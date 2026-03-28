libro – LE TRE STELLE DEL CAOS – di Priest

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Sha Po Lang

Titolo internazionale: Stars Of Chaos

Autrice: Priest

Genere: romanzi – avventura, azione, fantasy, yaoi, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Cina

Casa editrice: Jinjiang Literature City

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Le tre stelle del caos

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”

Traduzione: Giulia Malano

450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 20,00 euro

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Nell’era del Gran Liang, la vita delle persone è diventata più comoda grazie alle macchine a vapore alimentate da un misterioso carburante chiamato Ziliujin.

Chang Geng vive in una piccola città di confine, legato da un rapporto distante con la madre e cresciuto senza una vera presenza paterna. Le uniche figure a cui è davvero affezionato sono i due vicini – Shen Shiliu e suo fratello – e il maestro Shen Yi.

La sua vita cambia drasticamente quando i Barbari del Nord invadono la regione, travolgendo ogni cosa. In mezzo al caos, Chang Geng scopre che la sua intera esistenza si basa su una menzogna: non è il semplice ragazzo di campagna che credeva di essere, e anche le persone a lui più care nascondono segreti inconfessabili.

Da quel momento, il suo destino si intreccia con intrighi politici, guerre e verità nascoste, in una storia che va ben oltre i confini della sua vita tranquilla.

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