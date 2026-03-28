libro – LE TRE STELLE DEL CAOS – di Priest

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Sha Po Lang
Titolo internazionale: Stars Of Chaos
Autrice: Priest
Genere: romanzi – avventura, azione, fantasy, yaoi, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2017
Paese: Cina
Casa editrice: Jinjiang Literature City
Volumi: 5 (concluso)
Titolo in Italia: Le tre stelle del caos
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”
Traduzione: Giulia Malano
450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 20,00 euro
Volumi: 2 (in corso)
TRAMA
Nell’era del Gran Liang, la vita delle persone è diventata più comoda grazie alle macchine a vapore alimentate da un misterioso carburante chiamato Ziliujin.
Chang Geng vive in una piccola città di confine, legato da un rapporto distante con la madre e cresciuto senza una vera presenza paterna. Le uniche figure a cui è davvero affezionato sono i due vicini – Shen Shiliu e suo fratello – e il maestro Shen Yi.
La sua vita cambia drasticamente quando i Barbari del Nord invadono la regione, travolgendo ogni cosa. In mezzo al caos, Chang Geng scopre che la sua intera esistenza si basa su una menzogna: non è il semplice ragazzo di campagna che credeva di essere, e anche le persone a lui più care nascondono segreti inconfessabili.
Da quel momento, il suo destino si intreccia con intrighi politici, guerre e verità nascoste, in una storia che va ben oltre i confini della sua vita tranquilla.
COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire
LINK inerenti all’opera
Altre opere di Priest presenti sul sito:
- Il guardiano delle anime romanzi
RECENSIONI