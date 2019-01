Elenco di tutti i manga nuovi (o in nuova edizione) pubblicati in Italia nel 2018.

Presenti anche le opere uscite negli ultimi mesi del 2017, perchè hanno avuto il loro sviluppo comunque quest’anno.

Allo stesso tempo, sono da parte le opere, in fondo, i manga di cui è uscito solo uno o due volumi a fine anno 2018, e che avranno la maggior parte della pubblicazione nel 2019.

(cliccando su un titolo si apre la relativa scheda).

Articolo a cura di Marichan. Se mettete l’articolo su altri siti potete farlo, ma citate la fonte, visto il tanto lavoro per realizzare questa pagina. Grazie!

ELENCO, in ordine alfabetico (titolo italiano) di tutti i Manga nuovi pubblicati in Italia da Settembre 2017 ad Agosto 2018

– Amami Lo Stesso R (Planet manga)

– Anna dai Capelli Rossi (Planet manga)

– Anna Dai Capelli Rossi L’età Meravigliosa (Planet manga)

– Armed Girl’s Machiavellism (Jpop)

– Atom the Beginning (Jpop – primo volume a Novembre 2017)

– Barbara – Osamu Tezuka (Jpop)

– Batman e La Justice League (Goen)

– Blazer Drive – nuova edizione (Planet manga)

– Blue – Kiriko Nananan (Dynit)

– Blue Fighter (Jpop)

– Boruto: Naruto Next Generation (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

– Brivido e Altre Storie (Jpop)

– Cells At Work! Lavori in Corpo (Star comics)

– Chiisakobee (Jpop)

– Cocoon (Dynit)

– Comic? Kaneko Atsushi Extra Works (Star comics)

– Compagni di Classe, seconda stagione (Magic Press)

– Danmachi Sword Oratoria (Jpop)

– Devilman – Ultimate Edition (Jpop)

– Devilman G Grimoire (Jpop)

– Devilman Saga (Jpop)

– Devils’ Line (Planet manga)

– Diletta (Hikari)

– Disegna! Kakukaku Shikajika (Jpop)

– Dissolving Classroom (Star comics)

– Dolly Kill Kill (Planet manga)

– Domestic Girlfriend (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

– Dragon Ball Z: La battaglia degli dei (Star comics)

– Fairy Tail S Short Stories (Star comics)

– Fragments of horror (Star comics)

– Genocidal Organ (Star comics)

– Getter Robot Devolution: The Last 3 Minutes of the Universe (Jpop)

– Ghost Inn: La Locanda di Yuna (Planet manga – primo volume a Dicembre 2017)

– Given (Flashbook – primo volume di Dicembre 2017)

– Guerrilla High (Jpop)

– Gyo – odore di morte (Star comics)

– Harmony (Star comics)

– Hell Baby (Dynit)

– Hidamari Ga Kikoeru Limit (Flashbook)

– Horimiya (Jpop)

– I.L – La Ragazza dai Mille Volti (Jpop)

– Igai – The Play Dead/Alive (Flashbook)

– Il giovane Yoshio (Canicola)

– Il Libro delle Maledizioni di Soichi (Jpop)

– Il mondo degli insetti (Coconino)

– Il Riccio Innamorato (Star comics – primo volume di Dicembre 2017)

– Illegal Rare (Goen – primo volume di Novembre 2017)

– In cucina con i Pokémon (Jpop)

– Infini-T Force (Jpop – primo volume di Novembre 2017)

– Junji Ito’s Cat Diary: Yon & Mu (Planet manga)

– Kakegurui Twin (Jpop)

– Ken Il Guerriero Ichigo Aji (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

– Kuro (Jpop)

– Kuroko’s Basket Extra Game (Star comics – primo volume di Novembre 2017)

– L’Attacco dei giganti: Lost Girls (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

– L’isola dei Bambini Dimenticati (Star comics)

– L’uccellino azzurro (Dynit)

– L’uomo in fuga (Dynit)

– La Culla dei Demoni (Star comics – primo volume di Novembre 2017)

– La fidanzata di Minami (Coconino)

– La foresta millenaria (Oblomov)

– La formidabile invasione mongola (Goen)

– La fossa dei ribelli (Dynit)

– La Principessa Senza Palle (Magic press)

– La ragazza ananas/ La ragazza venuta dal futuro – Genso gynaecocracy (Jpop)

– La Sirena Cannibale (Jpop)

– Lei e il suo gatto (Dynit)

– Lovecraft: l’abitatore del buio (Gou Tanabe – Jpop)

– Made in Abyss (Jpop)

– Mazinger Z Alter Ignition (Jpop)

– Mazinger Z Interval Peace (Jpop)

– Mob Psycho 100 (Star comics – primo volume di Novembre 2017)

– Monster Girl (Jpop)

– My Love Story!! (Star comics)

– Nana e Kaoru (Planet manga)

– Naruto: La nuova generazione della Foglia (romanzo – Planet Manga)

– Natsuyuki Rendezvous (Flashbook)

– Oltre le Onde Shimanami Tasogare (Jpop)

– One Piece Party (Star comics)

– Origin (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

– Our Summer Holiday (Dynit)

– Overlord (romanzo – Jpop)

– Perfect Crime (Planet manga)

– Ping Pong (Hikari)

– Platinum End (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

– Plinivs (Flashbook – primo volume di Novembre 2017)

– Psycho Pass 2 (Planet manga)

– Qualia under the snow (Flashbook)

– Re:Zero Manga – Terza Stagione: Truth of Zero (Jpop)

– Re:Zero seconda stagione: una settimana alla magione (Jpop)

– Re:Zero Starting Life in Another World 2 (Jpop)

– Remina – L’astro infernale (Star comics)

– Reversible Man (Goen)

– Rock The Clockwork World (Goen)

– Saga of Tanya The Evil (Planet manga)

– Shine! (Hikari)

– Shino non sa dire il suo nome (Planet Manga)

– Shumari (Hikari)

– Six Bullets (Planet manga)

– Smokin’ Parade (Planet manga)

– Sotto Un Cielo Di Collant (Dynit)

– Sword Art Online – Calibur (Jpop)

– Sword Art Online Mother’s Rosario (Jpop)

– Takane e Hana (Planet manga)

– Ten Count (Jpop – primo volume di Novembre 2017)

– The Dragon Dentist (Jpop)

– The Empire of Corpses (Star comics – primo volume di Dicembre 2017)

– The Promised Neverland (Jpop)

– Tokyo Alien Bros (Dynit)

– Tokyo Kaido (Dynit)

– Tom Sawyer – nuova edizione (Shin Takahashi – Jpop)

– Tsubasa World Chronicle Nirai-Kanai (Star comics)

– Tutti Tranne Te! (Planet manga)

– Umibe no Étranger (Flashbook)

– Umwelt (Dynit)

– Un Bacio a Mezzanotte (Star Comics)

– Unemployed Concentration Camp (Planet manga)

– Urataro (Jpop)

– Utsubora (Coconino)

– Uzumaki – Spirale (Star comics)

– Vita da Slime (Star comics)

– Wonderland (Jpop)

– Yatamomo (Jpop)

– Yoku-Oni Desideri Diabolici (Planet manga)

– Your Name Another Side: Earthbound (romanzo – Jpop)

– Yuki andrà all’inferno? (Planet manga – primo volume di Novembre 2017)

ELENCO di tutti i Manga nuovi pubblicati in Italia da Settembre a Dicembre 2018

– Evil Eater (Goen – primo volume a Settembre 2018)

– Final Fantasy Lost Stranger (Jpop – primo volume a Settembre 2018)

– Gideon of the 3rd Storia di un Rivoluzionario (Planet manga – primo volume a Settembre 2018)

– Granblue Fantasy (Planet manga – primo volume a Settembre 2018)

– Home, Sweet Home! (Planet manga – primo volume a Settembre 2018)

– Il Club delle Divorziate (Jpop – primo volume a Settembre 2018)

– Il Leone Nero (Hikari – primo volume a Settembre 2018)

– Kappei (primo volume a Settembre 2018)

– P&Me Policeman And Me (Star comics – primo volume a Settembre 2018)

– Shumari (primo volume a Settembre 2018)

– Yona la Principessa Scarlatta (Star comics – primo volume a Settembre 2018)

– Ballad x Opera (Jpop – primo volume a Ottobre 2018)

– Cousin (Flashbook – primo volume a Ottobre 2018)

– Crimson Wolf (Planet Manga – primo volume a Ottobre 2018)

– Crueler Than Dead (Star comics – primo volume a Ottobre 2018)

– Goblin Slayer (Jpop – primo volume a Ottobre 2018)

– I Tre Adolf (Jpop – primo volume a Ottobre 2018)

– Jagan (Star comics – primo volume a Ottobre 2018)

– Ka Cho Fu Gestu Le Bellezze della Natura (Flashbook – primo volume a Ottobre 2018)

– La Stella della Senna (Jpop – primo volume a Ottobre 2018)

– Lo Squalificato (Star comics – primo volume a Ottobre 2018)

– Moriarty The Patriot (Planet Manga – primo volume a Ottobre 2018)

– Resident Evil Heavenly Island (Planet Manga – primo volume a Ottobre 2018)

– Black Torch (Planet manga – primo volume a Novembre 2018)

– Citrus (Planet manga – primo volume a Novembre 2018)

– Compagni di Classe O.B. (Magic Press – primo volume a Novembre 2018)

– Dr. Stone (Star comics – primo volume a Novembre 2018)

– Gogasha (Jpop – primo volume a Novembre 2018)

– Il Fiume Shinano (Coconino – primo volume a Novembre 2018)

– Il poema del vento e degli alberi (Jpop – primo numero e/o box a Novembre 2018)

– Killing Stalking Season 2 (Jpop – primo volume a Novembre 2018)

– La Promessa Della Rosa (Planet manga – primo volume a Novembre 2018)

– Mr. Nobody (Flashbook – primo volume a Novembre 2018)

– Mw (Jpop – primo volume a Novembre 2018)

– Voglio Mangiare il tuo Pancreas (primo volume a Novembre 2018)

– Zodiac War Juni Taisen (Jpop – primo volume a Novembre 2018)

– Gleipnir (Planet Manga – primo volume a Dicembre 2018)

– Jeeg Hiryuden – La leggenda del drago segreto (Jpop – primo volume a Dicembre 2018)

– Record of Grancrest War (Planet Manga – primo volume a Dicembre 2018)

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals (Star Comics – primo volume a Dicembre 2018)



– illustrazione di Monionium –