato, si rifiuta di trovarne uno ed è sul punto di essere bandito da #Compass 2.0. Jin è un giocatore principiante appena arrivato e si mostra da subito interessato a 13. Qualcosa scuote quel mondo e la chiave per la salvezza potrebbe risiedere proprio nell’abilità speciale di 13.

Danjo no Yuujou wa Seiritsu Suru? (Iya, Shinai!!) – (Can a Boy and Girl Friendship Hold Up? No, It Can’t!! – Danjoru – 男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!))

Studio J.C.Staff – Direction: Suzuki Youhei

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: Light novel

trama: In una scuola media rurale, un ragazzo e una ragazza si sono giurati amicizia eterna e due anni sono trascorsi senza problemi nella loro relazione…! La storia segue le vite di due giovani, Inuzuka Himari, che deve ancora trovare il suo primo amore, e Natsume Yuu, un amante dei fiori, che sono rimasti migliori amici nel loro secondo anno di liceo, insieme nel club di giardinaggio. Ma quando Yuu si riunisce alla sua prima cotta del passato, le ruote della loro relazione hanno improvvisamente iniziato a girare! I nuovi sentimenti di Himari l’aiuteranno a liberarsi dal suo status di “amica ideale”?

Enen no Shouboutai 3: San no Shou – Fire Force Season 3 (炎炎ノ消防隊 参ノ章 3)

Studio David Production – Direction: Minamikawa Tatsuma

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll, Prime Video

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi, Urban Fantasy

tratto: Manga “Fire Force” di Ookubo Atsushi – edito in Italia dalla Planet Manga

trama: Tokyo sta bruciando e i cittadini soffrono misteriosamente di combustione umana spontanea in tutta la città! Responsabile di spegnere questo inferno è la Fire Force e Shinra è pronta a unirsi alla loro lotta. Ora, come membro della Compagnia 8, userà le sue impronte diaboliche per impedire che la città si trasformi in cenere! Ma il suo passato e un segreto bruciante dietro le quinte potrebbero incendiare tutto.

Everyday Host – (Everyday Host Club – えぶりでいホスト)

Studio Fanworks

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Adult Cast, Comedy, Gag Humor, Workplace

tratto: Manga

trama: Sekiguchi è un ex imprenditore che dopo essersi ammalato decide di cambiare lavoro diventano un host del “Club One”. Il variopinto gruppo di colleghi spazia da un host “fratellino” con vent’anni d’esperienza nel campo, un ex idol, un rude host ossessionato con videogiochi e molti altri strambi personaggi.

Gorilla no Kami kara Kago Sareta Reijou wa Ouritsu Kishidan de Kawaigarareru – (ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる)

Studio Kachigarasu – Direction: Oizaki Fumitoshi

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: Manga

trama: In questo mondo, i sedicenni ricevono benedizioni da vari dei animali. Si dice che la figlia del timido conte, Sofia Leela, sia piuttosto forte, avendo ricevuto la benedizione dal “Dio Gorilla”. Sebbene desideri una vita pacifica, le persone la cercano a causa del suo immenso potere. Alla fine, viene individuata dai cavalieri reali. I promettenti giovani cavalieri seguono attentamente Sofia, la ragazza più forte.

Guilty Gear Strive: Dual Rulers

Studio SANZIGEN – Direction: Morikawa Shigeru

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action

tratto: serie di Videogames di Arc System Works

trama: Dopo il declino della scienza e della tecnologia, una nuova fonte di energia nota come magia alimenta l’era moderna. L’umanità crea armi biologiche proibite: i Gear. Questi Gear alla fine si ribellano all’umanità. Sebbene riescano a vincere nella lotta per la sopravvivenza nota come Crociate, le perdite dell’umanità sono così grandi che anche dopo diversi decenni, le loro ferite emotive non riescono a guarire completamente. Sin Kiske, il figlio di un umano e di un Gear, si dirige alla cerimonia di nozze di suo padre Ky e di sua madre Dizzy. Il loro matrimonio infrange il tabù più grande: l’unione tra un umano e un Gear. Anche con il mondo in pace, ci sono voluti molti anni perché una cerimonia del genere si realizzasse. Nonostante la complessa serie di emozioni che la circondano, la cerimonia di nozze è accolta con benedizioni. Quando all’improvviso appare una ragazza misteriosa… La bambina predestinata che eredita il sangue dei Gear e la ragazza misteriosa che disprezza i Gear. Il loro incontro avrebbe scosso il mondo.

Haite Kudasai, Takamine-san – (Please Put Them On, Takamine-san – 履いてください、鷹峰さん)

Studio LIDENFILMS – Direction: Makino Tomoe

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Ecchi, School

tratto: Manga

trama: Takane Takamine è la dea della sua scuola superiore. Con voti perfetti, abilità atletiche e una bellezza senza pari, questa presidentessa del consiglio studentesco è la pupilla degli occhi di tutti, incluso Koushi Shirota, uno studente sotto la media senza amici o prospettive sociali di alcun tipo. Ma scoprirà presto il segreto dietro l’incredibile successo di Takamine: la sua biancheria intima! Quando si spoglia, può annullare qualsiasi azione passata e ora che Koushi lo sa, Takamine non lo lascerà andare così facilmente…

Hana Doll*: Reinterpretation of Flowering

Studio A-Real – Direction: Takata Masahiro

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Idols Male, Music

tratto: Storia originale

trama: Il “Flower Doll Project” è un progetto per creare artificialmente l’idol perfetto tramite l’inserimento di un particolare seme nel corpo. L’anime si concentrerà sulla prima stagione dei Drama CD intitolata “Flowering” accompagnandoci nel percorso di crescita di questi idol che dedicano la loro vita a questo progetto.

Hibi wa Sugiredo Meshi Umashi – (Food for the Soul – 日々は過ぎれど飯うまし)

Studio P.A. Works – Direction: Shinya Kawatsura

data uscita: 13 Aprile

In Italia:

temi: Gourmet, Food

tratto: Storia originale

trama: Un’animazione originale sulla vita quotidiana di cinque ragazze appena diventate studentesse universitarie. Amano il cibo delizioso, vogliono divertirsi un sacco con tutti e studiare un po’ di più per godersi la vita universitaria al massimo

Himitsu no AiPri: Ring-hen 2 – (Himitsu no AiPri 2nd Season – ひみつのアイプリ リング編)

Studio OLM, Dongwoo A&E

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Idols Female, Music

tratto: Videogames

trama: È un nuovo semestre! Himari e Mitsuki sono diventate studentesse del secondo anno della Paradise Private Academy! Le loro vite scolastiche diventano sempre più vivaci con l’introduzione di nuovi studenti del primo anno pieni di individualità e personalità. Nell’AiPri-Verse, nuovi AiPri stanno apparendo uno dopo l’altro! Ognuno si cimenta in un nuovissimo, mai visto prima Buzzrium Change! In mezzo a tutto questo, la misteriosa Principessa Ring Clover e il suo maggiordomo, Shimitsuu, stanno organizzando un concorso Aipri. Dicono che il vincitore diventerà un ammirato “Eternal Aipri”. Himari e Mitsuki sono tutte pronte e piene di spirito combattivo! Ma sembra che la Principessa Ring nasconda un segreto molto grande… Man mano che i loro amici aumentano, aumentano anche i misteri dell’anello. L’arco dell’Anello inizia finalmente!

Isshun de Chiryou shiteita noni Yakutatazu to Tsuihou sareta Tensai Chiyushi, Yami Healer toshite Tanoshiku Ikiru – (The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows – 一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる)

Studio Makaria – Direction: Yoshizaki Jou

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Medical

tratto: Light novel

trama: La vita non è stata gentile con Zenos. È nato nei bassifondi e il suo background di povertà assoluta gli ha negato quasi ogni opportunità. Dopo un incontro con un guaritore, si butta a studiare per diventarne uno e finalmente ha una svolta quando un avventuriero invita Zenos nel suo gruppo. Zenos è emozionato, così emozionato, in effetti, che è disposto a sopportare che i suoi compagni di squadra lo trattino come spazzatura. Non riescono ad apprezzare il suo talento e alla fine lo buttano fuori, sostenendo che non è più utile per loro. Ora senza soldi e senza opzioni, Zenos decide di mettere a frutto le sue abilità di autodidatta altrove e apre una clinica sotterranea. Si sparge rapidamente la voce che il brillante guaritore sta operando una magia incredibile nel ventre oscuro della città. Perfino il palazzo reale se ne accorge… Zenos riuscirà a sfidare le probabilità e a ritagliarsi una vita in un mondo che non ha fatto altro che sputargli in faccia? E riuscirà a salvare la vita dei pazienti che in questo processo finiscono alla sua porta?

Kanchigai no Atelier Meister: Eiyuu Party no Moto Zatsuyougakari ga, Jitsu wa Sentou Igai ga SSS Rank Datta to Iu Yoku Aru Hanashi – (The Unaware Atelier Master – 勘違いの工房主~英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話)

Studio EMT Squared – Direction: Ishii Hisashi

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Un giorno, Kurt, un ragazzo dal cuore gentile, viene improvvisamente cacciato dal gruppo degli eroi perché “inutile”. Scopre che la sua attitudine per le armi, la magia e tutte le altre abilità legate al combattimento è di livello più basso, quindi accetta lavori saltuari riparando le mura del castello e scavando per trovare minerali per guadagnarsi da vivere, dove le sue abilità eccezionali vengono immediatamente rivelate. Dimostra di essere abile nel cucinare, costruire, estrarre minerali, creare utensili magici, in effetti, la sua attitudine per ogni abilità non legata al combattimento aveva un livello SSS! Kurt, tuttavia, sembra completamente ignaro del suo talento e finisce per salvare persone, la città e persino il paese attraverso le sue azioni inconsapevoli!?

Kanpeki Sugite Kawaige ga Nai to Kon`yaku Hakisareta Seijo wa Ringoku ni Urareru – (The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom – 完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる)

Studio TROYCA – Direction: Watanabe Shuu

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: Manga

trama: La famiglia di Philia ha prodotto santi per generazioni. Non sorprende che sia conosciuta come la più grande santa di tutti i tempi e che sia pronta a sposare il secondo principe, Julius. Ciò che nessuno si aspetta è che Julius annulli il fidanzamento, sostenendo che la perfezione di Philia la rende priva di fascino e antipatica. Per aggiungere la beffa al danno, Philia viene spedita in un paese vicino in cambio di oro e risorse, costringendola ad abbandonare la sua terra natale! Nonostante si sia preparata ai maltrattamenti, Philia trova un caloroso benvenuto nella sua nuova città, dove mette a frutto le sue abilità sante erigendo barriere contro i mostri e curando le epidemie. Ma anche se prospera nella sua nuova vita, la sua terra natale è minacciata dalla distruzione!

Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru – (From Old Country Bumpkin to Master Swordsman – 片田舎のおっさん、剣聖になる)

Studio Passione, Hayabusa Film – Direction: Kazumi Akio

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Prime Video

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Beryl Gardinant, un autoproclamato “umile vecchio”, è un istruttore di spada nel suo dojo in un villaggio rurale sperduto. Da giovane, sognava la gloria come maestro di spada, ma quei giorni sono ormai alle spalle. All’improvviso, riceve la visita di un famoso ex allievo che gli porta una notizia sconvolgente: è stato nominato istruttore speciale per i cavalieri dell’Ordine di Liberion! Con la sua vita ormai capovolta, Beryl si reca nella capitale e si riunisce ad alcuni dei suoi ex studenti: cavalieri d’élite, un mago asso e persino un avventuriero che ha raggiunto il grado più alto possibile nella gilda. Ma perché vogliono tutti la sua tutela?! Per quanto lo riguarda, è chiaro che non hanno più bisogno di lui. Beryl saprà essere all’altezza della sua nuova posizione? E riuscirà mai a trovare un momento di pace lontano dai suoi adoranti studenti?!

Kijin Gentou Shou – (Sword of the Demon Hunter – 鬼人幻燈抄)

Studio Yokohama Animation Lab – Direction: Aiura Kazuya

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Historical

tratto: Romanzo

trama: Nel periodo Edo, c’era una sacerdotessa chiamata “Itsukihime” nel villaggio montano di Kadono. Jinta, un giovane che funge da guardiano della sacerdotessa nonostante sia uno straniero, incontra un misterioso demone che parla del lontano futuro nella foresta dove è andato per sconfiggerlo. Da Edo all’era Heisei, questa enorme serie fantasy giapponese segue un uomo demone che viaggia nel tempo mentre si interroga continuamente sul significato di maneggiare una spada.

Kowloon Generic Romance – (九龍ジェネリックロマンス)

Studio Arvo Animation – Direction: Iwasaki Yoshiaki

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Romance, Sci-Fi, Adult Cast, Workplace

tratto: Manga “Kowloon Generic Romance” – edito in Italia da JPop

trama: Benvenuti a Kowloon Walled City: un paesaggio urbano distopico dove la gente trabocca di nostalgia e dove passato, presente e futuro convergono. Tra le emozioni nascoste e le straordinarie vite quotidiane degli uomini e delle donne che lavorano nei suoi confini, inizia a dispiegarsi una storia d’amore per l’agente immobiliare Reiko Kujirai, una storia che sembra familiare come Kowloon stessa…

Kuroshitsuji: Midori no Majo-hen – (Black Butler: Emerald Witch Arc – 黒執事 -緑の魔女編-)

Studio CloverWorks – Direction: Okada Kenjirou

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Mystery, Supernatural, Historical, Mythology

tratto: Manga “Black Butler” – edito in Italia da Planet Manga

trama: 5° parte delle avventure di Ciel e Sebastian

Lazarus – (ラザロ)

Studio Mappa – Director: Watanabe Shin`ichirou

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi

tratto: Storia originale

trama: Siamo nel 2052: un’era di pace e prosperità senza precedenti prevale in tutto il mondo. Il motivo: l’umanità è stata liberata da malattie e dolore. Il neuroscienziato premio Nobel Dr. Skinner ha sviluppato un farmaco miracoloso per la cura di tutti i mali, senza apparenti inconvenienti, chiamato Hapuna. Hapuna diventa presto onnipresente… ed essenziale. Tuttavia, subito dopo la presentazione ufficiale di Hapuna, il Dr. Skinner scompare. Tre anni dopo, il mondo è andato avanti. Ma il Dr. Skinner è tornato, questa volta come messaggero di sventura. Skinner annuncia che Hapuna comporta una breve longevità. Tutti coloro che l’hanno assunta moriranno circa tre anni dopo. La morte sta arrivando per questo mondo peccaminoso, e arriverà presto. Come risposta a questa minaccia, una task force speciale di 5 agenti viene radunata da tutto il mondo per salvare l’umanità dal piano di Skinner. Questo gruppo si chiama “Lazarus”. Riusciranno a trovare Skinner e a sviluppare un vaccino prima che scada il tempo?

Maebashi Witches – (前橋ウィッチーズ)

Studio Sunrise – Director: Yamamoto Jun`ichi

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Music

tratto: Storia originale

trama: La storia dell’anime, ambientata nella città di Maebashi nella prefettura di Gunma, riguarda la storia di formazione di cinque ragazze delle superiori. La studentessa del primo anno di liceo Yuina Akagi vive una vita quotidiana ordinaria ma insoddisfacente. Un giorno, una misteriosa rana di nome Keroppe la recluta insieme ad altre quattro ragazze per diventare le “streghe di Maebashi”. All’improvviso, un armadio di una stanza è collegato a uno spazio misterioso che porta le ragazze in un negozio di fiori magico dove cantano, ballano e realizzano i desideri degli altri.

Miru: Watashi no Mirai – (Miru: Paths to My Future – 未ルわたしのみらい)

Studio Hibari, Shirogumi, Larx Entertainment, TriF Studio, Scooter Films, Reirs, LinQ – Director:

Direction: Kashima Norio, Kawamura Tomohiro, Mishina Naofumi, Okamoto

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Sci-fi, Mecha

tratto: Storia originale

trama: In un futuro lontano, gli umani creano un robot chiamato MIRU in grado di viaggiare nel tempo, visitando varie ere, luoghi e persino mondi paralleli. A differenza di alcuni robot, MIRU non è dotato di armi. Invece, aiuta le persone a superare ostacoli immensi pacificamente, incoraggiando nuovi inizi senza violenza. MIRU si evolve continuamente interagendo con le persone, imparando e crescendo per aiutare coloro che lottano per sopravvivere. Ascolta i loro problemi e offre supporto. Aiutando gli altri, MIRU innesca un “effetto farfalla”, di cambiamento drammatico che guida la società verso un futuro più luminoso. Perché è stato creato MIRU? Qual è il suo scopo? Può salvare la Terra e l’umanità da un futuro distopico? “Il futuro è nelle nostre mani.”

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX – (機動戦士 Gundam GQuuuuuuX)

Studio Sunrise, Khara – Direction: Tsurumaki Kazuya

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha, Space

tratto: Storia originale, ma che fa parte del vasto franchise di “Gundam”

trama: Amate Yuzuriha è una studentessa delle superiori che vive pacificamente in una colonia spaziale che fluttua nello spazio. Quando incontra un rifugiato di guerra di nome Nyaan, Amate viene coinvolta nello sport illegale di duello tra mobile suit noto come Clan Battle. Con il nome di ingresso “Machu”, si lancia in una feroce battaglia giorno dopo giorno, pilotando il GQuuuuuuX. Poi un mobile suit Gundam non identificato, inseguito sia dalla forza spaziale che dalla polizia, appare davanti a lei, insieme al suo pilota, un ragazzo di nome Shuji. Ora il loro mondo sta per entrare in una nuova era.

Mono – (Mono: Weekend Animation)

Studio Soigne – Direction: Aikei Ryouta

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: Il manga mono è incentrato su ragazze delle superiori che appartengono al Cinephoto Club, che è una combinazione di club di fotografia e club di ricerca video ambientato nella città di Kofu, nella prefettura di Yamanashi. Le ragazze svolgono le loro vite quotidiane utilizzando telecamere legate ad aquiloni, action camera e persino droni in giro per la città e la prefettura.

Moonrise – (ムーンライズ)

Studio Wit Studio – Direction: Koizuka Masashi

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Sci-Fi, Space

tratto: Storia originale

trama: In un futuro non troppo lontano, l’umanità ha stabilito un governo mondiale organizzato in modo poco rigido, con tutto gestito da una rete internazionale di intelligenza artificiale chiamata Sapientia. Le persone vivono vite pacifiche obbedendo lealmente alle sue decisioni razionali. Tuttavia, il progetto di sviluppo lunare di Sapientia, che invia criminali e inquinanti sulla Luna per mantenere la pace sulla Terra, crea disparità e povertà sulla Luna, innescando un catalizzatore per la guerra. Jacob “Jack” Shadow viene coinvolto in questo conflitto dopo aver perso la sua famiglia in un attentato terroristico da parte dell’esercito ribelle della Luna. Giurando vendetta, Jack si unisce all’esercito terrestre come esploratore sulla Luna, solo per scoprire un leader inaspettato tra le forze di resistenza.

Nazotoki wa Dinner no Ato de – (The Dinner Table Detective – 謎解きはディナーのあとで)

Studio – Direction: Masuhara Mitsuyuki

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Mystery, Adult Cast, Detective

tratto: Romanzo

trama: Reiko è una ricca ereditiera di una zaibatsu, ma ha scelto di lavorare come detective. Ce l’ha con il suo superiore, Kazamatsuri, che sembra sempre fare deduzioni illogiche che trasformano i casi di omicidio in casi irrisolti. Un giorno, il suo maggiordomo annuncia all’improvviso il suo pensionamento e sceglie Kageyama come suo sostituto. Reiko si rende conto che le capacità di deduzione di Kageyama sono molto buone dopo che Kageyama ha risolto un mistero apparentemente irrisolvibile. Dopo di che, ogni volta che Reiko incontra un caso irrisolvibile, espone i dettagli del caso a Kageyama, e lui le spiega come viene risolto quel caso particolare dopo cena. Dopo ogni caso, Kageyama spiega anche a Reiko una verità universale o la natura umana che ha portato a ogni crimine commesso.

Ninja to Koroshiya no Futarigurashi – (A Ninja and an Assassin Living Together – 忍者と殺し屋のふたりぐらし)

Studio Shaft – Direction: Miyamoto Yukihiro

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Manga

trama: La storia segue Satoko, una ninja che scappa dal suo villaggio e viene salvata da una studentessa di passaggio, Konoha, quando crolla in città. Gli inseguitori di Satoko si avvicinano, ma con grande sorpresa loro e di Satoko, Konoha riesce a tenere testa a loro, poiché la sua vera identità è quella di un’assassina.

Ore wa Seikan Kokka no Akutoku Ryoushu! – (I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! – I am the Villainous Lord of the Interstellar Nation – 俺は星間国家の悪徳領主!)

Studio Quad – Direction: Yanagisawa Tetsuya

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Genres: Action, Sci-Fi, Harem, Mecha, Military, Space

tratto: Light novel

trama: Nella sua ultima vita, Liam visse come una persona morale e responsabile… ma morì profondamente indebitato e tradito dalla moglie. Rinato nella famiglia regnante di un vasto impero interstellare, Liam sa che la vita è divisa tra gli oppressi e coloro che calpestano, quindi questa volta prenderà ciò che vuole e vivrà per sé. Ma in qualche modo, le cose si rifiutano di funzionare in questo modo. Nonostante faccia del suo meglio per diventare un tiranno, le decisioni di Liam non portano altro che pace e prosperità per l’impero sotto il suo dominio, e lui diventa sempre più popolare!

Princession Orchestra – (Princess Session Orchestra – プリンセッション・オーケストラ)

Studio SILVER LINK. – Direction: Oonuma Shin

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Music

tratto: Storia originale

trama: Alicepia, un paese misterioso che esiste fin dall’antichità. Gli abitanti di Alicepia, gli Alicepiani, sono un popolo amante del divertimento, ma un giorno dei mostri misteriosi chiamati Jamaock sono apparsi per minacciare la pace di Alicepia. La storia segue un trio di “principesse” che non dimenticano mai la canzone nei loro cuori, anche quando affrontano un pericolo del genere e si fanno avanti per salvare la situazione con il potere della musica.

Rock wa Lady no Tashinami Deshite – (Rock Is a Lady’s Modesty – ロックは淑女の嗜みでして)

Studio Bandai Namco Pictures – Direction: Watada Shin`ya

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Music, School

tratto: Manga

trama: Lilisa Suzunomiya, costretta a vivere una vita angusta in una scuola femminile dove si riuniscono delle vere donne, è attratta dai suoni provenienti dal vecchio edificio scolastico…? Le ragazze, bellissime e signorili, gridano con bellissime scintille!?!

Saikyou no Ousama, Nidome no Jinsei wa Nani o Suru? – (The Beginning After the End – 最強の王様、二度目の人生は何をする?)

Studio A-Cat – Direction: Motonaga Keitarou

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: Manhwa “The Beginning After the End”

trama: Dopo una morte misteriosa, re Grey rinasce come Arthur Leywin nel magico continente di Dicathen. Sebbene entri nella sua seconda vita come un bambino, la sua precedente saggezza rimane. Inizia a padroneggiare la magia e a forgiare il suo percorso con il passare degli anni, cercando di correggere gli errori della sua vita passata.

Sentai Dai Shikkaku 2 – (Ranger Reject Season 2 – 戦隊大失格 2nd Season)

Studio Yostar Pictures – Direction: Satou Keiichi

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Disney +

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi, Urban Fantasy

tratto: Manga “Squalificati – Ranger Reject” – edito in Italia da JPop

trama: Sono 13 anni che l’esercito dei mostri Rangers tenta, ogni domenica, di conquistare la Terra. Fortunatamente, i Dragon Keepers sono qui per salvare la situazione! All’insaputa del pubblico, tuttavia, ogni combattimento successivo al primo è stato uno spettacolo deliberato messo in scena da entrambe le parti…

Shin Samurai-den Yaiba – (YAIBA: Samurai Legend – 真・侍伝 YAIBA)

Studio Wit Studio – Direction: Hasui Takahiro

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Samurai

tratto: Manga “Yaiba” – edito in Italia da Star Comics

trama: Il protagonista, Yaiba, è un giovane samurai selvaggio che si allena nella giungla con suo padre, Kenjuro! Per caso, Yaiba torna in Giappone, dove incontra il suo rivale Takeshi Onimaru, che ha lo stesso spirito da samurai di Yaiba, in un nuovo campo di allenamento.Yaiba vive una vita di seria competizione, ma quando Onimaru ottiene la “Legendary Demon Sword”, si ritrova in un viaggio pieno di spettacolo e grandi avventure…!

Shiunji-ke no Kodomo-tachi – (The Shiunji Family Children – The Shiunji Siblings – 紫雲寺家の子供たち)

Studio Doga Kobo – Direction: Kamitsubo Ryouki

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Arata non ha mai avuto una ragazza, ma ha 5 sorelle e un fratello. Un giorno, suo padre rivela che lui e i suoi fratelli non sono imparentati per sangue! Ora tutte le scommesse sono saltate e il futuro di Arata promette di essere piuttosto snervante…

Shoushimin Series 2 – (Shoshimin: How to Become Ordinary Season 2 – 小市民シリーズ 第2期)

Studio Lapin Track – Direction: Kanbe Mamoru

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, School

tratto: Romanzo

trama: Jōgorō Kobato vorrebbe vivere una vita normale e tranquilla in seguito a una brutta esperienza. Lui e Yuki Osanai si legano in una relazione di reciproco interesse, in quanto anche Yuki nutre lo stesso desiderio di serenità. Iniziano quindi la scuola superiore insieme, impegnandosi per vivere i loro giorni studenteschi come persone qualunque, ma sfortunatamente continuano a imbattersi in incidenti e misteri.

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Sono Ni – (I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level Season 2 – スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~)

Studio Teddy – Direction: Sugishima Kunihisa

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Light Novel

trama: La strega Azusa vuole vivere in pace in campagna. Ma dopo centinaia di anni passati a combattere slime e guadagnare punti esperienza, Azusa si ritrova ora ad essere la strega più potente del mondo! Con un sacco di persone che vogliono sfidarla!

Summer Pockets

Studio Feel – Direction: Kobayashi Tomoki

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Visual novel

trama: Per aiutare a gestire gli effetti personali della nonna recentemente scomparsa, il protagonista Takahara Hairi si reca a Torishirojima durante le sue vacanze estive. Mentre scende dal traghetto, nota una ragazza solitaria in piedi sul molo. Una ragazza che fissa semplicemente il vuoto mentre i suoi lunghi capelli svolazzano al vento. Lui guarda la ragazza con totale sconcerto, ma prima di rendersene conto, non la trova più da nessuna parte. Hairi si ritrova ad iniziare ad adattarsi alla vita su quest’isola, circondato da una natura molto più rigogliosa di qualsiasi cosa abbia mai incontrato in città. Il tempo sembra scorrere casualmente su quest’isola e, mentre lo fa, i ricordi di qualcosa di nostalgico continuano a tornare a lui… Ricordi di qualcosa che aveva dimenticato da tempo.

Teogonia – (神統記 テオゴニア)

Studio Asahi Production – Direction: Mori Kunihiro

data uscita: 12 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Gli umani combattono per proteggere la loro terra dalle tribù semi-umane invasori in battaglie implacabili. Mentre il suo mondo è travolto da una guerra intensa, Kai, un ragazzo del villaggio di Lag, si unisce alla lotta per difendere tutto ciò che conosce. Dopo che i compagni di Kai cadono uno dopo l’altro e lui è ferito, improvvisamente ricorda i ricordi di un’altra vita. Un racconto fantasy si svolge mentre un ragazzo del villaggio esplora un mondo di magia, mistero ed eroismo.

Tu Bian Yingxiong X – (To Be Hero X – 凸变英雄X)

Studio Pb Animation Co. Ltd., LAN Studio, Paper Plane Animation Studio

data uscita: 25 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Super Power

tratto: Storia originale

trama: Gli eroi di questo mondo sono creati dalla fiducia della gente e colui che riceve più fiducia è noto come “X”. La fiducia quindi può essere calcolata grazie ai dati e valutazioni numeriche che vengono mostrate sul polso di ciascuno. Se si riescono ad ottenere sufficienti punti stima anche le persone comuni possono guadagnare dei superpoteri e diventare eroi che salvano il pianeta!

Twins Hinahima – (ツインズひなひま)

Studio KaKa Technology

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Isekai, Fantasy

tratto: Storia originale

trama: Serie anime originale realizzata quasi completamente con il contributo dell’IA.

Uchuujin Mumu – (Me and the Alien MuMu – 宇宙人ムームー)

Studio OLM – Direction: Takahashi Tomoya

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Sci-Fi

tratto: Manga

trama: Un alieno simile a un gatto proveniente da una galassia lontana, MuMu, arriva sulla Terra. Il suo obiettivo è imparare la tecnologia degli elettrodomestici sulla Terra per recuperare la tecnologia perduta dalla sua specie. La protagonista, Sakurako, ha una tipica vita universitaria, ma tutto cambia con l’arrivo di MuMu! Ciò che inizia come una convivenza inaspettata si trasforma rapidamente in un turbine di eventi caotici. La chimica tra Sakurako e MuMu porta a un’avventura super spettacolare, piena di elettrodomestici e di commedia felina.

Uma Musume: Cinderella Gray – (ウマ娘 シンデレラグレイ)

Studio CygamesPictures – Direction: Itou Yuuki, Miura Takehiro

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Sports

tratto: Manga

trama: Umamusume: Cinderella Gray racconta la storia di una ragazza sola nella campagna indigente di Kasamatsu che presto scuoterà il Giappone con i suoi piedi. Questa storia di finaldream di dramma giovanile e corsa inizia da un umile cancelletto di partenza!

Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals – (My Hero Academia: Vigilante – ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-)

Studio Bones – Director: Suzuki Ken`ichi

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Super Power

tratto: Manga “Vigilante” – edito in Italia da Star Comics (e spinoff di “My Hero Academia”)

trama: Nel mondo di My Hero Academia, non tutti hanno bisogno di una licenza per combattere per la giustizia! In una società con superpoteri, non c’è più nulla di ordinario nel male. Gli eroi, addestrati e autorizzati a proteggere e difendere il pubblico dai supercriminali, sono superiori a tutti gli altri. Tuttavia, non tutti possono essere eroi e ci sono quelli che userebbero i loro poteri per servire il popolo senza sanzioni legali. Ma combattono per la giustizia nell’ombra, per redimere dedalus o per ragioni note solo a loro? Qualunque cosa combattano, vengono chiamati… vigilanti. Koichi Haimawari non è riuscito a diventare un eroe ufficiale, quindi usa il suo modesto Quirk per fare buone azioni nel suo tempo libero. Poi un giorno un incontro fatale con alcuni teppisti locali lo porta a fare squadra con altri due improbabili eroi. Nessuno di loro sa davvero cosa sta facendo, ma hanno il coraggio, o la follia, di provarci. Ma scoprono presto che combattere il male richiede più che essere semplicemente coraggiosi…

Wind Breaker Season 2

Studio CloverWorks – Direction: Akai Toshifumi

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Action, Delinquents, School

tratto: Manga “Wind Breaker” – edito in Italia da Planet Manga

trama: Bentornati alla Furin High School, un’istituzione tristemente nota per la sua popolazione di bruti muscolosi che risolvono ogni conflitto con una dimostrazione di forza. Alcuni studenti hanno persino formato un gruppo, Bofurin, che protegge la città. Haruka Sakura, uno studente del primo anno che si è trasferito da fuori, è interessato solo a una cosa: combattere per arrivare in cima!

Witch Watch – (ウィッチウォッチ)

Studio GKIDS – Direction: Hiroshi Ikehata

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Supernatural

tratto: Manga “Witch Watch” – edito in Italia da Star Comics

trama: Morihito Otogi, uno studente delle superiori che proviene da una stirpe di oni, si gode una vita pacifica e ordinaria finché la sua amica d’infanzia, Nico, si trasferisce a casa sua. Nico è una strega in formazione e sceglie Morihito come suo famiglio. Mentre Nico è emozionata di riunirsi con la sua vecchio amico e cotta, Morihito è incaricato del pericoloso compito di proteggerla da una calamità predetta. Tra il caos imprevedibile causato dalla magia di Nico e l’imbarazzo di condividere una casa, le loro vite diventano un turbine di scherzi e minacce soprannaturali.

Your Forma – (ユア・フォルマ)

Studio Geno – Direction: Ozaki Takaharu

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, Sci-Fi, Detective

tratto: Light novel

trama: Nel 1992, una pandemia di encefalite virale scosse il mondo. La tecnologia medica che salvò l’umanità si evolse in “Your Forma”, un dispositivo di informazione invasivo impiantato nel cervello. In questo mondo in cui ogni vista, suono e persino emozione vengono registrati, indagare sui crimini più gravi significa immergersi nei dati collettivi, un lavoro riservato a detective speciali chiamati “Investigatore elettronico”. Echika Hieda, una prodigiosa “Investigatrice elettronico” assegnata a un’età sorprendentemente giovane, è isolata dal suo talento eccezionale. Il suo nuovo partner assegnato è Harold, un “Amicus” umanoide biondo dagli occhi azzurri. Insieme, questo duo senza rivali svelerà ogni segreto nascosto.

