libro – IL GUARDIANO DELLE ANIME – di Priest

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Zhen Hun

Titolo internazionale: Guardian

Autrice: Priest

Genere: romanzi – avventura, yaoi, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Cina

Casa editrice: Jinjiang Literature City

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Il guardiano delle anime

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”

Traduzione: Natalia F. Riva

450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 20,00 euro

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Zhao Yunlan dirige il Dipartimento Investigativo Speciale, un’unità segreta che si occupa di casi soprannaturali tra il mondo dei vivi e l’Oltretomba. Durante un’indagine all’Università di Longcheng, incontra Shen Wei, un docente affascinante e misterioso che sembra nascondere più di quanto lasci intendere.

Tra i due nasce subito un legame intenso, ma mentre Zhao Yunlan cerca di scoprire la verità su di lui, eventi sempre più strani li trascinano in un intreccio di misteri, segreti e forze ultraterrene.

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OPERE RELATIVE

Live action

– Zhen Hun – drama

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