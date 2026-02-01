light novel – AN UNEXPECTED HERO – di Rhett C. Bruno, Jaime Castle, Katerina Solomko

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: An Unexpected Hero
Autore: Rhett C. Bruno e Jaime Castle
Illustrazioni: Katerina Solomko
Genere: light novel – azione, fantasy
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 1 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi due volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 2 in inglese già in preordine
TRAMA
Danny Kendrick è un artista sfortunato, sempre in bilico, che ha passato la vita a cercare il proprio posto nel mondo. Non ha mai desiderato diventare un eroe: il suo unico obiettivo era riuscire a vivere facendo ciò che amava.
Tutto cambia quando fa arrabbiare la persona sbagliata e viene risucchiato in un regno fantasy che sembra uscito da una fiera rinascimentale. Tra magie, mostri e imprese eroiche non richieste, Danny dovrà scoprire se anche un uomo comune può diventare qualcosa di più… suo malgrado.
