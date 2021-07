libro – LE QUATTRO CASALINGHE DI TOKYO (Out) – di Natsuo Kirino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Out – (アウト)

Autrice: Natsuo Kirino

Genere: romanzo – drammatico, crudo, mistero, psicologico, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 1997

Paese: Giappone

Titolo in Italia: Le quattro casalinghe di Tokyo

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa editrice: Neri Pozza

Traduzione: Lydia Origlia

Pagine: 652

Masako (42 anni), Yoshie (51 anni), Kuniko (40 anni) e Yayoi (30 anni) sono quattro donne che lavorano di notte in una fabbrica che fa cibi preconfezionati. Sono molto diverse per carattere e modi, e forse non le unisce nemmeno una vera amicizia, ma hanno una cosa in comune: una vita famigliare disastrosa, portano per la società una maschera di integerrime madri di famiglia, ma dietro hanno gravi problemi domestici.

Fino a quando Yayoi, tornata a casa dopo un estenuante turno, scopre che il violento marito ha sperperato nel gioco d’azzardo tutti i loro risparmi, infischiandosene dei due figli piccoli da mantenere. In un raptus, lo uccide strangolandolo. Quando si rende conto di cosa ha fatto chiama Masako, e alla fine le quattro diventano complici nel far sparire la salma.

E quello è l’inizio di una vera discesa all’inferno, che vedrà coinvolti dei cadaveri….

P.S. E’ un romanzo molto crudo. Personalmente non trovo azzeccato il titolo italiano.

Live Action

– Out – drama, telefilm

– Out – film

Altre opere di Natsuo Kirino presenti su questo sito:

Una storia crudele romanzo

