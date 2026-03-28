libro – L’HUSKY E IL SUO GATTO BIANCO SHIZUN – di Rou Bao Bu Chi Rou

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Erha He Ta De Bai Mao Shizun

Titolo internazionale: The Husky and His White Cat Shizun

Autrice: Rou Bao Bu Chi Rou

Genere: romanzi – avventura, azione, yaoi, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Cina

Casa editrice: Jinjiang Literature City

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: L’husky e il suo gatto bianco Shizun

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”

Traduzione: Mattia Corrarati

450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 22,00 euro – disponibile anche in formato ebook a 11,99€

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Mo Ran, il temuto Taxian Jun, ha conquistato il trono del Regno mortale diventando il primo imperatore del mondo della Coltivazione, lasciandosi alle spalle una scia di sangue. Eppure, solo e odiato da tutti, decide di porre fine alla propria vita.

Ma la morte non è la fine. Mo Ran si risveglia nel corpo del suo io adolescente, quando era ancora un giovane adepto della Scuola del Picco della Vita e della Morte. Determinato a non ripetere gli errori del passato, prova a cambiare il proprio destino… ma il percorso si rivela tutt’altro che semplice.

Costretto a confrontarsi di nuovo con le persone che hanno segnato la sua vita, primo fra tutti il suo shizun Chu Wanning, Mo Ran inizia a mettere in discussione i propri ricordi e i sentimenti che credeva di conoscere. Forse ciò che provava non era solo odio…

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