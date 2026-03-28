libro – IL GUARDIANO DELLE ANIME – di Priest

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Zhen Hun
Titolo internazionale: Guardian
Autrice: Priest
Genere: romanzi – avventura, yaoi, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2017
Paese: Cina
Casa editrice: Jinjiang Literature City
Volumi: 3 (concluso)
Titolo in Italia: Il guardiano delle anime
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”
Traduzione: Natalia F. Riva
450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 20,00 euro
Volumi: 2 (in corso)
TRAMA
Zhao Yunlan dirige il Dipartimento Investigativo Speciale, un’unità segreta che si occupa di casi soprannaturali tra il mondo dei vivi e l’Oltretomba. Durante un’indagine all’Università di Longcheng, incontra Shen Wei, un docente affascinante e misterioso che sembra nascondere più di quanto lasci intendere.
Tra i due nasce subito un legame intenso, ma mentre Zhao Yunlan cerca di scoprire la verità su di lui, eventi sempre più strani li trascinano in un intreccio di misteri, segreti e forze ultraterrene.
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OPERE RELATIVE
Live action
– Zhen Hun – drama
LINK inerenti all’opera
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- Le tre stelle del caos romanzi
RECENSIONI