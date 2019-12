Italia: elenco Manga 2019

Elenco di tutti i manga nuovi (o in nuova edizione) pubblicati in Italia nel 2019.

Presenti anche le opere uscite negli ultimi mesi del 2018, perchè hanno avuto il loro sviluppo comunque quest’anno.

Allo stesso tempo, sono da parte le opere, in fondo, i manga di cui è uscito solo uno o due volumi a fine anno 2019, e che avranno la maggior parte della pubblicazione nel 2020.

ELENCO, in ordine alfabetico (titolo italiano) di tutti i Manga nuovi pubblicati in Italia da Settembre 2018 a Settembre 2019. Tra parentesi l’editore italiano.

ELENCO, in ordine alfabetico (titolo italiano) di tutti i Manga nuovi pubblicati in Italia da Ottobre 2019 a Dicembre 2019 (esclusi i volumi unici)

-Ottobre 2019

Aposimz (Planet manga)

Blame! – nuova edizione (Planet manga)

Dash Kappei – Gigi la trottola (Star comics)

Drifting Dragons (Planet manga)

Hell’S Paradise Jigokuraku (Jpop)

Hikari-Man (Planet manga)

Io Sono Shingo (Star comics)

Jojonium (Star comics)

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight (Planet manga)

Killing Morph (Planet manga)

L’Immortale – nuova edizione (Planet manga)

La Scelta Di Pandora (Jpop)

Mad Chimera World (Planet manga)

Marry Grave (Planet manga)

Persona 5 (Jpop)

The Quintessential Quintuplets (Jpop)

-Novembre 2019

-Dicembre 2019



