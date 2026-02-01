light novel – HELL DIFFICULTY TUTORIAL – di Cerim, Omoy

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: Hell Difficulty Tutorial
Autore: Cerim
Illustrazioni: Omoy
Genere: light novel – azione, fantasy, sovrannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 1 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 2 e 3 in inglese già in preordine
TRAMA
Il viaggio in autobus di Nathaniel doveva essere l’ennesimo tragitto casa-lavoro, noioso e prevedibile. Invece si trasforma in un incubo: lui, altri 23 passeggeri e un cane corgi di nome Biscuit, si ritrovano intrappolati in un tutorial a “Difficoltà Infernale”.
Tra mostri da abbattere, livelli da salire e scelte di vita o di morte, sopravvivere diventa l’unico obiettivo. Perché qui il tutorial non insegna come giocare… ma come restare vivi.
