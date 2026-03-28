libro – L’HUSKY E IL SUO GATTO BIANCO SHIZUN – di Rou Bao Bu Chi Rou

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Erha He Ta De Bai Mao Shizun
Titolo internazionale: The Husky and His White Cat Shizun
Autrice: Rou Bao Bu Chi Rou
Genere: romanzi – avventura, azione, yaoi, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2017
Paese: Cina
Casa editrice: Jinjiang Literature City
Volumi: 11 (concluso)
Titolo in Italia: L’husky e il suo gatto bianco Shizun
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”
Traduzione: Mattia Corrarati
450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 22,00 euro – disponibile anche in formato ebook a 11,99€
Volumi: 3 (in corso)
TRAMA
Mo Ran, il temuto Taxian Jun, ha conquistato il trono del Regno mortale diventando il primo imperatore del mondo della Coltivazione, lasciandosi alle spalle una scia di sangue. Eppure, solo e odiato da tutti, decide di porre fine alla propria vita.
Ma la morte non è la fine. Mo Ran si risveglia nel corpo del suo io adolescente, quando era ancora un giovane adepto della Scuola del Picco della Vita e della Morte. Determinato a non ripetere gli errori del passato, prova a cambiare il proprio destino… ma il percorso si rivela tutt’altro che semplice.
Costretto a confrontarsi di nuovo con le persone che hanno segnato la sua vita, primo fra tutti il suo shizun Chu Wanning, Mo Ran inizia a mettere in discussione i propri ricordi e i sentimenti che credeva di conoscere. Forse ciò che provava non era solo odio…
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RECENSIONI