light novel – MARK OF THE FOOL – di J.M. Clarke. Natsujirushi

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Mark of the Fool
Autore: J.M. Clarke
Illustrazioni: Natsujirushi
Genere: light novel – fantasy, avventura, azione
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Usa
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 2 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics, i primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 3 e 4 in inglese già in preordine

In Italia: inedito

TRAMA

Dopo la morte dei genitori, Alex Roth ha un solo sogno: diventare un grande mago. Con enorme impegno riesce a entrare all’università di Generasi, la più prestigiosa accademia di magia. Ma il giorno del suo diciottesimo compleanno il destino si mette di traverso.
Una profezia lo designa come uno dei cinque eroi… marchiandolo però come Il Matto, il ruolo peggiore e più inutile del gruppo.

RECENSIONI

