light novel – BUNGAKU SHOUJO (Book Girl) – di Mizuki Nomura

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Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Bungaku Shoujo – (文学少女)
Titolo internazionale: Book Girl
Storia: Mizuki Nomura
Disegni: Miho Takeoka
Genere: light novel – drammatico, giallo, sentimentale, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2006
Paese: Giappone
Casa editrice: Enterbrain
Volumi: 16 (concluso)

In Italia: inedito
Altre pubblicazioni: edito in lingua inglese da Yen Press, sia cartaceo che digitale, con il titolo “Book Girl”

TRAMA

Konoha Inoue fa parte del club di letteratura insieme a Toko Amano, a quanto pare una yokai che si ciba di pagine di libri. Ogni tanto è lo stesso Konoha a scrivere delle storie brevi, per darle da mangiare. I due si ritroveranno anche a dover risolvere misteri scolastici.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime:
– Bungaku Shoujo: Gekijouban – film d’animazione
– Bungaku shoujo: Kyou no oyatsu, Hatsukoi – oav
– Bungaku Shoujo Memoire – oav

RECENSIONI

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